Itt az idő, hogy te is belekezdj az otthoni végleges szőrtelenítésbe — Ezek a legjobb tippek!

Ahogy beköszönt a nyár, újra és újra eszünkbe jut, mennyire macerás és sokszor kellemetlen az intim szőrtelenítés. Borotva, gyanta, benőtt szőrszálak, kipirosodás – ismerős, ugye? Ha te is unod már a folyamatos küzdelmet a sima bőrért, akkor itt az ideje, hogy szintet lépj! A végleges szőrtelenítés ma már nem csak a szalonok kiváltsága – otthon is könnyedén elérheted. Egy modern, otthoni lézeres szőrtelenítő készülékkel kényelmesen, diszkréten és akár a nappalidból is elindulhatsz a tartósan sima bőr felé vezető úton. Nem tudod, melyiket válaszd? Vagy még csak most ismerkedsz a témával? Ne aggódj, mindenre van válaszunk – segítünk megtalálni a számodra tökéletes megoldást!

Az otthoni végleges szőrtelenítés most számodra is elérhető!

Forrás: Shutterstock

Otthoni végleges szőrtelenítés

Az elmúlt években egyre több nő és férfi választja a lézeres szőrtelenítést, ami egy olyan fájdalommentes szőrtelenítési módszer, ahol egy gép lézerének segítségével "lelövik" a meglévő szőrszálakat. A név kicsit csal, mert ez nem szó szerint végleges, de akár egy évig vagy hosszabb ideig is kitart és azután is sokkal gyengébb, szinte pihe szőrök nőnek csak vissza. A "végleges" szőrtelenítésnek két formája van: a lézeres szőrtelenítés és az IPL szőrtelenítés vagy villanófényes szőrtelenítés. Ez a módszer nagyon egyszerűen úgy működik: a tartós szőrtelenítő gépek piros fénye a szőrtüszőkben található melanint felmelegíti, majd deaktiválja, ezzel megszakítja a szőrszálak növekedési ciklusát. Az IPL szőrtelenítő gépek és a lézeres szőrtelenítés között az a nagy különbség, hogy nem lehet otthoni lézeres szőrtelenítő gépet venni, ez egy tévhit, hiszen ezeket csak szalonokban, végzett szakemberek használják. Ezek a komoly, nagy gépek merőben mások egy kis otthoni IPL szőrtelenítő géptől.

IPL szőrtelenítő gép

Az otthoni IPL szőrtelenítő gépek villanó fényes technikája, szalon minőséget képes elérni. Az IPL az az Intense Pulsed Light gépek gyengédebb fényt bocsátanak ki, ezért tökéletesek az érzékeny bőr szőrtelenítésére. Az IPL intim területre is kiváló és azon sem kell aggódnod, hogy valaki ilyen helyzetben lát és kezel. Ha neked túl kényelmetlen a szalon kezelés, akkor válaszd az intim szőrtelenítés otthoni változatát.