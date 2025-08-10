Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
5 dolog, amivel kikergeted a műkörmösöd a világból

Shutterstock - D Busquets
illem műköröm énidő
Jónás Ágnes
2025.08.10.
Egy műkörmös munkája nem csak abból áll, hogy szép és igényes körmöket készít. Egy precíz, időigényes, kreatív hivatásról van szó, amely során a műkörmös maximális odafigyeléssel dolgozik. Sajnos azonban van néhány dolog, amelyek könnyen felboríthatják a gördülékeny munkát.

Ahhoz, hogy körmeid olyanok legyenek, amilyennek megálmodtad, érdemes odafigyelned néhány apróságra. Ha betartasz bizonyos alapvető viselkedési szabályokat, egyrészt a műkörmös munkáját is megkönnyíted, másrészt a közös időtöltés is sokkal harmonikusabb, gördülékenyebb lesz. 

műkörmös
A műkörmös hivatás időt, kreativitást igényel, és sokszor fizikailag is megterhelő
Forrás: Shutterstock

Bárkivel elfordulhat, hogy késik pár percet a műkörmöstől, de...

Az egyik leggyakoribb probléma a vendégek részéről a késés. Bárkivel előfordulhat, hogy csúszik pár percet, de ha erről nem értesíted időben a műkörmöst, azzal az egész napos időbeosztását boríthatod fel. Ráadásul ez nemcsak neki, hanem a következő vendégnek is kellemetlenséget okoz. A legrosszabb eset az, amikor nem jelensz meg, és még csak nem is szólsz előtte. Sok szalonban éppen emiatt vezették be az előlegfizetést vagy lemondási díjat.

Mobilozás, izgés-mozgás – Nem csak illetlenség, de balesethez is vezethet

Amikor végre ott vagy az asztalnál, próbálj meg figyelni arra, hogy a kezedet ne húzd el, ne nyúlj folyton a telefonodért, táskádért, és ne igazgasd a hajad. Egy apró mozdulat is elegendő lehet ahhoz, hogy a műkörmösöd félrevágjon vagy elrontson valamit, sőt, egy reszelő vagy csiszológép használatánál még baleset is történhet. Amennyiben kényszeres körömrágó vagy, próbáld kibírni, hogy ebben a 2 órában nem harapdálod a körömágyad, mert ezzel is csak megnehezíted a közös munkát.

műkörmös
Próbáld kibírni, hogy ebben a 2 órában nem rágod a körmödet
Forrás: Shutterstock

Vinnéd a kutyát és a gyereket is? Inkább ne

Lehet, hogy a te műkörmösöd egy tündéri türelmes teremtés, de más műkörőmépítőnek zavaró lehet, ha a gyerek és a kutyusod is a közeletekben játszik. Legyen ez az idő kifejezetten a te énidőd. A műkörmös is jobban képes koncentrálni a munkára, és így a végén olyan körmökkel távozhatsz, amilyeneket megálmodtál magadnak. 

Tüsszögés, köhögés, fertőző körömbetegség 

Nem illik betegen sem elmenni a műkörmösödhöz, bármennyire is le van már nőve a körmöd. A szakember biztosan nem szeretné, ha elkapna valamit tőled, kiesne a munkából, ami aztán bevételkiesést jelentene számára. Ugyanez igaz akkor is, ha láthatóan fertőző körömbetegséged vagy bőrproblémád van. Ezeket előbb kezeltetni kell, nem pedig elfedni.

műkörmös
Várd meg, amíg teljesen meggyógyulsz, és csak ekkor kérj időpontot a műkörmöshöz
Forrás: Shutterstock

Beszélgetni ér, leszólni a műkörmösöd munkáját illetlenség

Ami a beszélgetéseket illeti, vannak tipikus mondatok, amik szintén nem aratnak sikert. Ilyen például a „más fele ennyiért csinálja” vagy a „barátnőm is meg tudja ezt csinálni”. Ezek lekezelő megjegyzések, amikkel azt az üzenetet közvetíted, hogy nem becsülöd meg a munkát, amit épp kapsz. Ugyanez vonatkozik arra, ha valaki azt mondja: „Ez csak géllakk, ez nem is rendes köröm”. A géllakkozás is időt, szakértelmet és minőségi alapanyagokat igényel.

Kész vagyunk már?

Az sem túl szerencsés, ha sürgeted. Egy szépen kidolgozott, tartós körömszett időbe telik, és ha sietni kell, az a minőség rovására mehet, amit végül te sem fogsz szeretni. 

Professional manicurist working with client in salon, closeup. Beauty services during Coronavirus quarantine
Egy szépen kidolgozott körömszett időbe telik
Forrás: Shutterstock

A legtöbb műkörmös nem kér sokat: legyél pontos, megbízható, és tartsd tiszteletben az idejét és munkáját. Érkezz tiszta, ápolt kézzel, és ha vannak elképzeléseid, hozhatsz inspirációt, de legyél nyitott a javaslatokra is. Ha valami nem tetszik, nyugodtan jelezd, de mindig udvariasan, hiszen a kulturált kommunikáció minden szolgáltatás és együttműködés alapja.

