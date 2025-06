Jennifer Garner nyíltan beszélt szépészeti beavatkozásairól, az öregedéshez fűződő viszonyáról és arról, milyen tanácsot ad gyermekeinek a külső fontosságával kapcsolatban.

Jennifer Garner nem híve túlzásba vitt plasztikának

Jennifer Garner óvatosságra int

Jennifer Garner a Harper’s Bazaar legfrissebb interjújában osztotta meg tapasztalatait a szépségápolással és az orvos-esztétikai kezelésekkel kapcsolatban. A színésznő elmondta, bár próbálta a botoxot, az nem hozott számára látványos eredményt. „Nem viszem túlzásba a beavatkozásokat, a botox pedig nem működik túl jól nálam; ezért hordok gyakran frufrut. Gyakran ráncolom a homlokomat, az pedig nyomot hagy” – nyilatkozta a lapnak. Garner szerint az esztétikai beavatkozások esetén a legfontosabb, hogy körültekintően válasszunk orvost. „Ami az injekciókat illeti, szerintem keress igazán jó szakembert, és légy óvatos” – javasolta és hozzátette, komoly plasztikai műtétnek még nem vetette alá magát, de ki tudja, mit hoz a jövő. Garner már korábban is beszélt arról, milyen értékrendet igyekszik közvetíteni három gyermekének – a 19 éves Violetnek, a 16 éves Seraphinának és a 13 éves Samuelnek. „Azt tanácsolom nekik, hogy kevesebbet nézegessék magukat a tükörben, és majd legyenek óvatosak, mielőtt bármilyen beavatkozásra adnák a fejüket” – nyilatkozta néhány éve.

„Az öregedés ajándék”

Garner az öregedésről is beszélt. A színésznő azt vallja, hogy a lehető legtovább várjunk bármilyen beavatkozás előtt. „Légy elképesztően körültekintő, és várj a lehető legtovább, mielőtt bármit is teszel. Ne gondold, hogy 37 éves vagy, nem vagy annyi, és nem is kell úgy kinézned” – vélekedik. A People magazinnak adott korábbi nyilatkozatában Garner kiemelte, mennyire fontos számára, hogy az öregedést pozitív élményként élje meg. „Vigyázz magadra, de ne félj. Az öregedés ajándék” – fogalmazott. „Nem akarok fiatalabb lenni. Nagyon hálás vagyok, hogy pontosan ennyi idős vagyok, szerencsésnek, erősnek és egyre bölcsebbnek érzem magam” – tette hozzá. „Szeretnék megöregedni. 100 évig akarok élni, de nem várom el, hogy 100 évesen úgy nézzek ki, mint ma” – vélekedik.