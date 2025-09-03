Ez most divat? Párducmintás haj, avagy így rontsd el a frizurád szándékosan

A divatvilág egyik legszebb tulajdonsága, hogy mindig képes meglepni. És az egyik legfélelmetesebb tulajdonsága… is ugyanez. Most épp egy Instagram-poszt kavarta fel az állóvizet: egy influenszer párducmintás hajjal jelent meg. Igen, tényleg. A haján, nem a kabátján, nem a táskáján.

A leopárd vagy párducmintás haj lehet a legújabb trend, amit jobb messziről elkerülni.

Forrás: Shutterstock

Amikor a vadon a fejedre költözik: itt a párducmintás haj

Ne legyünk annyira szigorúak! Első ránézésre persze lehetne menő is az egész. Egy kis punk, egy kis extravagancia, egy kis „én más vagyok, mint ti”. Csakhogy a kivitelezés… nos, finoman fogalmazva is hagy némi kívánnivalót maga után.

A legszebb az egészben, hogy valószínűleg teljesen tudatos döntés. Itt nem arról van szó, hogy a szőkítés közben kicsit elcsúszott a fólia, vagy a melírnál valaki rossz sablont vett elő. Nem, itt kőkemény dizájnmunka zajlott - csak épp az eredmény olyan, mintha egy óvodai rajzverseny győztesének alkotása került volna a hajra.

Igen, a párducmintás foltok a természetben elegánsak és vadak. A hajban viszont… inkább hasonlítanak arra, amikor egy régi kanapé huzata kezd kikopni. A szándék talán a trendteremtés volt, a végeredményt látva azonban nem valószínű, hogy ez a stílus elterjed.

Trendteremtés vagy vizuális trollkodás?

A párducmintás haj valahol félúton áll a punk lázadás és a TikTok-challenge-humor között. Nem új keletű az ötlet hisz – a ’90-es évek alternatív színterén is voltak hasonló hajfestések, de akkoriban ezek az önkifejezés erős üzenetei voltak. Most viszont inkább tűnik provokációnak vagy vizuális trollkodásnak, mint valódi divatnyilatkozatnak.

Mert valljuk be, a haj az egyik leglátványosabb önkifejezési eszköz, ezért jól át kell gondolnunk egy ilyen extrém, „állatmintás” választást.

Mi jöhet ezután?

Ha ez a haj tényleg trenddé válik, akkor nem nehéz elképzelni a következő lépéseket: zebramintás frufru, zsiráfnyak-szőke ombre, esetleg tigriscsíkos hajtövek. És persze mindehhez passzoló szelfik, amik alatt a kommentelők fele rajongását fejezi ki, a másik fele pedig felháborodik.