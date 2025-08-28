Heidi Klum és ritkán látott lánya a velencei filmfesztiválon - Elképesztően dögös ikerszettet villantottak - FOTÓ

A 82. velencei filmfesztivál megnyitóján a filmes világ legnagyobb nevei vonultak fel a vörös szőnyegen. A rendezvényen nemcsak Hollywood ikonikus alakjai, hanem a divatvilág sztárjai is feltűntek. Köztük volt Heidi Klum és 21 éves lánya, Leni, akik közös szereplésükkel azonnal a figyelem középpontjába kerültek.

Heidi Klum szinte ragyogott a 82. Velencei Filmfesztiválon.

Forrás: WireImage

Heidi Klum és Leni a velencei filmfesztiválon – ikerhatás, de másképp

Heidi Klum 52 évesen is minden vörös szőnyeg királynője, de most még őt is sikerült valakinek elhomályosítania, méghozzá a saját lányának! A szupermodell és 21 éves gyermeke, Leni Klum szerdán együtt érkeztek a 82. velencei filmfesztivál nyitóestjére, ahol igazi anya-lánya divatshow-t varázsoltak.

Heidi Klum és lánya, Leni összeöltöztek a 82. velencei filmfesztivál megnyitóján.

Forrás: WireImage

Mindketten az olasz Intimissimi kreációiban léptek a fotósok elé, ami nem véletlen, hiszen a fehérneműmárka idén a fesztivál hivatalos szponzora. Heidi egy halványrózsaszín, selymes, áttetsző részletekkel megbolondított estélyit választott, amely merész dekoltázsával és sejtelmes kivágásaival egyszerre volt romantikus és vérforraló. Leni ezzel szemben a ruha fekete verziójában tündökölt, nyitott háttal és szintén mély dekoltázzsal – mintha a két ruha egymás tükörképe lett volna, csak épp az apró részletekben tértek el egymástól. Tökéletes anya-lánya vörös szőnyeges szettek.

A szupermodell és szintén modell lánya teljesen eltérő ékszereket választottak, amelyek kitűnően illettek mind a ruháikhoz, mind a személyiségükhöz.

Forrás: Getty Images Europe

A hajukat lazán, hosszúra engedve viselték, ékszereik pedig tökéletesen kiegészítették a lookot: Heidi gyémántnyakláncot választott, lánya viszont smaragddal dobta fel a szettjét, írja a US Magazine. És persze ne feledjük: Heidi Klum lánya ma már önálló modellkarrierrel büszkélkedhet, így nem csoda, hogy mellette anyja is inkább dögös barátnőnek tűnt, mint klasszikus anyukának.

Anya-lánya, avagy amikor a génlottón megnyerted a főnyereményt

Heidi Klum és Leni közös megjelenése igazi ritkaság, hiszen bár mindketten a divat világában mozognak, a nyilvános anya-lánya fellépéseiket elvétve időzítik ekkora eseményekre. A páros most egyértelműen üzent: náluk a szépség és a stílus generációról generációra öröklődik.

Leni a német szupermodell első gyereke. Heidi Klum 2003-ban ismerkedett meg a Forma–1-es üzletemberrel, Flavio Briatoréval, viharos kapcsolatuk azonban nem érte meg közös lányuk születését. Amikor Heidi 2004 tavaszán világra hozta Lenit, biológiai apja helyett a modell új párja, későbbi férje Seal volt jelen. Az énekes nem csupán apjaként viselkedett, hivatalosan is a nevére vette a kislányt, akinek életében Briatore sosem vett részt. Heidi Klumnak összesen négy gyermeke van, Leni mellett Henry, Johan és Lou. Heidi Klum és Seal házassága 212-ben véget ért, de a férfi továbbra is helyt áll gyermekei életében. A szupermodell Tom Kaulitz mellett találta meg a boldogságot, akivel mindössze 2 hónap ismeretség után, 2019-ben házasodott össze. A Tokio Hotel alapítója sosem akart a négy gyermek pótapja lenni, de nagyon jó velük a kapcsolata.