Így készülnek Ördög Nóra csodás frizurái: a Megasztár mesterfodrásza minden titkot elárult

A TV2 megújult showműsorában, a Megasztárban Ördög Nóra adásról-adásra bebizonyítja, hogy rajta nem fog az idő vasfoga. Kifogástalan megjelenése azonban nemcsak a genetikának, hanem egy profi csapatnak is köszönhető. Ezúttal fodrászát faggattuk arról, hogyan készülnek Nóri frizurái az adásokra.

Ördög Nóra fodrásza a műsorvezető szépségtitkairól beszélt

Reflektorfényben Ördög Nóra frizurája

Ecker Niki és Ördög Nóra már évek óta együtt dolgoznak, és Niki festi, és vágja Nóri haját a hétköznapokban is. A műsorvezető havonta látogatja meg a mesterfodrászt, hogy barna bobfrizurája mindig tökéletes legyen. Niki elárulta, hogy egy műsorra 1-2 órát szoktak készülődni, attól függően, hogy milyen az adott hajstílus, amelyet a ruhához és a sminkhez választanak. Előfordul, hogy beautycsapat egyszerre dolgozik vele: miközben Nóri haját sütik, a sminkjét is elkészítik. Nóri aktuális frizurája nagyban függ a ruháitól, így folyamatos kapcsolat van a stylistok és Niki között. Megkérdeztük azt is, hogy egy-egy műsor alatt hányszor kell felfrissíteni Nóri haját.

„Ha leáll a kamera, vagy éppen nem Nóriékat veszik, mindig bemegyünk hozzá - ha megengedik. Műsorvezetőként folyamatos mozgásban van, egyszerre sok minden történik, ezért folyamatosan ügyelnünk kell arra, hogy tökéletes maradjon a haja” – mondta Niki.

Egy műsor megjelenéseinek összeállítása komoly háttérmunkát igényel. A ruháknak, a sminknek és a hajnak mind passzolnia kell egymáshoz, hogy harmonikus kompozíciót alkossanak.

„Próbálunk mindig újat mutatni, de Nórinak elég kötött fazonú most a haja a bob frizurával, nem tudok igazán garázdálkodni. Nyilván próbálunk ebben is variálni. Nórinak – hál' Istennek – majdnem minden jól áll, sőt, azt azt hiszem, minden jól áll neki. Úgyhogy nincs nehéz dolgom.”

Nikit a következő műsorok outfitjeiről is beszélt, hiszen ahogy halad előre a Megasztár újabb és újabb ötletekre lesz szükség.

„Próbálunk majd variálni, például a négyes válogatónál már kapott egy pótcopfot is. Tehát van póthajunk is, ha esetleg az jobban illene a kigondolt stílushoz. Úgyhogy bármit kitalálunk, minden megvalósítható. Persze, próbáltam rábeszélni egy kicsit hosszabb hajra, de nagyon szereti ezt a bob frizurát.“