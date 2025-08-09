Az ősi India több ezer éves alternatív gyógyászati rendszere, az ájurvéda szerint a testforma alapján érdemes kiválasztani a számunkra legmegfelelőbb mozgásformát. A nyári kánikulában különösen fontos, hogy olyan edzést végezzünk, ami a szervezetünket a legjobban feltölti. De honnan tudjuk, melyik a leghatékonyabb mozgásforma számunkra? Cikkünkből megtudhatod.

Mutasd az alakod és megmondjuk, milyen nyári mozgásforma illik hozzád!

Forrás: E+

A testtípusodnak megfelelő mozgásforma a legjobb számodra

Az ájurvéda alapján a nyár a Pitta dosha időszaka, ami hőt, tüzet, meleget jelent. A meleg miatt a nyári mozgásnak fókuszba kell helyeznie a hűsítést, a mértékletességet és a rugalmasságot. Ahhoz, hogy kiválaszthasd a tested igényeihez legjobban illő sportot, érdemes megismerni, hogy melyik csoportba tartozik a tested, és melyik mozgásforma passzol hozzá.

Az ájurvéda három testtípust különít el:

1. A Vata Dosha (Levegő és Tér)

A te célod a nyugalom és a földelés a nyári hőségben.

Testalkat: Karcsú vagy vékony, könnyű, szálkás izmok, csontok, kis mellek.

Bőr: Száraz, érdes, repedezett.

Haj: Göndör, ritka, száraz, töredezett végekkel.

Egyéb jellemzők: Kreatív, gyors beszédű és mozgású, de könnyen kifárad, és a memóriája sem a legjobb. Gyors mozgású, hideg a keze és a lába, száraz a szeme és a kötőhártyája. Ritkán izzad, gyakran nyugtalan alvó.

Ha Vata testtípusú vagy, a tested hajlamos a kiszáradásra, szorongó és szétszórt vagy. A meleg nem tesz jót a szárazságnak, ezért érdemes ügyelned arra, hogy elkerüld a dehidratációt, és figyelj arra, hogy ne pörögjön túl az idegrendszered. Érdemes mérsékelt tempójú sportot keresned.

Neked való mozgásformák:

- Séta: Figyel arra, hogy a kicsit hűvösebb reggeli vagy késő esti órákban menj ki a természetbe.

- Jóga (ezen belül a Hatha, Restorativ, Yin): Főleg a lassabb, hosszabb kitartott pózokra fókuszálj.

- Úszás: Kifejezetten a lassú úszás lesz a neked való, mert a hűs vízben kellemesen átmozgathatod az ízületeidet.

- Tai Chi: A mozgásmeditáció segít abban, hogy nyugodt maradj.

2. Pitta Dosha (Tűz és Víz)

A te célod a hűsítés és a benned rejlő tűz csillapítása.