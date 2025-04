Meztelen manikűr, amit imádnak a celebek és te is könnyen elkészítheted

A sztárok az igazi trendszetterek, és ha egyszer valaki elkezd valamit, amit aztán a többi híresség is követ, akkor az trenddé változik, amit érdemes figyelemmel kísérni. Ahogy a ruhák terén a meztelenruha tér vissza folyamatosan, úgy a manikűr világában most éppen a meztelenség hódít, amit láttunk már Kylie Jenneren, Sabrina Carpenteren és Hailey Bieber is. Mutatjuk a meztelen manikűr titkát, és hogy mire van szükséged a tökéletes stílus megteremtéséhez.

A meztelen manikűr célja a természetes és egészséges körmök.

Forrás: Getty Images

A meztelen manikűr a legújabb körömtrend a sztárok között

Mi az a meztelen manikűr?

Ahogyan a celebek a vörös szőnyegen viselt szettjei sem teljesen meztelenek, úgy a meztelen manikűr sem teljesen csupasz, hiszen még mindig van a körmökön valamilyen lakk. A minimalista dizájn jellemzője a rövid hossz, áttetsző lakk és fényes fedőlakk.

Egyszerű és klasszikus. A meztelen manikűr trend titka, az elegancia és a tisztaság. Tökéletesen illeszkedik a szappanos körömtrendhez, mivel mindkettő a friss, természetes és jól ápolt esztétikára összpontosít. Ezek a stílusok kéz a kézben járnak, hangsúlyozva az egészséges körmöket, finom, kifinomult megjelenéssel, ami egyszerre időtálló és modern.

A meztelen manikűr célja, hogy kiemeljük a természetes körmöt, ahelyett, hogy színnel vagy bonyolult mintákkal takarnánk el. Az, hogy mennyire lesz meztelen a megjelenés, a te döntésed. Választhatsz áttetsző vagy nude színű lakkot, mint a finom rózsaszín, a bézs vagy egy tejfehér.

Hogyan készítsd el a meztelen manikűrt?

A legfontosabb lépés a körmök előkészítése a lakkozásra, ugyanis egészséges alapra van szükség, hogy elérd a meztelen hatást, így ajánlott egy radírozás és olajozás, amely segít abban, hogy a bőr puha és tiszta legyen.

Készítsd elő a körmeid úgy, hogy óvatosan visszatolod a kutikulát, formázod a körmeid úgy, ahogy neked tetszik. Válassz kényelmes hosszt. Ne feledkezz meg a körmöd felületének lereszeléséről, hogy a körmeid simábbá váljanak. Ez segít, hogy a lakk jobban tapadjon, és tökéletes végeredményt biztosítson majd. Ezután válaszd ki az áttetsző alaplakkot, amit használni szeretnél, vagy egyszerűen választhatsz fényes vagy selyemfényű fedőlakkot. A kívánt végeredmény tőled függ, mivel a matt vagy selyemfényű hatás segíthet egy visszafogottabb megjelenés elérésében.