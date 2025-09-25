Old money-hajstílus a divat királynőitől — Inspirálódj Hailey Bieber és Sofia Richie tökéletes frizuráiból

Az old money style teljesen letarolta a divatot és a szépségipart az elmúlt két évben. A minimalista, luxushangulatot idéző esztétikai irányzatot sokan megkedvelték egyszerűsége és letisztultsága miatt. Az old money stílus nem csak ruhákban és outfitekben jelenhet meg, hanem sminkben és frizurában is. Most összegyűjtöttük a minimalista trend legnagyobb képviselőinek frizuráit, amelyek tökéletes inspirációként szolgálnak mindenkinek!
A hajstílusok folyamatos változásban vannak, akárcsak a divat, azonban az elmúlt években az egyszerű, lezselézett, természetes hatású hajak a legkedveltebben, még a hírességek között is.
A színésznő híres a változatos hajviseletiről. Az elmúlt két évben szőkés tincsekre váltott, amit az alábbi képen egy hosszú, enyhén hullámos copfba fogott. A zselézett frizura tökéletesen visszahozza az old money esztétikát.
A szupermodell 2025 májusában jelent meg a vörös szőnyegen a lenti képen látható tökéletes frizurával. Az egyenes, oldalasan elválasztott haj teret adott Rosie szépségének, és természetesen hangsúlyozta az arcát.
Hailey nevezetes a természetes, sötétszőkés-barnás hajáról, amit nem gyakran változtat meg. A modell és sztárfeleség legnagyobb frizuraváltása az volt, amikor bob stílusban vágatta le a haját. A rövid bob egy örök klasszikus és mindegy milyen divat jön, abszolút trendi lesz.
A nepo babynek csúfolt modell gyakori látogatója a vörös szőnyeges eseményeknek. A modell nemrégiben egy extrán puffos, volumenes, dús hajjal jelent meg, ami azonnal rákerült a listánkra. A mély barna szín és az emelt hajtő Hollywood fénykorát idézte.
Sofia Richie az egyik legnagyobb erő a divatban manapság, amit ő kedvel, visel vagy kipróbál, azt a világon több millióan követni fogják. A minimalizmus királynője jó ízléséről és rendkívüli esztétikájáról ismert. A slick back hajstílust ő találta fel, és neki köszönhető, hogy ma szinte mind ezzel indulunk útnak. Ha extra inspirációt szeretnél, kövesd Sofiát.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.