Jöhet ősszel az arany, az ezüst, a bronz – Tarol a giccses mixelt metál körömtrend

Az idei év maximalista körömtrendje szakít a régi szabályokkal: a vegyes fémek használata nemcsak megengedett, hanem kifejezetten divatos. A trendnek köszönhetően a körmök egyszerre lehetnek visszafogottak és feltűnőek, a különböző színek és minták pedig a személyiségedhez igazíthatók. A kombinációk szinte végtelenek, így mindenki megtalálhatja a saját stílusát.

Új körömtrend tarol.

Forrás: Getty Image

Metálfényű körömtrend, ahogyan még nem próbáltad

A mixed metals trend lényege, hogy egyszerre használjuk az arany, bronz vagy az ezüst árnyalatait, vagyis ami egykor tilos volt, most szinte kötelező. „A vegyes fémekből készült körömdíszítés az utóbbi időben a legújabb szenvedélyem” – mondta Hang Nguyen az Instagramon népszerűvé vált műkörömépítő mester.

„Régebben azt hittem, hogy nem illenek össze, de kiderült, hogy együtt fantasztikusan néznek ki. Miért is választanánk az egyiket, ha mindkettőnk lehet?”

– tette hozzá Hang Nguyen, akit sokan művésznek tartanak Hollywoodban.

A mixed metals technika alkalmazkodik a különböző stílusokhoz. A minimalista körmök rajongói apró mintákkal, visszafogott fényekkel érik el a kívánt hatást, míg az extrémebb megoldásokat kedvelők különleges színeket és mintákat is kipróbálhatnak.

Az arany, a bronz és a rózsaszín színeket vegyítheted a körmödön, így egyszerre leszel visszafogott és feltűnő. Ez a kombináció ráadásul nemcsak különleges alaklmakra kiváló, hanem a hétköznapokra is.

Légy kreatív, és gondolkozz formákban is! A csillag vagy geometrikus minták a csilivili stílus tökéletes kiegészítői, de a színes króm körmök is kiemelik az egyéniséget.

Ez a szett egy minimalistább változat, szinte fantasyfilmbe illő díszítéssel. Az ezüstös, szürkés, hideg tónus és az arany francia manikűrre hasonlító csík tökéletes kontrasztot alkot.

A meleg tónusok kedvelői számára a pezsgő és sárgás arany kombinációja hozza el az eleganciát. Még a legegyszerűbb francia manikűrt is feldobja az, ha különleges árnyalatokat párosítunk egymással. A színek és a fények harmóniája teljesen átformálja az összhatást, és egyedi megjelenést biztosít.