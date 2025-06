Pedikűr-trónfosztás: vége a fehér körmök egyeduralmának, jönnek a barack árnyalatok

Nyugi, azért nem kell kidobni a fehér lakkot, csupán egy kis időre száműzzük, a helyét pedig idén a barackpedikűr veszi majd át.

A barackpedikűr a nyár várva-várt trendje.

Forrás: Shutterstock

Barackpedikűr: a szandálszezon idei sztárja

Gyümölcsök mindenhol

Már évtizedek óta abban a hitben vagyunk, hogy a fehér pedikűr a nyár non plus ultrája: olyan, mint a kis virágos ruha, vagy a Limoncello – egyszerűen mindenhez illik! Szerettük viselni, szerettük nézegetni, de 2025-re azért lássuk be, egy kicsit már unalmassá vált.

Aztán, mintha divatházak meghallgatták volna imáinkat, jött a barack és kirúgta a fehér körmök alól a széket.

Hiszen gondoljunk csak bele: egyaránt jól mutat fehér és barna bőrön, cuki, a naplementét juttatja eszünkbe és nem utolsó sorban sokkal kevésbé mutatja a lenövést, mint sápadt társa. Mi ez, ha nem win-win?!

Variációk egy témára

A barackban a legjobb, hogy ugyanúgy kombinálhatod bármilyen ruhával, hiszen egyáltalán nem hivalkodó, sőt, remekül kombinálható bármivel! Maga a szín is sokoldalú: jól mutat fényesen, matton, krómporral, de akár még úgy is, ha pici barack mintákat rajzolsz rá. A határ tényleg csak a csillagos ég, a lehetőségek tárháza pedig végtelen. Ha pedig szükséged van egy kis kedvcsináló inspirációra, íme: