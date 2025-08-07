A halászköröm a nyár legmenőbb körömdíszítési trendje: tuti nem fog ki rajtad!

Bemutatjuk a legújabb nyári körömdíszítési trendet, ami láttán tuti mindenki megkérdezi, hogy ki a körmösöd!
Olyan, mintha az idei nyár a túlzásokról szólna: hol fenékig érő hajat viselünk, hol bobot vágatunk. Egyik percben finom, vajsárga körmökkel mutatkozunk, a következőben pedig vibráló, kék körmöket festetünk. Hol elegáns törpesarkúban tipegünk, hol bumfurdi, csótánytaposó sneakerekben.
Ez a trend úgy tűnik, halmozottan igaz a manikűrünkre, ugyanis a napokban virálissá vált a TikTokon egy új körömdíszítés, amit egy kicsit sem mondanánk visszafogottnak.
Az új körömminta horgászatot és a halakat eleveníti meg nagyon kreatív és cuki formában: pici halfejeket rajzol a körmökre, amik a szivárvány minden színében pompáznak, ahogyan az igazi halak is. A megvalósításuk nem a legegyszerűbb, így ha nem rendelkezel sebészi pontosságú kezekkel, inkább bízd profira a műveletet.
Bár a körömdíszítés trendjei mindig változnak, ez a minta azért is szuper, mert sokszínűségének és vidámságának hála biztos, hogy minden szettedhez menni fog. Ráadásként pedig bárki, aki ránéz a kezeidre, tudni fogja, hogy egy laza, jó fej csajjal áll szemben. Kell ennél több?!
