A halászköröm a nyár legmenőbb körömdíszítési trendje: tuti nem fog ki rajtad!

@reallynichenails -
TikTok körömtrend manikűr
Nagy Kata
2025.08.07.
Ha a nyári körömdíszítési trendek közül a legmenőbbet keresed, ne kutakodj tovább: a halászkörmök idén minden más manikűrtrendet maguk mögé utasítanak!

Bemutatjuk a legújabb nyári körömdíszítési trendet, ami láttán tuti mindenki megkérdezi, hogy ki a körmösöd! 

A halas köröm a nyári körömdíszítési trendek csúcsa
A halász köröm a nyári körömdíszítési trendek királya. 
Forrás: @reallynichenails

A legújabb nyári körömdíszítési trend: 

Pikkelyek mindenütt!

Olyan, mintha az idei nyár a túlzásokról szólna: hol fenékig érő hajat viselünk, hol bobot vágatunk. Egyik percben finom, vajsárga körmökkel mutatkozunk, a következőben pedig vibráló, kék körmöket festetünk. Hol elegáns törpesarkúban tipegünk, hol bumfurdi, csótánytaposó sneakerekben

Ez a trend úgy tűnik, halmozottan igaz a manikűrünkre, ugyanis a napokban virálissá vált a TikTokon egy új körömdíszítés, amit egy kicsit sem mondanánk visszafogottnak. 

A halász köröm trendi és színes. Forrás: @reallynichenails

Az új körömminta horgászatot és a halakat eleveníti meg nagyon kreatív és cuki formában: pici halfejeket rajzol a körmökre, amik a szivárvány minden színében pompáznak, ahogyan az igazi halak is. A megvalósításuk nem a legegyszerűbb, így ha nem rendelkezel sebészi pontosságú kezekkel, inkább bízd profira a műveletet. 

Mindenkit feldob ez a cuki körömminta. 
Forrás: @thehangedit

Bár a körömdíszítés trendjei mindig változnak, ez a minta azért is szuper, mert sokszínűségének és vidámságának hála biztos, hogy minden szettedhez menni fog. Ráadásként pedig bárki, aki ránéz a kezeidre, tudni fogja, hogy egy laza, jó fej csajjal áll szemben. Kell ennél több?! 

