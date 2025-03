Hódít a tortamanikűr − Mutatjuk, hogyan viseld az idei szezon legédesebb őrületét

Ha egy édes manikűrre vágysz a tavaszi-nyári szezonra, van egy új trend a láthatáron. A „cake nails” vagy tortamanikűr váratlanul jelent meg a színen, de egyre több helyen tűnik fel. A „majdnem ehető” körmök nem számítanak újdonságnak, hiszen a cseresznyés manikűrök minden nyáron berobbannak, akárcsak az epresek. Ugyanígy a mázasfánk-körmök és azok változatai, azóta is népszerűek, amióta 2022-ben elindultak. És persze ott vannak a macskaszem-körmök és a pasztell árnyalatokkal díszített körmök különböző változatai.

A tortamanikűr trend a retró tortából merített ihletet, és egy kis színt visz a tavaszi manikűrtrendekbe.

Forrás: instagram.com/overglowedit/

A tortamanikűr látványos és tökéletes a tavaszra

Mi az a tortamanikűr?

Ha gyors manikűrre vágysz, akkor ez a trend nem neked való. A „cake nails” a díszes, rétegezett cukormáz hatását kelti, amelyet egy klasszikus, vintage stílusú Lambeth-torta ihletett. Számíthatsz fodrokra, kacskaringós díszítésekre, hullámos és gyöngyös részletekre, valamint olyan finom kis extrákra, mint az ehető virágok és cseresznyék.

Miért lett népszerű a tortamanikűr?

Ahogy közeledünk a nyár felé, egyre többféle különleges manikűrrel fogunk találkozni, amelyek mind kifejezik a megújulást. A masnik, a szívecskék és a cuki díszítések eddig is népszerűek voltak, miközben egyre több pasztell színű körömmintával találkozunk, és persze előkerültek a virágok is. Azoknak, akik szeretnének valami extravagánsabb, egyedibb megoldást, a tortamanikűr tökéletes lesz. Ráadásul tökéletesen illeszkedik a vintage esztétikába, amely már tavaly nyáron is egyre nagyobb teret hódított, gondoljunk csak a retró kendőkre, a klasszikus hullámos frizurákra vagy az Audrey Hepburn-féle elegáns kontyokra. Sabrina Carpenter például különösen sok ’50-es évekbeli pin-up stílusú utalást hozott be a trendek közé, így számítunk rá, hogy ő lesz az első híresség, aki kipróbálja a tortamanikűrt.

Tortamanikűr trend - Hogyan viseld?

A tortamanikűrben az a jó, hogy könnyen egyedivé varázsolhatod. Válassz egy világos színű alapot, amit csillogással keverve egy tortáéhoz hasonló mázat hozhatsz létre. Majd erre jöhetnek gyöngyök, minták, és minden más, amivel egy retró tortát díszítenél.

Azok számára, akik egy visszafogottabb verzióra vágynak, az egyszerű cukormázas szegélyek vagy a francia manikűr inspirálta részletek is tökéletes megoldást jelenthetnek.