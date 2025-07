A matchamanikűr az idei nyár slágere: a zöld új árnyalata hódít a körmökön

A matcha nemcsak a konyhát hódította meg, hanem a körömszalonokat is. A zöld tea por formájában már régóta az egészségtudatos emberek egyik kedvence, most pedig új területet hódított meg: a körmök világát. A matcha manikűr lett 2025 nyarának egyik legfrissebb és legtermészetesebb szépségtrendje, mert egyszerre elegáns, nőies és üdítően újszerű.

A matchamanikűr azokat is meghódította, akik nem szeretik az italt.

Forrás: Shutterstock

A matchamanikűr letarolta a netet

A természetes, növények ihlette színek már egy ideje népszerűek, de a matchazöld különösen harmonikus árnyalat. Nem túl élénk, mégis feltűnő, nem túl sötét, de elég karakteres ahhoz, hogy kitűnjön a tömegből. A színvilág tökéletesen illik a nyári ruhatárhoz, legyen szó fehér lenruhákról, pasztell szettekről vagy bohém stílusú kiegészítőkről.

A matchamanikűr ráadásul sokféleképp variálható. A minimalista stílus kedvelői választhatják az egyszínű, matt felületű verziót, míg a merészebbek kiegészíthetik arany csillogással, virágmintákkal vagy akár márványhatással. A körmök formája lehet kerek, mandula vagy akár szögletes is, hiszen a zöld szín mindegyikkel jól mutat.

A közösségi médiában már most elárasztják a #matchanails és #greennails hashtagek a hírfolyamokat. Számtalan influenszer, beautyblogger és híresség osztotta meg saját verzióját, és egyre több körömszalon is felvette a kínálatába ezt az árnyalatot. Nem véletlen, hiszen a matcha nemcsak divatos, de a természetközeli életérzést is közvetíti.

A természetesség most a legmenőbb

A zöld körömtrend hátterében részben az áll, hogy sokan a természetesség felé fordultak. A harsány neonok és glitterek helyett egyre többen választanak letisztultabb színeket, amelyek mégis különlegesek. A matchazöld épp ilyen: nem hivalkodó, mégis karakteres. A nyugalmat és frissességet sugárzó szín a stresszes hétköznapokban is kis menedéket kínál.

Ha szeretnéd te is kipróbálni ezt a trendet, érdemes keresni egy olyan körmöst, aki dolgozik természetes árnyalatokkal és képes egyedi mintákat is készíteni. De akár otthon is megvalósíthatod a matchamanikűrt, hiszen ma már rengeteg zöld körömlakk közül választhatsz, és az interneten inspiráló ötletek százait találod.