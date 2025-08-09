Ha így használod a hajszínezőt, kihullhat a hajad a fesztivál végére!

Van valami varázslatos abban, amikor a fesztiválkapun belépve hirtelen szivárványtenger lepi el a tömeget. Nem az égbolt, nem a fények – a hajak. Pink, türkiz, lila, néha mindhárom egyszerre, és igen, ott egy srác, akinek a feje úgy néz ki, mint egy csomag színes filctoll. Ez a fesztiválhangulat egyik kétségtelenül legszórakoztatóbb része: a hajszínező, amitől egy estére te is lehetsz a Sziget plakátlánya vagy egy indie rock banda titkos tagja.

Most nagyot mennek a fesztiválokon a színes hajzuhatagok!

Forrás: Shutterstock

A fesztiválokon mindenki mer nagyot álmodni − Csak ne feledd: a hajad is szeretné túlélni a nyarat

A gond csak az, hogy ezek a vidám spray-k, habok és kréták nem mindig játsszák a jófejet. Ideiglenesnek hívjuk őket, de ha nem megfelelően használod, a hajad számára nagyon is maradandó élményt okozhatnak:

Például töredezést, kiszáradást, vagy rosszabb esetben hajhullást.

És nem, nem attól, hogy túl sokat headbangel valaki a színpad előtt, hanem a festék összetételétől és a használat módjától.

Hogyan válik a színes álomból hajmeresztő rémálom?

Az ideiglenes hajszínezők általában a hajszál külső rétegét vonják be pigmenttel, nem hatolnak a szerkezet mélyére. Ezért szeretjük őket: nincs tartós elköteleződés, egy mosással elvileg minden visszaáll. Csakhogy a valóságban a hajfelszínen maradó pigment- és vegyianyag-réteg kiszívhatja a nedvességet a hajból, főleg, ha egész hétvégén rajta marad és közben napsütés, izzadság és por is éri. Ami ugye egy fesztivál alatt elkerülhetetlen. A száraz haj pedig törékeny haj - a törékeny haj pedig könnyebben kihullik.

És akkor még nem beszéltünk a klasszikus hibáról, amikor valaki a színezőre rámegy hajvasalóval vagy göndörítővel. A magas hő hatására a pigmentek és adalékanyagok úgy tudnak a hajba „sülni”, mint egy pizzafeltét. Csak itt nem sajt olvad, hanem hajszál ég. Egy Hair Coloring TikTok oldal szerint a hő- és vegyi anyagok kombinációja különösen roncsoló hatású lehet.

Tipikus fesztivál-hibák

Túl vastag réteg: minél több réteg, annál nehezebb, annál szárazabb lesz a haj.

Napokig rajtahagyás: a pigmentek szinte „rágyógyulnak” a hajszálra, ami a mosásnál extra dörzsölést igényel, ezzel tovább roncsolva a szerkezetet.

Hőkezelés színezés után: a meleg és a vegyi anyagok kombinációja a haj ellensége.

Elhanyagolt hidratálás: a hajszínező után mindig kell utóápolás, ha ez kimarad, a hajad megsínyli.

A biztonságos színorgia 5 szabálya

Kezdj tiszta, száraz hajjal. A pigment így egyenletesebben tapad, és kevesebb kell belőle. Használj vékony réteget. Inkább kétszer fújd be enyhén, mint egyszer vastagon. Kerüld a hőt. Hagyd a hajad levegőn megszáradni, vagy használj alacsony hőfokot. Hidratálj előtte és utána. Könnyű kondicionáló vagy hajolaj segít megtartani a nedvességet. Mosd ki minél hamarabb. Ne várd meg, hogy a pigment és a por végleg összekapcsolódjon a hajszáladdal.

Az ideiglenes hajszínezők biztonságosak lehetnek, ha nem hagyod őket túl sokáig a hajon, és gondoskodsz a megfelelő ápolásról - írja a Healthline.