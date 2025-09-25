Old money-hajstílus a divat királynőitől — Inspirálódj Hailey Bieber és Sofia Richie tökéletes frizuráiból

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A minimalizmus királynői, Zendaya, Sofia Richie és Hailey Bieber megalkották a tökéletes hajstílust. Ha eddig nem tudtad, most te is megtanulhatod, mi az igazi old money style!

Az old money style teljesen letarolta a divatot és a szépségipart az elmúlt két évben. A minimalista, luxushangulatot idéző esztétikai irányzatot sokan megkedvelték egyszerűsége és letisztultsága miatt. Az old money stílus nem csak ruhákban és outfitekben jelenhet meg, hanem sminkben és frizurában is. Most összegyűjtöttük a minimalista trend legnagyobb képviselőinek frizuráit, amelyek tökéletes inspirációként szolgálnak mindenkinek!

old money style
Old money style és a híresség hajak
Forrás:  Getty Image

A hajstílusok folyamatos változásban vannak, akárcsak a divat, azonban az elmúlt években az egyszerű, lezselézett, természetes hatású hajak a legkedveltebben, még a hírességek között is. 

Old money style hajinspirációk

Zendaya

A színésznő híres a változatos hajviseletiről. Az elmúlt két évben szőkés tincsekre váltott, amit az alábbi képen egy hosszú, enyhén hullámos copfba fogott. A zselézett frizura tökéletesen visszahozza az old money esztétikát. 

zendaya old money hairstyle
Zendaya old money hajstílusa
Forrás:  Getty Image

Rosie Huntington-Whiteley

A szupermodell 2025 májusában jelent meg a vörös szőnyegen a lenti képen látható tökéletes frizurával. Az egyenes, oldalasan elválasztott haj teret adott Rosie szépségének, és természetesen hangsúlyozta az arcát. 

rosie huntington-whiteley hajstílus
Rosie old money hajstílusa
Forrás:  Getty Image

Hailey Bieber

Hailey nevezetes a természetes, sötétszőkés-barnás hajáról, amit nem gyakran változtat meg. A modell és sztárfeleség legnagyobb frizuraváltása az volt, amikor bob stílusban vágatta le a haját. A rövid bob egy örök klasszikus és mindegy milyen divat jön, abszolút trendi lesz.

Hailey Bieber old money style-ja
Hailey Bieber old money hajstílusa
Forrás: Getty Images North America

Kaia Gerber

A nepo babynek csúfolt modell gyakori látogatója a vörös szőnyeges eseményeknek. A modell nemrégiben egy extrán puffos, volumenes, dús hajjal jelent meg, ami azonnal rákerült a listánkra. A mély barna szín és az emelt hajtő Hollywood fénykorát idézte.

kaia gerber old money haj
Kaia Gerber old money hajstílusa
Forrás:  Getty Image

Sofia Richie

Sofia Richie az egyik legnagyobb erő a divatban manapság, amit ő kedvel, visel vagy kipróbál, azt a világon több millióan követni fogják. A minimalizmus királynője jó ízléséről és rendkívüli esztétikájáról ismert. A slick back hajstílust ő találta fel, és neki köszönhető, hogy ma szinte mind ezzel indulunk útnak. Ha extra inspirációt szeretnél, kövesd Sofiát.

Sofia Richie old money hajstílusa
Sofia Richie old money hajstílusa
Forrás: Getty Images North America

 

