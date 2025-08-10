5 dolog, amivel kikergeted a műkörmösöd a világból

Ahhoz, hogy körmeid olyanok legyenek, amilyennek megálmodtad, érdemes odafigyelned néhány apróságra. Ha betartasz bizonyos alapvető viselkedési szabályokat, egyrészt a műkörmös munkáját is megkönnyíted, másrészt a közös időtöltés is sokkal harmonikusabb, gördülékenyebb lesz.

A műkörmös hivatás időt, kreativitást igényel, és sokszor fizikailag is megterhelő

Bárkivel elfordulhat, hogy késik pár percet a műkörmöstől, de...

Az egyik leggyakoribb probléma a vendégek részéről a késés. Bárkivel előfordulhat, hogy csúszik pár percet, de ha erről nem értesíted időben a műkörmöst, azzal az egész napos időbeosztását boríthatod fel. Ráadásul ez nemcsak neki, hanem a következő vendégnek is kellemetlenséget okoz. A legrosszabb eset az, amikor nem jelensz meg, és még csak nem is szólsz előtte. Sok szalonban éppen emiatt vezették be az előlegfizetést vagy lemondási díjat.

Mobilozás, izgés-mozgás – Nem csak illetlenség, de balesethez is vezethet

Amikor végre ott vagy az asztalnál, próbálj meg figyelni arra, hogy a kezedet ne húzd el, ne nyúlj folyton a telefonodért, táskádért, és ne igazgasd a hajad. Egy apró mozdulat is elegendő lehet ahhoz, hogy a műkörmösöd félrevágjon vagy elrontson valamit, sőt, egy reszelő vagy csiszológép használatánál még baleset is történhet. Amennyiben kényszeres körömrágó vagy, próbáld kibírni, hogy ebben a 2 órában nem harapdálod a körömágyad, mert ezzel is csak megnehezíted a közös munkát.

Próbáld kibírni, hogy ebben a 2 órában nem rágod a körmödet

Vinnéd a kutyát és a gyereket is? Inkább ne

Lehet, hogy a te műkörmösöd egy tündéri türelmes teremtés, de más műkörőmépítőnek zavaró lehet, ha a gyerek és a kutyusod is a közeletekben játszik. Legyen ez az idő kifejezetten a te énidőd. A műkörmös is jobban képes koncentrálni a munkára, és így a végén olyan körmökkel távozhatsz, amilyeneket megálmodtál magadnak.

Tüsszögés, köhögés, fertőző körömbetegség

Nem illik betegen sem elmenni a műkörmösödhöz, bármennyire is le van már nőve a körmöd. A szakember biztosan nem szeretné, ha elkapna valamit tőled, kiesne a munkából, ami aztán bevételkiesést jelentene számára. Ugyanez igaz akkor is, ha láthatóan fertőző körömbetegséged vagy bőrproblémád van. Ezeket előbb kezeltetni kell, nem pedig elfedni.