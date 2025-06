Törpesarkak: így hordd ezt a furcsa cipellőt a mindennapokban

A cipő, amit mindenki kinevetett, most újra divat jött. De vajon tényleg lehet jól hordani a törpesarkakat? Nos, igen, mutatjuk hogyan!

A törpesarkak újra lerohanták a világot. De szeretjük vagy utáljuk?

Forrás: Getty Image

Törpesarkak 2.0: a csúnyából menő lett (megint)

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy cipő, amit mindenki el akart felejteni. A neve: törpesarok. Ez az apró kis sarok, ami se nem lapos, se nem magas – olyan, mintha a tűsarkú meggondolta volna magát féltávnál, és inkább csak egy kicsit szeretne emelni a dolgokon.

A divatra érzékeny közönség évekig lesajnálta: „szexinek nem szexi, kényelmesnek meg... hát, lehet, hogy valakinek az.” A legtöbben a nagyik gardróbjába száműzték ezt a furcsa cipellőt, ahonnan aztán hopp, 2025-ben újra előbújt – és most trendibb, mint valaha. De hogy történhetett ez meg? Újra?

A divat már csak ilyen. Ha valami elég ideig ciki volt, egy idő után elkezdik vintage stílusnak hívni, aztán jön egy divatház, rátolja egy modellre vagy celebre, és bumm, máris menő újra vagy legelőször.

A törpesarkú pont ezt az utat járta be. A legnagyobb divatházak kollekcióiban már tavaly is feltűnt, de idén a fast fashion is rácsapott a trendre – szóval ha úgy érzed, most már muszáj megtudnod, hogyan NE nézz ki benne úgy, mint egy 2003-as HR-es gyakornok, akkor jó hírünk van: lehet ezt stílusosan is csinálni. És eleve, pár centivel a felhők felett lenni, mindig jó döntés.

De hogyan hordjuk a törpesarkú cipőket?

A trükk egyszerű: ne hagyd magára. Egy törpesarkú cipő, szett nélkül olyan, mint egy fél pohár prosecco – épp hogy elindít valamit, de nem ér célba.

Íme néhány tipp, hogy tutira működjön:

Monokróm outfittel: egy egyszínű nadrág-blézer kombó, például bézs vagy barna, tökéletesen kiemeli a cipő kicsi, de karakteres jelenlétét.

Monochrome szett: földszínek, térdnadrág, sötét harisnya + bőrkabát.

Forrás: Getty Images Europe

Lazán sportosan: Egy edzőruha, például tenisz ruha mellé simán jöhet egy farmerkék törpesarkú – az egésznek ad egy kis „városi sikk” hangulatot.

Városi sikk: törpesarkú zoknival, tenisz ruhával.

Forrás: Getty Images