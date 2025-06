Plasztika nélkül: tényleg változtathat az arcformán egy egyszerű szájtapasz?

A közösségi oldalakon egyre népszerűbb trend a mouth-taping, azaz az éjszakai szájtapaszt, ami villámgyorsan hatalmas népszerűségre tett szert. A „sleepmaxxing” trend részeként vált ismertté, és a lényege az, hogy alvás előtt az emberek egy ragasztócsíkkal lezárják a szájukat, így éjszaka kénytelenek orron keresztül lélegezni. A szájtapasz alváshoz való használata nemcsak horkolás ellen hatékony. A módszer használói további előnyökként hangoztatják, hogy segíti a mélyebb alvást, csökkenti a fogcsikorgatást, a szájszárazságot és hatékonyan szünteti meg a kellemetlen leheletet. Sőt, egyesek szerint képes megváltoztatni az orr kontúrját és akár az állkapcsot is formálhatja. De mi a véleménye erről a szakembereknek?

A szájtapasz használatával akár az arcod is formálódhat.

Forrás: Shutterstock/Sevda Ercan

A szájtapasz valóban képes megváltoztatni az állkapocs formáját?

A szájtapasz használatát egyre többen próbálják ki esztétikai célokra is. A TikTokon egyes felhasználók szerint a szájtapasz használata élesebb állkapcsot eredményezhet. Az orron keresztüli légzés hatással lehet az arccsontra is, hiszen a koponyában kialakuló nyomásváltozások módosíthatják a felső és alsó állcsont formáját, így a külső orr kontúrjai is másként tűnhet fel. Ezzel szemben ha folyton nyitott szájjal lélegzünk, az növelheti az elülső harapás kockázatát, ami torzíthatja az állkapocs eredeti formáját.

Dr. Gizem Seymenoglu, londoni fogorvos és esztétikai specialista szerint a tartós szájlégzés, különösen gyerekkorban, negatívan hathat az arc fejlődésére.

Ez kialakíthatja az úgynevezett „szájlégző arcot”, amelyre jellemző:

a hátrahúzódó áll,

a szűk felső állkapocs

és az aszimmetrikus arcvonások.

Az arc ilyenkor hosszabbnak és keskenyebbnek tűnhet, ami megbontja az esztétikai egyensúlyt.

„A szájtapasz valóban képes megváltoztatni az állkapocs formáját, de elméletileg ez csak azoknál működhet, akik még növekedési fázisban vannak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 25 éves kor felett már nem várható érdemi változás ettől a módszertől” – mondja a szakember.

Dr. Samuel Lin, a Harvard Orvostudományi Iskola professzora szerint bár a szájon át történő légzés valóban megváltoztathatja az arc formáját, azonban a szájtapasz rövid ideig való használata nem valószínű, hogy képes megváltoztatni az állkapocs csontszerkezetét.