Szakértő szerint a nők 95 százaléka kihagy egy fontos lépést az arcápolásban, pedig a ragyogó bőr alapja

Biztosan neked is van egy jól bevált arcápolási rutinod, amit az évek során alakítottál ki magadnak. Azonban előfordulhat, hogy valamit mégis rosszul csinálsz. A híres esztétikai szakértő, Danuta Mieloch szerint a szépségkezelések vagy fiatalító beavatkozások nem sokat érnek, ha a szépségápolási rutinodból kihagyod ezt a fontos lépést. Mielőtt azonban pánikba esnél, nyugi, nincs ok az aggodalomra. Nem kell súlyos összegeket elköltened új eszközökre, vagy krémekre. Mindössze egyetlen egy lépést kell beiktatnod ahhoz, hogy a bőröd egészségesebb és tisztább legyen, mint valaha.

Ne felejtsd el ezt az egyetlen lépést az arcápolási rutinodba építeni

Forrás: Getty Images

A megfelelő arcápolás alapja, a nők többsége mégis kihagyja a szépségrutinjából

A nők szépségük megőrzéséért rengeteg mindent hajlandóak megtenni. Miközben a különféle esztétikai beavatkozásokkal és fiatalító kezelésekkel a tökéletességet hajszolják, és elszántan harcolnak az öregedés ellen, gyakran megfeledkeznek az arcápolás alapjáról. Ez pedig nem más, mint a helyes arctisztítás. „Bármennyi arckezelést, lézeres kezelést, injekciót vagy bármit is kaphatsz, amit csak szeretnél, de ha otthon nem alakítottál ki egy jó bőrápolási rutint, sokat veszítesz” – mondja Danuta Mielocha, a Clean Beauty School egyik epizódjában.

Milyen a helyes arctisztítás?

A szakértők a kettős arctisztítást javasolják, első lépésként olajos vagy krémes tisztítóval. Ez elengedhetetlen a smink, a naptej vagy a napi szennyeződések lebontásához.

A szakértők szerint tévhit az, hogy zsíros bőrre nem szabad olajat használni: még ez a bőrtípus is igényli az olajat, hogy alaposan megszabadulhasson a szennyeződésektől. Fontos a rutin időtartama és precizitása is. Nem csupán a felszínen végzett tisztítás a lényeg, hanem az olajjal való alapos masszírozás, amely kiszorítja a felesleges faggyút és szennyeződéseket. Ha követed ezt az útmutatót és néhány plusz percet szánsz a bőröd masszírozására, a második, vízbázisú tisztító képes lesz mélyen a pórusokba hatolni. Így pedig eltávolít majd minden olyan nem odavaló dolgot, ami még esetleg az első tisztítási lépés után ottmaradt.