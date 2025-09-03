Letagadnál 15 évet? Próbáld ki ezeket a hajszíneket, és évtizedeket fiatalodhatsz

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025.09.03.
A fiatalos megjelenés titka nem feltétlen a ránctalanító krémekben rejlik. Egy jól megválasztott hajszín, stílusos frizura évtizedeket fiatalíthat rajtad – Segítünk választani!

Biztos jel, hogy jó hajszínt választottunk az az, hogy általa jóval fiatalabbak tűnünk valós korunknál, amit viszont nem mindig egyszerű belőni.  Vajon melyek azok a hajszín árnyalatok, melyekkel évtizedeket fiatalodhatunk?

Fiatalító hajszínek
Számos hajszín fiatalítja az embert. Lássuk, hogy te melyiket választanád!
Forrás: Digital Vision

Fiatalító hajszín? Ismerd meg a típusod!

Először is meg kell ismerni a színtípusunkat ahhoz, hogy megtalálhasd azt a hajszínt, amely segítségével évtizedeket letagadhatsz. Ugyanis a szemszín, bőrtónus jelentősen befolyásolja, milyen árnyalatú frizura állna igazán jól neked – Lehet, hogy nem is kell a teljes hajkoronád befesteni, csupán egy könnyed melír is elég a fiatalító hatáshoz.

Egy előnyös fazon is levonhat éveket, de egy jól eltalált hajszín fiatalító hatása még erősebb.

Az arcbőr öregedése során nem csak megereszkedik, ráncosodik, de víztartalmából is veszít, mivel veszít kollagéntartalmából, ami vizet köt meg. Emellett a pigmentáció is beindul, eltérő árnyalatokban pompáznak az arc különböző területei, csökken a zsírpárnák mérete. Egy jól megválasztott hajszín segít csökkenteni ezt a hatást.

7 fiatalító hajszín, melyekkel 15 évet is letagadhatsz

1. Gesztenyebarna 

A kellemes, meleg tónusú gesztenyebarna élénk, egészséges színt kölcsönöz frizurádnak, mely szinte valamennyi bőrtónushoz illik. Ennek az árnyalatnak meg van az az előnye, hogy természetes ragyogást biztosít a bőrnek, dimenziót ad az arcnak, az arcbőr pedig teltebb, élettel telibb általa. Plusz piros pont hogy festve is természetesnek tűnik.

Gesztenyebarna hajszín
Gesztenyebarna hajszín
Forrás:  Instagram

2. Mézszőke 

Egy ilyen meleg tónusú, természetes hatású szőke árnyalat nem csak azért előnyös, mert természetes, de kevésbé roncsolja a hajszálakat. A mézszőke haj leginkább a barackos, könnyen barnuló bőrtípusú embereknek áll jól, akik ezzel a megoldással éveket fiatalodhatnak. Egy ilyen színárnyalat nagyszerűen lágyítja a vonásokat, kiemeli a bőrszín természetes ragyogását, gyermeki játékosságot kölcsönöz viselőjének.

Mézszőke hajszín
Mézszőke hajszín
Forrás: Shutterstock

3. Karamell 

Elegáns, mégis sikkes hajszín azoknak, akik a barna hajukat szeretnék felfrissíteni. Élettel telivé varázsolja a sápadt bőrt, mélységet, tónust kölcsönöz az arcnak, emellett az apróbb bőrhibákról is segít elterelni a figyelmet. Élénk ragyogást biztosít a tincseknek, melyek így sokkal egészségesebbnek tűnnek. 

Karamell hajszín
Karamell hajszín
Forrás: Shutterstock

Tipp:

Ha fel szeretnéd turbózni a fiatalító hatást, akkor pár árnyalattal világosabb melírcsíkokkal a hajvégeken bámulatos eredményt érhetsz el. A balayage festés révén jóval dúsabbnak is tűnik a hajkorona.

4. Hamvas szőke 

Ki mondta, hogy egy hideg árnyalat csak öregíthet? Egy rózsás, hófehér bőr porcelán csillogását a legjobban, egy hamvas szőke frizura emeli ki. További előnye, hogy lágyítja a kontúrokat, és hogy nagyszerűen semlegesíti a sárgás árnyalatokat arcunkon.

Hamvasszőke hajszín
Hamvasszőke hajszín
Forrás: Shutterstock

5. Csokoládébarna 

Akit alapból sötétebb hajszínnel áldott meg a genetika, annak egy csokoládébarna festés sokat dobhat megjelenésén. Hajszín próba során érdemes adni egy esélyt a csokis árnyalatoknak, mivel egységesítik az arbőr színét, kontúrt adnak az arcéleknek, emellett nagyszerűen fedik az ősz hajszálakat.

Csokoládébarna hajszín
Csokoládébarna hajszín
Forrás:  Getty Images

6. Eperszőke 

Amennyiben a természetes hajszíned világosabb, de kipróbálnál valami újat, egy eperszőke festés kiváló választás lehet. Valamennyi bőrtónushoz passzol, a világosabb érett bőrt pedig élénkebbé varázsolja, lágyabbá formálja az arcvonásokat. Az pedig csak hab a tortán, hogy még a hajkoronát is dúsabbnak, egészségesebbnek mutatja.

Eperszőke hajszín
Eperszőke hajszín
Forrás:  Instagram

7. Mogyoróbarna 

Ez a visszafogott hajszín, természetes fényt ad a frizurának, emellett az arc tónusát is remekül lágyítja. Mélységet ad a vonásoknak, szinte minden bőrszínt ellát ragyogással, előkelő, finom kisugárzást kölcsönöz a viselőjének.

Mogyoróbarna hajszín
Mogyoróbarna hajszín
Forrás: Shutterstock

