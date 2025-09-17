Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 17., szerda Zsófia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
műköröm

Itt a Bambi-manikűr: idén ősszel te is ezt a körömtrendet akarod majd

Getty Image - Anastasiia Krivenok
műköröm körömtrend manikűr
Mindegy, hogy a gél lakkot vagy a műkörmöt szereted, mert ez a trend mindegyikkel egyedi lesz! A Bambi-köröm lesz az ősz egyik legnagyobb sztárja — ha igazi trendteremtő akarsz lenni, akkor neked is ki kell próbálnod!

Nem kell tovább keresgélned, mert megtaláltuk az ősz egyik legegyedibb és leghangulatosabb körömdizájnját. Az őzike stílus már az elmúlt két évben is szuper trendi volt, és olyan divattrendeket hozott magával, mint cottage core vagy a fairy core. Most a műköröm és gél lakkok világát is megfertőzte ez a mesébe illő stílus, ezért elhoztuk hozzá a legjobb inspirációkat!

őszi körömtrend, bambi, műköröm
Bambi körömtrend lesz az ősz slágere
Forrás:  Getty Image

Mi az a Bambi körömtrend? 

A sminktrendek között már találkoztunk a Bambi beauty-val, de most a körömművészetben is megjelent ez az egyedi stílus. Bár a nevét róla kapta, a Bambi-minta elnevezés nem magára a mesefigurára, csupán az őz színére, szőrének mintázatára utal. Ahogy az előző szezonok kedvence a leopárdminta volt, most úgy lesz trendi a Bambi-minta is. Amikor legközelebb a körmösödnél jársz kérj tőle őzikekörmöket, és tutira te leszel a legtrendibb vendége. A Bambi- vagy őzikemanikűr lényege a barna és karamell színek, a francia manikűr, és a fehér pöttyös foltok kavalkádja egyetlen körömszettben. A lényeg a maximalizmus és a minták kreatív használata. Ahhoz, hogy ne legyen túl sok, szerencsésebb, ha egy színpalettában gondolkozol, amikor a manikűrödet tervezed.

A Bambi-körmök és a finom, babarózsaszín masnik kombinációja az egyik legelterjedtebb verziója a trendnek. Ez a műköröm egyszerre nőies és mesebeli. Figyelj arra, hogy a körömalap ne egyszínű barna legyen, hanem bézs és karamell árnyalatok összemosása, hogy természetesebb állatminta hatása legyen.

Ez a köröm egy földszínekben összeállított verziója a körömtrendnek. Itt a csipke és a terepminta keveredik az őzike mintával, ami nagyon harmonikusan működik. Igazából ez a köröm messziről egy nude- barna szettnek néz ki, viszont közelről az ősz legdivatosabb dizájnját viselheted.

A romantikus hangulatot továbbgondolva, itt a bambimintát rózsákkal kombinálták. A varázslat a részletekben rejlik, hiszen az apró, gyöngyszerű ezüst gömbök csak hozzáadnak a köröm ékszerezéséhez.

Ebben a videóban pedig láthatod, hogyan keveredik a francia manikűr a Bambi-körömtrenddel. Díszítsd az alapgondolatot 3D elemekkel, metál színekkel vagy kövekkel. Elsőre lehet, hogy furcsa sőt sok, de valószínűleg ez lesz a következő sztárköröm, amit kedvenc hírességeink is újragondolnak majd. 

Most mindenki Jennifer Lopez gótikus turnékörmeit akarja: trendet teremtett

Aranyló csillogás egy kis gótikus, reneszánsz beütéssel! Jennifer Lopez koncertre készült körme valóságos művészet.

Ez a retró körömtrend most visszatért – És a sztárok már rákattantak: Dua Lipa is ezt viseli

Az elmúlt egy hónapban olyan világsztárok, mint Dua Lipa és Hailey Biber is ugyanazt a manikűrt viselték, itt az ideje, hogy te is kipróbáld: a pöttyös körmök hódítanak.

Nyári körömtrend: a vizesgyümi-körmök már a sztárokat is meghódították

Vidám, színes és igazán nyárias! Ez a nyári körömtrend friss, könnyed, mégis vonzza a tekinteteket. A sztárok már rá is kattantak, és most te is csatlakozhatsz!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu