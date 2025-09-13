Ördög Nóra sminktitkai – Less be velünk a Megasztár kulisszái mögé!

Elindult a Megasztár legújabb évada; idén is Ördög Nóra a tehetségkutató háziasszonya – Szépréthy Roland mellett – aki csodás megjelenésével adásról-adásra nyűgözi le a nézőket. Tökéletes megjelenéséhez elengedhetetlen a kifogástalan smink is, ami ezúttal is Kiss Réka keze munkáját dicséri. A vele készült interjúban kulisszatitkokat tudhatunk meg arról, hogyan készülnek az ikonikus makeupok.

Ördög Nóra tökéletes sminkjét Kis Réka sminkes készíti

Ez Ördög Nóra ragyogásának titka

Kis Réka és Ördög Nóra 14 éve dolgoznak együtt, így nem is volt kérdés, hogy a műsorvezető sminkjéért a Megasztár alatt is ő felel majd. Réka elárulta, hogy az elmúlt másfél évtized alatt már olyannyira ismeri Nóri arcát és ízlését, hogy nagyon gördülékeny a közös munka.

A Megasztárban a fokozatosság elvét követjük. Az előválogatón kívül műsorról-műsorra fokozatosan építkezik a smink is. Természetesen az évad végéhez közeledve, az élő adásokban már gálahangulat uralkodik. Mások a ruhák, a hajak és másabb lesz a smink is, ilyenkor már lehet kicsit vadabb, kicsit sötétebb, extrább sminkeket is alkalmazni.

Réka azt is elárulta, hogy mivel Nórinak nagyon szép az arcbőre, így nincs szükség erőteljes alapozásra, egyetlen sminktrükköt alkalmaznak, ami kiemeli a híresség tökéletes vonásait:

„Nórinál szeretek highlightot használni a pirosító fölé, én azt a típust kedvelem, aminek enyhén vizes hatása van. A magas fényvisszaverő higlighterrel szemben ez a szolid típus finoman hat és feszességet ad az arcnak, ha ráesik a fény, és még a kamerákkal is jól működik.”

A trendek a sminkek esetében is folyamatosan változnak – míg korábban a nagyon matt hatású, púderes sminkek voltak népszerűek, ma már a fényes, vizes hatás a cél.

„Korábban nem volt divat a fényes, fénylő bőr, folyamatosan mattítani kellett a műsorvezetők bőrét egy-egy adás alkalmával, még az operatőrök is jelezték, ha a sztárnak fénylik a bőre, manapság azonban már teljesen elfogadott, sőt divat is játszani a fényekkel itt-ott a feszes, üde arc eléréséért.”

Réka a sminkek kitalálásakor és készítése közben is a harmóniára törekszik. A kifogástalan smink megalkotásakor figyelembe veszi Nóra frizuráját és öltözékét is. Egy hangsúlyos haj és egy csillogó ruha mellé finomabb sminket, míg egy letisztultabb frizura és ruha esetében izgalmasabb makeupokat készít. Ahhoz, hogy egy smink minden szempontból tökéletes legyen, nemcsak szépnek, hanem tartósnak is kell lennie, hiszen a többórás forgatás, élő műsorok alatt nem mindig van lehetőség azonnali korrekcióra.

Nórival ebből a szempontból is nagyon könnyű együtt dolgozni. Egyrészt szerencsés is, mert valami miatt nem folyik meg az arcán a smink, illetve nagyon fegyelmezett és vigyáz is rá, evés és ivás közben is. Amikor meghatódik egy-egy produkciótól, és elsírja magát, természetesen bemegyek hozzá, de még ilyenkor sem látszik rajta hiba. Nóri valahogy tud úgy sírni, hogy a sminkje makulátlan maradjon. Ha bemegyek hozzá, mindig púderezek kicsit, és megfésülöm a szemöldökét, amin mindig nevetni szoktunk.

Réka azt is elárulta, hogy egy forgatásra, milyen sminkformulákat részesít előnyben.