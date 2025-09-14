Hazai csodaszerek: magyar szépségápolási márkák, amikre igazán büszkék lehetünk

A magyar szépségipar ma már komoly riválisa a külföldi brandeknek – biztosan te is találkoztál már ezekkel a nevekkel, de most közelebbről is megismerheted őket. Tudjuk, hogy a tudatos vásárlás nem mindig egyszerű, különösen akkor, amikor a szépségünkről van szó. Hiszen egyáltalán nem mindegy, milyen terméket kenünk az arcunkra. Éppen ezért összegyűjtöttünk 5 hazai márkát, amelyek nemcsak kimagasló eredményeket értek el, de minőségben is bátran felveszik a versenyt a legnagyobbakkal. Ezek a brandek bebizonyítják, hogy a magyar szépségápolás nemzetközi színtéren is megállja a helyét – és lehet, hogy épp a következő kedvenc terméked kerül ki közülük!

Magyar szépségápolási márkák, amik a legnagyobbakkal is felveszik a versenyt

Forrás: Shutterstock

Ezeket a szépségápolási termékeket nemcsak hazai vonatkozásuk miatt, hanem környezetbarát hozzáállásuk, női hátterük és kreatív kivitelezésük miatt is imádni fogod.

5 zseniális magyar szépségápolási márka

AnitaToth Organic Products

Az ANITATOTH márka organikus, finomítatlan növényi összetevőkre épül, minden termékük vegán és állatkísérlet-mentes, illetve parabén- és PEG-mentes formulákat kínálnak.

PomPom

A PomPom egy kíváló hazai natúrkozmetikai márka, amely kizárólag élelmiszer-minőségű olajokat és 100 %-ban tiszta illóolajokat használ. Termékeik nagy része vegán és állatkísérlet-mentes és a Naturix minősítés is garantálja tudatosságukat.

Omorovicza

A luxusminőségű budapesti Omorovicza a termálvizek erejét ötvözi modern bőrápolási tudománnyal: termékeik állatkísérlet-mentesek, Leaping Bunny minősítéssel rendelkeznek, azonban nem 100 %-ban vegán a márka, néhány termék például méhviaszt vagy karmint is tartalmaz.

1. MINIMALISTA ARCÁPOLÁSI SZETT 24.900 Ft 2. Smart-aging csomag érett bőrre 10 330 Ft 3.The Gift Kit Sale price €24.75 4. GREEN COFFEE & CAFFEINE szemkörnyékápoló 9.990 Ft 5. Queen Age Duo 56.500 Ft

Forrás: anitatoth.com, pom-pom.hu, phiniche.hu, omorovicza.eu, geekandgorgeous.com

Geek&Gorgeous

A Geek&Gorgeous az igazi bőrápolási geekeknek készült, hiszen klinikailag bizonyított hatóanyagokra épül, illat-, színezék- és alkoholmentes, állatkísérlet-mentes termékeket találhatunk kínálatukban és egyértelműen a cruelty-free listán szerepel.

PHINICHE kozmetikum

A PHINICHE kozmetikum története 2015-re nyúlik vissza, mint magyar prémium natúr kozmetikai márka, célja pedig a tudományosan hatékony és természetes összetevők ötvözése, mindezt minimális ökológiai lábnyommal és állatbarát elkötelezettséggel. Érződik a filozófiájából, hogy nem egy tömegtermék, hanem valódi törődés, a modern nő szépségéért.