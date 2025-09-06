A Megasztár egyik divattervezője extrém szettekkel ajándékozta meg Herceg Erikát

A Megasztár-stábot ezúttal is erősíti Kiss Márk divattervező, aki az egyik zsűritagot, Herceg Erikát öltöztette az előválogatók során, valamint a műsor promóforgatásán. Márk számos magyar híresség személyi stylistja, valamint számos tévéműsor vezető stylistja és jelmeztervezője. Munkái olyan nemzetközi magazinokban jelentek meg, mint a Vogue és a Harper’s Bazaar, emellett 2024-ben Az év stylistja díjat is elnyerte itthon. Azon alkotók közé tartozik, aki soha nem dőlt hátra a sikerei után. A folyamatos ötletelés, tervezés és kísérletezés hajtja, imád új dolgokat kitalálni és új emberekkel dolgozni. Hiába van a divattervezés a kisujjában, úgy véli, mindig nagy kihívás egy olyan nagyszabású produkcióban közreműködni, mint amilyen a Megasztár is a TV2-n.
„A Megasztár remek lehetőség arra, hogy minden egyes héten kísérletezzek, és a show-ba csempésszek egy kis nemzetközi divatot is.”
Amikor zsűritagot vagy műsorvezetőt öltöztet, elsősorban arra koncentrál, hogy, aki viseli jól érezze magát a ruháiban, még akkor is, ha néha megpróbálja feszegetni kicsit a határaikat. Ilyenkor soha nem boltban vásárolt ruhákat használ, hanem kifejezetten rájuk, a személyiségjegyeiket figyelembe véve tervez. Úgy véli, belefér, hogy a szettek időnként polgárpukkasztóak legyenek, mert ezzel aktivizálhatók a nézők, és egyébként is sokan írják kommentben, hogy részben a ruhaköltemények miatt követik figyelemmel a műsort.
Mint mondja, Herceg Erika tökéletes alany, vele dolgozni olyan, mintha Barbie-zna az ember.
„Erika átadja magát nekem, és gyakorlatilag azt álmodok meg rá, amit akarok, én pedig igyekszem minden alkalommal egy új odalát kidomborítani a személyiségének. Remek alakja van, bolondság lenne nem kihasználni ezt az adottságot. Mivel órákon át a zsűripultnál ül, ügyelek arra, hogy az a bizonyos „plusz” a pult feletti részre koncentrálódjon, valamint, hogy az általa viselt ruha kényelmes legyen. Na, persze nem mindig tud az lenni, de ő azt szokta mondani, kibírja azt is, ha fáj, vagy, ha valami kényelmetlen, csak nézzen ki jól”− árulta el a stylist, aki úgy véli, Erika karakán és határozott nő, közben pedig nagyon érzékeny. Amit nagyon szeret benne, hogy szakmailag és mentálisan folyamatosan fejlődik, emellett a külsejére is igényes.
„Amikor megnyilvánul, annyira elgondolkodtató és bölcs dolgok jönnek elő belőle, hogy nem hazudok, ha azt mondom, ő a szívem csücske."
A divattervező-stylist az is elárulta, mire számíthatnak a nézők ruhák tekintetében az elődöntőben. A fehér alapon fekete pöttyös szett a promófotózásra készült, a casting felvételekre pedig egy lezserebb, farmeres összeállításra esett a választásuk. Ezen kívül Erika még 4 különböző szettet visel az elődöntőben:
A munka kezdeti fázisában Márk felméri, milyen szerepkörben lesznek az alanyok, milyen fényekre lehet számítani majd a stúdióban, milyen lesz a szett a LED-falak fényeinél, illetve, hogy melyek azok a színek, formák, textúrák, sminkek és frizurák, amelyekkel és amelyek környezetében a kigondolt ruha jól mutat. A szetteket előre ki szokta találni, vagy legalábbis 1-2 adásra előre már megvan a koncepció, ha élő adásokról van szó, akkor viszont hétről hétre feszített tempóban kell dolgoznia. Miután lezárul egy-egy műsor, legyen szó akár a Megasztárról, a ruhákat általában archiválják, bizonyos darabokat ki lehet bérelni, de olyan is elő szokott fordulni, hogy valaki kinéz egy szettet, átalakíttatja, majd megvásárolja.
A rajongóknak tehát érdemes beírni a naptárba: szeptember 6-tól szombat esténként a megújult Megasztáré lesz a főszerep, amelyből kiderül, ki lesz az ország következő nagy hangja.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.