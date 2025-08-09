Ha így használod a hajszínezőt, kihullhat a hajad a fesztivál végére!

Van valami varázslatos abban, amikor a fesztiválkapun belépve hirtelen szivárványtenger lepi el a tömeget. Nem az égbolt, nem a fények – a hajak. Pink, türkiz, lila, néha mindhárom egyszerre, és igen, ott egy srác, akinek a feje úgy néz ki, mint egy csomag színes filctoll. Ez a fesztiválhangulat egyik kétségtelenül legszórakoztatóbb része: a hajszínező, amitől egy estére te is lehetsz a Sziget plakátlánya vagy egy indie rock banda titkos tagja.
A gond csak az, hogy ezek a vidám spray-k, habok és kréták nem mindig játsszák a jófejet. Ideiglenesnek hívjuk őket, de ha nem megfelelően használod, a hajad számára nagyon is maradandó élményt okozhatnak:
Például töredezést, kiszáradást, vagy rosszabb esetben hajhullást.
És nem, nem attól, hogy túl sokat headbangel valaki a színpad előtt, hanem a festék összetételétől és a használat módjától.
Az ideiglenes hajszínezők általában a hajszál külső rétegét vonják be pigmenttel, nem hatolnak a szerkezet mélyére. Ezért szeretjük őket: nincs tartós elköteleződés, egy mosással elvileg minden visszaáll. Csakhogy a valóságban a hajfelszínen maradó pigment- és vegyianyag-réteg kiszívhatja a nedvességet a hajból, főleg, ha egész hétvégén rajta marad és közben napsütés, izzadság és por is éri. Ami ugye egy fesztivál alatt elkerülhetetlen. A száraz haj pedig törékeny haj - a törékeny haj pedig könnyebben kihullik.
És akkor még nem beszéltünk a klasszikus hibáról, amikor valaki a színezőre rámegy hajvasalóval vagy göndörítővel. A magas hő hatására a pigmentek és adalékanyagok úgy tudnak a hajba „sülni”, mint egy pizzafeltét. Csak itt nem sajt olvad, hanem hajszál ég. Egy Hair Coloring TikTok oldal szerint a hő- és vegyi anyagok kombinációja különösen roncsoló hatású lehet.
Az ideiglenes hajszínezők biztonságosak lehetnek, ha nem hagyod őket túl sokáig a hajon, és gondoskodsz a megfelelő ápolásról - írja a Healthline.
