Hidegrázós őszi pedikűrtrendek, amiket ki kell próbálnod

Engedd el az egyszerű fehér vagy a nyári virágos mintákat, mert a pedikűr dizájnokban is beköszöntött az ősz. Az évszakváltás kihatott a körömtrendekre és színpalettákra is. Összegyűjtöttük a legnépszerűbb színeket, amik tökéletesek lesznek a bekuckózós időszakra!
Minden évnek és évszaknak megvannak a meghatározó színei, amelyek kihatnak a divatra, a szépségápolásra és a körömművészetre is. Idén ősszel a barna és a burgundi árnyalatok ismét előtérbe kerülnek, de lesznek olyan őszi trendek is, amelyek teljesen váratlanul robbantak a divat világába. Eljött a hosszú kádfürdők és szőrős otthoni mamuszok időszaka, amelyeknek elengedhetetlen kelléke egy sikkes pedikűr. Ez a 10 körömtrend tökéletes inspiráció a mély, érzéki és sötét színek kedvelőinek.
Kattints a galériánkra és ismerkedj meg az ősz legsikkesebb színeivel!
Ha egy kis extra mintára vagy dizájnra vágysz, akkor egy apró falevél vagy felhő évszakhoz hű díszítő elem lehet. A kövek és strasszok terén viszont maradj az olyan króm színeknél, mint az ezüst és az arany. Ha pedig valami klasszikus, minimalista festést szeretnél, kérj egy barna, vagy piros franciamanikűrt. A pedikűröd színeit érdemes mindig a körmöd színéhez párosítanod, így ez egy sokkal összeszedettebb megjelenést biztosít majd a számodra. Figyelj azonban oda a bőrtónusodra, hiszen nem minden színárnyalat fog jól mutatni a hideg, semleges vagy meleg tónusodon.
