Így készülnek Ördög Nóra csodás frizurái: a Megasztár mesterfodrásza minden titkot elárult

A TV2 megújult showműsorában, a Megasztárban Ördög Nóra adásról-adásra bebizonyítja, hogy rajta nem fog az idő vasfoga. Kifogástalan megjelenése azonban nemcsak a genetikának, hanem egy profi csapatnak is köszönhető. Ezúttal fodrászát faggattuk arról, hogyan készülnek Nóri frizurái az adásokra.
Ecker Niki és Ördög Nóra már évek óta együtt dolgoznak, és Niki festi, és vágja Nóri haját a hétköznapokban is. A műsorvezető havonta látogatja meg a mesterfodrászt, hogy barna bobfrizurája mindig tökéletes legyen. Niki elárulta, hogy egy műsorra 1-2 órát szoktak készülődni, attól függően, hogy milyen az adott hajstílus, amelyet a ruhához és a sminkhez választanak. Előfordul, hogy beautycsapat egyszerre dolgozik vele: miközben Nóri haját sütik, a sminkjét is elkészítik. Nóri aktuális frizurája nagyban függ a ruháitól, így folyamatos kapcsolat van a stylistok és Niki között. Megkérdeztük azt is, hogy egy-egy műsor alatt hányszor kell felfrissíteni Nóri haját.
„Ha leáll a kamera, vagy éppen nem Nóriékat veszik, mindig bemegyünk hozzá - ha megengedik. Műsorvezetőként folyamatos mozgásban van, egyszerre sok minden történik, ezért folyamatosan ügyelnünk kell arra, hogy tökéletes maradjon a haja” – mondta Niki.
Egy műsor megjelenéseinek összeállítása komoly háttérmunkát igényel. A ruháknak, a sminknek és a hajnak mind passzolnia kell egymáshoz, hogy harmonikus kompozíciót alkossanak.
„Próbálunk mindig újat mutatni, de Nórinak elég kötött fazonú most a haja a bob frizurával, nem tudok igazán garázdálkodni. Nyilván próbálunk ebben is variálni. Nórinak – hál' Istennek – majdnem minden jól áll, sőt, azt azt hiszem, minden jól áll neki. Úgyhogy nincs nehéz dolgom.”
Nikit a következő műsorok outfitjeiről is beszélt, hiszen ahogy halad előre a Megasztár újabb és újabb ötletekre lesz szükség.
„Próbálunk majd variálni, például a négyes válogatónál már kapott egy pótcopfot is. Tehát van póthajunk is, ha esetleg az jobban illene a kigondolt stílushoz. Úgyhogy bármit kitalálunk, minden megvalósítható. Persze, próbáltam rábeszélni egy kicsit hosszabb hajra, de nagyon szereti ezt a bob frizurát.“
A 2025-ös hajstílusok között láttunk igen furcsákat és meglepően jó elképzeléseket is. Megkérdeztük Nikit, milyen megoldásokat javasol azoknak, akik trendkövető módon szeretnék hordani a hajukat.
Most a slick back frizurák nagyon divatosak, és azt gondolom, hogy elég könnyű elkészíteni őket, ráadásul tartós frizurák. A legtöbb hölgynek egy jó sminkkel szuperül áll. Illetve a laza hullám az, ami mindig divatos. Manapság az a legjobb, minél természetesebb egy hajstílus. A dugóhúzó névre hallgató hullámokat már nem nagyon csináljuk, és nem is nagyon divat. Tehát a természetes, laza hullám, ami olyan, mintha nem is csináltunk volna semmit a hajjal, mégis rendezett, a legnépszerűbb. Szerintem ez bármilyen eseményhez vagy öltözethez remekül passzol.
Niki továbbá azt is elárulta, hogy slick back kontyot és laza, hullámos frizurát Nórin is láthatunk majd a következő hetekben. Hozzátette, hogy ezeket kombináltan, különféle változatokban is el tudja képzelni a következő hetek megjelenéseihez.
