2025. szept. 23., kedd

Éjszakai hajápolási rutin, hogy reggelre Rapunzel lehess

Digital Vision - Solskin
szépség hajápolás rutin
Fakó és száraz a hajad? Kiválogattuk a legjobb regeneráló, hajnövesztő és hidratáló éjszakai szérumokat, amelyekkel új szintre emelheted a hajápolási rutinodat!

Alvás közben kiemelten fontos a hajápolás, mert ilyenkor a haj kivételesen sebezhető állapotban van. A megfelelő ápolás és védelem segít minimalizálni a károsodást, a töredezést és a szálak szöszösödését, így idővel egészségesebb és könnyebben kezelhető hajat eredményezhet. Ha holnap reggelre te is pihe-puha hajjal szeretnél ébredni, akárcsak Rapunzel vagy Aranyhaj, kövesd ezt az éjszakai hajápolási rutint!

hajápolási rutin
Éjszakai hajápolási rutin az egészséges hajért
Forrás:  Getty Image

Éjjel a testünk és az agyunk is regenerálódik, és ez nincs másképp a szépségünkkel sem. Ezért lettek nagyon népszerűek a lefekvéshez készülődésről szóló TikTok- és Instagram-videók is. Nők tömegei kedvelik az alvás előtti szépítkezést, hiszen az egyszerre javítja a fizikális megjelenésedet és a mentális kapcsolatodat önmagaddal.

Így áll össze a tökéletes éjszakai hajápolási rutin

  • Keress a hajad porozitásának megfelelő éjszakai hajmaszkot, vagy kiöblítést nem igénylő kondicionálót, és oszlasd el az enyhén nedves hajadon. Fontos azonban, hogy soha ne aludj vizes hajjal, mert az töredezett hajvégekhez és szöszös loknikhoz vezet.
  • A rutin teljességéhez szükséged lesz egy éjszakai szérumra is. Ezeknek a termékeknek koncentráltabb a formulája, így segítik a mélyebb felszívódást. Olyan hatóanyagokat keress, mint a hialuronsav, a protein, az E vitamin és a niacinamid. 
  • A hajhossz ápolása elengedhetetlen, de a megfelelően egészséges haj a fejbőr és a hajtő állapotán múlik. Ha a hajnövesztés a célod, mindenképpen szükséged lesz egy fejbőr szérumra, hiszen az erős hatóanyagok ott tudnak felszívódni. Hajnövesztő és fejbőrápoló termékeket találsz az ajánlásunkban is. 
  • Masszírozd a frissen bekent fejbőrödet, így tudod felturbózni a hatóanyag felszívódást. Használhatod hozzá az ujjaidat, de egy egyszerű bambusz kefével is elvégezheted a masszázst. 
  • Az egészséges hajhoz hozzájárul az is, hogy soha ne fésüld, formázd a hajad vizesen, illetve, hogy éjszakára mindig fond vagy kösd fel, hogy ezzel is védd. Ez azért fontos, mert ha kiengedett hajjal alszol, akkor a hajszálaid folyton súrlódnak az ágyneműddel, és ettől szintén száraz, töredezett és szöszös lesz a hajad. 
