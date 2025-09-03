Letagadnál 15 évet? Próbáld ki ezeket a hajszíneket, és évtizedeket fiatalodhatsz

Biztos jel, hogy jó hajszínt választottunk az az, hogy általa jóval fiatalabbak tűnünk valós korunknál, amit viszont nem mindig egyszerű belőni. Vajon melyek azok a hajszín árnyalatok, melyekkel évtizedeket fiatalodhatunk?

Számos hajszín fiatalítja az embert. Lássuk, hogy te melyiket választanád!

Forrás: Digital Vision

Fiatalító hajszín? Ismerd meg a típusod!

Először is meg kell ismerni a színtípusunkat ahhoz, hogy megtalálhasd azt a hajszínt, amely segítségével évtizedeket letagadhatsz. Ugyanis a szemszín, bőrtónus jelentősen befolyásolja, milyen árnyalatú frizura állna igazán jól neked – Lehet, hogy nem is kell a teljes hajkoronád befesteni, csupán egy könnyed melír is elég a fiatalító hatáshoz.

Egy előnyös fazon is levonhat éveket, de egy jól eltalált hajszín fiatalító hatása még erősebb.

Az arcbőr öregedése során nem csak megereszkedik, ráncosodik, de víztartalmából is veszít, mivel veszít kollagéntartalmából, ami vizet köt meg. Emellett a pigmentáció is beindul, eltérő árnyalatokban pompáznak az arc különböző területei, csökken a zsírpárnák mérete. Egy jól megválasztott hajszín segít csökkenteni ezt a hatást.

7 fiatalító hajszín, melyekkel 15 évet is letagadhatsz

1. Gesztenyebarna

A kellemes, meleg tónusú gesztenyebarna élénk, egészséges színt kölcsönöz frizurádnak, mely szinte valamennyi bőrtónushoz illik. Ennek az árnyalatnak meg van az az előnye, hogy természetes ragyogást biztosít a bőrnek, dimenziót ad az arcnak, az arcbőr pedig teltebb, élettel telibb általa. Plusz piros pont hogy festve is természetesnek tűnik.

Gesztenyebarna hajszín

Forrás: Instagram

2. Mézszőke

Egy ilyen meleg tónusú, természetes hatású szőke árnyalat nem csak azért előnyös, mert természetes, de kevésbé roncsolja a hajszálakat. A mézszőke haj leginkább a barackos, könnyen barnuló bőrtípusú embereknek áll jól, akik ezzel a megoldással éveket fiatalodhatnak. Egy ilyen színárnyalat nagyszerűen lágyítja a vonásokat, kiemeli a bőrszín természetes ragyogását, gyermeki játékosságot kölcsönöz viselőjének.

Mézszőke hajszín

Forrás: Shutterstock

3. Karamell

Elegáns, mégis sikkes hajszín azoknak, akik a barna hajukat szeretnék felfrissíteni. Élettel telivé varázsolja a sápadt bőrt, mélységet, tónust kölcsönöz az arcnak, emellett az apróbb bőrhibákról is segít elterelni a figyelmet. Élénk ragyogást biztosít a tincseknek, melyek így sokkal egészségesebbnek tűnnek.