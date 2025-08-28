Heidi Klum és ritkán látott lánya a velencei filmfesztiválon - Elképesztően dögös ikerszettet villantottak - FOTÓ

A 82. velencei filmfesztivál megnyitóján a filmes világ legnagyobb nevei vonultak fel a vörös szőnyegen. A rendezvényen nemcsak Hollywood ikonikus alakjai, hanem a divatvilág sztárjai is feltűntek. Köztük volt Heidi Klum és 21 éves lánya, Leni, akik közös szereplésükkel azonnal a figyelem középpontjába kerültek.
Heidi Klum 52 évesen is minden vörös szőnyeg királynője, de most még őt is sikerült valakinek elhomályosítania, méghozzá a saját lányának! A szupermodell és 21 éves gyermeke, Leni Klum szerdán együtt érkeztek a 82. velencei filmfesztivál nyitóestjére, ahol igazi anya-lánya divatshow-t varázsoltak.
Mindketten az olasz Intimissimi kreációiban léptek a fotósok elé, ami nem véletlen, hiszen a fehérneműmárka idén a fesztivál hivatalos szponzora. Heidi egy halványrózsaszín, selymes, áttetsző részletekkel megbolondított estélyit választott, amely merész dekoltázsával és sejtelmes kivágásaival egyszerre volt romantikus és vérforraló. Leni ezzel szemben a ruha fekete verziójában tündökölt, nyitott háttal és szintén mély dekoltázzsal – mintha a két ruha egymás tükörképe lett volna, csak épp az apró részletekben tértek el egymástól. Tökéletes anya-lánya vörös szőnyeges szettek.
A hajukat lazán, hosszúra engedve viselték, ékszereik pedig tökéletesen kiegészítették a lookot: Heidi gyémántnyakláncot választott, lánya viszont smaragddal dobta fel a szettjét, írja a US Magazine. És persze ne feledjük: Heidi Klum lánya ma már önálló modellkarrierrel büszkélkedhet, így nem csoda, hogy mellette anyja is inkább dögös barátnőnek tűnt, mint klasszikus anyukának.
Heidi Klum és Leni közös megjelenése igazi ritkaság, hiszen bár mindketten a divat világában mozognak, a nyilvános anya-lánya fellépéseiket elvétve időzítik ekkora eseményekre. A páros most egyértelműen üzent: náluk a szépség és a stílus generációról generációra öröklődik.
Leni a német szupermodell első gyereke. Heidi Klum 2003-ban ismerkedett meg a Forma–1-es üzletemberrel, Flavio Briatoréval, viharos kapcsolatuk azonban nem érte meg közös lányuk születését. Amikor Heidi 2004 tavaszán világra hozta Lenit, biológiai apja helyett a modell új párja, későbbi férje Seal volt jelen. Az énekes nem csupán apjaként viselkedett, hivatalosan is a nevére vette a kislányt, akinek életében Briatore sosem vett részt. Heidi Klumnak összesen négy gyermeke van, Leni mellett Henry, Johan és Lou. Heidi Klum és Seal házassága 212-ben véget ért, de a férfi továbbra is helyt áll gyermekei életében. A szupermodell Tom Kaulitz mellett találta meg a boldogságot, akivel mindössze 2 hónap ismeretség után, 2019-ben házasodott össze. A Tokio Hotel alapítója sosem akart a négy gyermek pótapja lenni, de nagyon jó velük a kapcsolata.
A sztár nemrég az Instagramon osztott meg egy családi fotót, amin Lenivel és fiaival pózol New Yorkban, miközben a gyerekek közül Johan épp egyetemi életét kezdi meg. Heidi korábban arról beszélt a People magazinnak, hogy Johan a Parsons School of Design iránt érdeklődik, mert rendkívül vonzza a művészet és a divattervezés – nem is meglepő, hiszen ez a fajta érdeklődés ebben a családban tényleg génszinten kódolt.
Heidi Klum lánya, Leni már több kampányban dolgozott együtt anyjával, de a szupermodell egyik fia is a divatvilág felé kacsingat. Henry a párizsi divathéten vonult végig a kifutón. Egészen nyilvánvaló, hogy Heidi gyerekei is örökölték anyjuk ellenállhatatlan báját és a showbiznisz iránti érzéket.
