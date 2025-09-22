Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Hidegrázós őszi pedikűrtrendek, amiket ki kell próbálnod

Neked a vérvörös vagy a gótikus fekete a kedvenced? Összegyűjtöttük az őszi pedikűrtrendek legnépszerűbb színeit, és ezekbe te is bele fogsz szeretni!

Engedd el az egyszerű fehér vagy a nyári virágos mintákat, mert a pedikűr dizájnokban is beköszöntött az ősz. Az évszakváltás kihatott a körömtrendekre és színpalettákra is. Összegyűjtöttük a legnépszerűbb színeket, amik tökéletesek lesznek a bekuckózós időszakra!

őszi pedikűr trend
Ezek lesznek a szezon kedvenc pedikűrjei!
Ezek az őszi pedikűr színek lesznek a legnépszerűbbek

Minden évnek és évszaknak megvannak a meghatározó színei, amelyek kihatnak a divatra, a szépségápolásra és a körömművészetre is. Idén ősszel a barna és a burgundi árnyalatok ismét előtérbe kerülnek, de lesznek olyan őszi trendek is, amelyek teljesen váratlanul robbantak a divat világába. Eljött a hosszú kádfürdők és szőrős otthoni mamuszok időszaka, amelyeknek elengedhetetlen kelléke egy sikkes pedikűr. Ez a 10 körömtrend tökéletes inspiráció a mély, érzéki és sötét színek kedvelőinek.

Kattints a galériánkra és ismerkedj meg az ősz legsikkesebb színeivel!

Az örök klasszikus fekete
Extra tippek az őszi körömhöz

Ha egy kis extra mintára vagy dizájnra vágysz, akkor egy apró falevél vagy felhő évszakhoz hű díszítő elem lehet. A kövek és strasszok terén viszont maradj az olyan króm színeknél, mint az ezüst és az arany. Ha pedig valami klasszikus, minimalista festést szeretnél, kérj egy barna, vagy piros franciamanikűrt. A pedikűröd színeit érdemes mindig a körmöd színéhez párosítanod, így ez egy sokkal összeszedettebb megjelenést biztosít majd a számodra. Figyelj azonban oda a bőrtónusodra, hiszen nem minden színárnyalat fog jól mutatni a hideg, semleges vagy meleg tónusodon. 

