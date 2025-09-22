Hidegrázós őszi pedikűrtrendek, amiket ki kell próbálnod

Engedd el az egyszerű fehér vagy a nyári virágos mintákat, mert a pedikűr dizájnokban is beköszöntött az ősz. Az évszakváltás kihatott a körömtrendekre és színpalettákra is. Összegyűjtöttük a legnépszerűbb színeket, amik tökéletesek lesznek a bekuckózós időszakra!

Ezek lesznek a szezon kedvenc pedikűrjei!

Forrás: Getty Image

Ezek az őszi pedikűr színek lesznek a legnépszerűbbek

Minden évnek és évszaknak megvannak a meghatározó színei, amelyek kihatnak a divatra, a szépségápolásra és a körömművészetre is. Idén ősszel a barna és a burgundi árnyalatok ismét előtérbe kerülnek, de lesznek olyan őszi trendek is, amelyek teljesen váratlanul robbantak a divat világába. Eljött a hosszú kádfürdők és szőrős otthoni mamuszok időszaka, amelyeknek elengedhetetlen kelléke egy sikkes pedikűr. Ez a 10 körömtrend tökéletes inspiráció a mély, érzéki és sötét színek kedvelőinek.