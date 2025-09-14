Extrém őrület az új ajakfeltöltési trend: a polipszáj nem csak bizarr, de veszélyes is

Először talán azt hiszed, filter vagy egy ügyes grafikus trükkje, de aztán rájössz, hogy valaki tényleg ilyenre akarta formálni a száját. Az úgynevezett ördögajak vagy polipszáj szájfeltöltési orvosesztétikai trend Oroszországból indult, és Emelian Braude nevű plasztikai sebészhez kötik. A lényege, hogy a megszokott telt vagy szív alakú ajakformálás helyett az injekcióval ék alakú, hullámzó kontúrokat alakítanak ki a szájszéleken, leginkább a felső ajakszéleken. Ez a szájfeltöltési eljárás adja a száj cakkos, „szörnyes” megjelenését, innen a devil lips és az octopus lips elnevezések, habár a Demóna-ajak elnevezés is tökéletes lenne rá.

Elképesztően bizarr az új szájfeltöltés-trend Forrás: Instagram - dazedbeauty

A szájfeltöltés trendet elképesztő gyorsan felkapták az Instagramon

Számos hölgy (és néhány férfi is) meglátta a szájmintában az extrém önkifejezés lehetőségét. Egyesekben felmerült, hogy a látott fotók csupán egy ügyes sminknek vagy a Photoshopnak köszönhetők, hiszen több szakember is nyíltan kijelentette: ilyen formát valójában nem, vagy csak nagyon kockázatosan lehet létrehozni.

Dr. Krystyna Wilczynski londoni kozmetológus például úgy fogalmazott, hogy ilyen módon megváltoztatni az ajkak alakját lehetetlen, a próbálkozás pedig súlyos szövődményekhez vezethet.

És itt érkezünk el a legfontosabb kérdéshez: mennyire veszélyes mindez?

Az ajkak környékén rendkívül sűrű érhálózat és rengeteg ideg található, nem véletlen, hogy egy szimpla ajakkontúr-tetoválás még érzéstelenítő mellett is rendkívül kellemetlen.

Ha a hialuronsavas töltőanyagot nem a pontosan megfelelő rétegbe injektálják, előfordulhat, hogy az anyag egy érbe kerül, ami olyan elzáródást okozhat, aminek a következménye szövetelhalás. Röviden: az ajak egy része elhalhat.

Ráadásul a szájfeltöltési eljárás nem csak veszélyes – a cakkos, hullámos kontúr miatt sokkal nagyobb a hibázás kockázata is. A plasztikai sebészek közül többen is „ostoba divatnak” titulálták, és mélyen elítélik azokat a kollégáikat, akik egyáltalán vállalják az ilyen beavatkozást.

A polipszáj, azaz az ördögajak visszafordíthatatlan következményekkel járhat - A legtöbb orvos nem is vállal ilyen szájfeltöltési eljárást

Forrás: instagram - lipsonfire - houseofbratz - anastasiabeve

Mi történik akkor, ha valaki megunja az extrém ajkait?

Ha a beavatkozás során hialuronsavat használtak, elméletileg visszafordítható a folyamat. Létezik ugyanis egy enzim, a hialuronidáz, amellyel a töltőanyag feloldható, és az ajak visszanyerheti eredeti formáját. Ugyanakkor a gyakorlatban ez nem mindig ennyire egyszerű.

Ha sok töltőanyag került be hosszú időn át, az ajkak szövetei megnyúlhatnak, a szövetek lazábbá válhatnak, vagy apró aszimmetriák maradhatnak vissza.

Azok, akik éveken keresztül töltették ajkaikat, arról számolnak be, hogy bár a töltőanyag eltűnt, a bőrön nyomot hagyott a sokszori beavatkozás.

Ezért mondják egyes szakértők, hogy bár visszaállítható a természetesebb forma, teljesen „szűz” ajkakat nem mindig lehet varázsolni a korábbi állapot helyett.

Az ördögajak-őrület sokat elárul arról, hogyan működik a szépségipar és az online trendek világa. Egy extrém fotó képes lavinát elindítani, amely során egyre többen keresik a módját, hogy a képen látottakat a saját testükön is viszontláthassák. A szimmetrikus, telten domborodó ajkak vagy az ún. gummy smile (ínyplasztika) már-már megszokottá váltak, az ördögajak azonban mintha már nem is emberi szépségeszményt akarna utánozni. Kíváncsian várjuk, milyen új extrém trendet tartogat még az emberiségnek 2025.