Denevérvér és arzén: így tették tönkre magukat a nők a szépségért

Kutatások és tárgyi bizonyítékok támasztják alá, hogy a középső kőkorszak embere nemcsak a barlangok falát, hanem magát is előszeretettel festette. Akkoriban a férfiak is mázolták magukat. Az ősemberek az arcukra, testükre különféle motívumokat pingáltak ünnepségek alkalmával. Aztán, ahogyan rohamtempóban haladt előre a világ, úgy mutatkozott egyre nagyobb igény a sminkelésre, már nemcsak a különleges alkalmakkor került az arcokra, hanem szépen lassan a mindennapi életünk részévé is vált. Mostanra pedig már sokan el sem tudják képzelni a hétköznapokat sminktermékek nélkül.

A sminkelés történetének egyik emlékezetes középkori alakja I. Erzsébet

Forrás: Getty Images

A sminkelés korai állomásai

Körömfestés

Időszámításunk előtt 5000-ben az emberek hennából kivont anyagból színezték meg a körmüket Indiában.

A henna nem csak a hajszínezésre és minták festésére szolgált

Forrás: Getty Images

Szempilla és szemfesték

Tudtad, hogy Egyiptomban jelent meg először a szempilla és a szemfesték iránti igény? Egy nem túl bizalomgerjesztő receptúrát vetettek be az áhított hatás elérése érdekében: állati zsírból, porított ólomból, koromból és antimonból (ezüstszürke félfémes anyagból) állították elő a piperéket.

Kleopátra saját sminktermékekkel büszkélkedhetett, amelyek nem voltak veszélytelenek

Forrás: Getty Images

Kleopátra pedig a különböző anekdoták szerint bogarak összezúzása útján készíttette el száját díszítő vörös rúzsát. A szemöldökét fekete szénnel sötétítette. Az ikonikus zöldeskék szemfestékét pedig mérgező ólom és rézkeverék alkotta.

A világ első rúzsa

Időszámításunk előtt 3500-ban a sumér királynőnek készítették el a világ első rúzsát, amely fehér ólomból és egy kis porított vörös ásvány keverékéből készült.

Az arcbőr tökéletesítése

A rómaiak krétával kezdték el fehéríteni az arcukat, hogy makulátlannak tűnjön a bőrük. Ez inspirálta később a középkori európai divatot, mikor a hullasápadt színárnyalat egyet jelentett a finomsággal, a törékenységgel és a nemességgel. Az előkelő hölgyek éppen ezért menekültek a napfénytől és a friss levegőtől, így igyekeztek elkerülni a barnulást és fenntartani a porcelánbőrt.

Arcpirosítás

A középkor második felében kezdett eltűnni a félholtakra hasonlító nemesi ideál. Az arcpirosítás vette át a helyét. A nők denevérvérrel kezdték árnyalni orcájukat, abban a reményben pedig, hogy bőrük szépségéért cselekszenek, halálosan mérgező arzént kezdtek el rendszeresen szedni.

Évszázadról évszázadra más és más város vált a divat fővárosává, így az aktuális ideál folyamatosan változott. A 16. századi Velencében rengeteg drága és bőrroncsoló – cserébe erős pigmentekkel rendelkező – arcpirosítót használtak. Ezektől a termékektől teljesen elhalt az emberi bőr. Ennek hatására a nők kénytelenek voltak egyre több sminket használni az arcukra, hogy elrejtsék a keletkezett hibákat.