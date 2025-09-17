Itt a Bambi-manikűr: idén ősszel te is ezt a körömtrendet akarod majd

Nem kell tovább keresgélned, mert megtaláltuk az ősz egyik legegyedibb és leghangulatosabb körömdizájnját. Az őzike stílus már az elmúlt két évben is szuper trendi volt, és olyan divattrendeket hozott magával, mint cottage core vagy a fairy core. Most a műköröm és gél lakkok világát is megfertőzte ez a mesébe illő stílus, ezért elhoztuk hozzá a legjobb inspirációkat!

Bambi körömtrend lesz az ősz slágere

Forrás: Getty Image

Mi az a Bambi körömtrend?

A sminktrendek között már találkoztunk a Bambi beauty-val, de most a körömművészetben is megjelent ez az egyedi stílus. Bár a nevét róla kapta, a Bambi-minta elnevezés nem magára a mesefigurára, csupán az őz színére, szőrének mintázatára utal. Ahogy az előző szezonok kedvence a leopárdminta volt, most úgy lesz trendi a Bambi-minta is. Amikor legközelebb a körmösödnél jársz kérj tőle őzikekörmöket, és tutira te leszel a legtrendibb vendége. A Bambi- vagy őzikemanikűr lényege a barna és karamell színek, a francia manikűr, és a fehér pöttyös foltok kavalkádja egyetlen körömszettben. A lényeg a maximalizmus és a minták kreatív használata. Ahhoz, hogy ne legyen túl sok, szerencsésebb, ha egy színpalettában gondolkozol, amikor a manikűrödet tervezed.

A Bambi-körmök és a finom, babarózsaszín masnik kombinációja az egyik legelterjedtebb verziója a trendnek. Ez a műköröm egyszerre nőies és mesebeli. Figyelj arra, hogy a körömalap ne egyszínű barna legyen, hanem bézs és karamell árnyalatok összemosása, hogy természetesebb állatminta hatása legyen.

Ez a köröm egy földszínekben összeállított verziója a körömtrendnek. Itt a csipke és a terepminta keveredik az őzike mintával, ami nagyon harmonikusan működik. Igazából ez a köröm messziről egy nude- barna szettnek néz ki, viszont közelről az ősz legdivatosabb dizájnját viselheted.

A romantikus hangulatot továbbgondolva, itt a bambimintát rózsákkal kombinálták. A varázslat a részletekben rejlik, hiszen az apró, gyöngyszerű ezüst gömbök csak hozzáadnak a köröm ékszerezéséhez.

Ebben a videóban pedig láthatod, hogyan keveredik a francia manikűr a Bambi-körömtrenddel. Díszítsd az alapgondolatot 3D elemekkel, metál színekkel vagy kövekkel. Elsőre lehet, hogy furcsa sőt sok, de valószínűleg ez lesz a következő sztárköröm, amit kedvenc hírességeink is újragondolnak majd.