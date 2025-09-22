Rúzskisokos: ezek a színek illenek igazán a bőrtónusodhoz

Piros, lila, rózsaszín, nude, barack és burgundi — ma már szinte minden árnyalatban találhatunk minőségi rúzsokat, de ebben a színkavalkádban nehéz eltalálni a tökéleteset. Egyes színek teljesen máshogy néznek ki a tubusban, mint az arcon, mert a bőrtónus megváltoztathatja a smink megjelenését is. Ha nem megfelelő színeket használsz, könnyen sápadtnak, bőrhibásnak, fakónak és még beesettnek is tűnhet az arcod. De ne aggódj, összegyűjtöttük a legjobb színpalettákat minden bőrtónushoz!

Ezek a rúzsszínek állnak majd a legjobban

Forrás: Getty Image

A bőrszín és a bőrtónus bár hasonlóan hangzik, teljesen mást jelent. A bőrtónus nem változik meg még a barnulással és a korral sem. Az alapszíned vagy alaptónusod az az árnyalat, amit a bőröd alatti erek, színek és pigmentek adnak ki. Nézd meg a hatlépéses bőrtónustesztünket, és bizonyosodj meg a saját árnyalatodról.

Meleg bőrtónus: a bőröd bronzos, aranyló és sárgás alapszíneket mutat.

Semleges bőrtónus: meleg és hideg árnyalatok keverékét mutatja a bőröd.

Hideg bőrtónus: rózsaszín, lila vagy kék színeket látsz a bőrödön.

Hogy milyen színű rúzs illik hozzám?

Meleg bőrtónus

A meleg alapszínűeknek a narancsos, téglás piros rúzs, a meleg barna árnyalatok, a karamell nude színek és a barackos rúzsok állnak jól. Fontos, hogy bármilyen színt választasz, annak egy melegebb árnyalatát próbáld ki. A lilás, burgundi színek nem kedvezőek, hiszen ezek túl hidegek lesznek számodra.

Meleg bőrtónushoz illő rúzsok

Forrás: Getty Image

Semleges bőrtónus

A semleges bőrtónussal rendelkezők tulajdonképpen minden árnyalatot és színt viselhetnek. Nekik az alapszíneik is kevertek így keverhetik az árnylatokat is. Hordhatsz barnát, pirosat, hideg világos rózsaszínt, de még mély lilát is. Arra figyelj, hogy a tartós rúzsod tónusa mindig passzoljon az alapozódhoz és a sminked többi részéhez, így lesz makulátlan a megjelenésed.

Semleges bőrtónushoz illő rúzsok

Forrás: Getty Image

Hideg bőrtónus

A hideg bőrtónussal rendelkezőknek a rózsaszín, a lila, a nude és a 90-es években kedvelt hideg barna színek állnak jól. Mindegy, hogy a szájfényt vagy a tartós rúzsokat preferálod, mert ma már minden színnek létezik hideg árnyalata. Figyelj oda, hogy a highlightered és a kontúrod is hideg tónusú legyen, hiszen így lesz maximális az összhatás.