Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 14., vasárnap Roxána, Szeréna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
beauty

Hazai csodaszerek: magyar szépségápolási márkák, amikre igazán büszkék lehetünk

beauty szépségápolás magyar termék
Összegyűjtöttünk 5 kiemelkedően zseniális magyar márkát, akik új szintre emelték hazánk szépségiparát. Ezek a szépségápolási termékek könnyen beépíthetőek a meglévő rutinodba, és te is csodálkozni fogsz a hatásukon!

A magyar szépségipar ma már komoly riválisa a külföldi brandeknek – biztosan te is találkoztál már ezekkel a nevekkel, de most közelebbről is megismerheted őket. Tudjuk, hogy a tudatos vásárlás nem mindig egyszerű, különösen akkor, amikor a szépségünkről van szó. Hiszen egyáltalán nem mindegy, milyen terméket kenünk az arcunkra. Éppen ezért összegyűjtöttünk 5 hazai márkát, amelyek nemcsak kimagasló eredményeket értek el, de minőségben is bátran felveszik a versenyt a legnagyobbakkal. Ezek a brandek bebizonyítják, hogy a magyar szépségápolás nemzetközi színtéren is megállja a helyét – és lehet, hogy épp a következő kedvenc terméked kerül ki közülük!

szépségápolás
Magyar szépségápolási márkák, amik a legnagyobbakkal is felveszik a versenyt
Forrás: Shutterstock

Ezeket a szépségápolási termékeket nemcsak hazai vonatkozásuk miatt, hanem környezetbarát hozzáállásuk, női hátterük és kreatív kivitelezésük miatt is imádni fogod. 

5 zseniális magyar szépségápolási márka

AnitaToth Organic Products

Az ANITATOTH márka organikus, finomítatlan növényi összetevőkre épül, minden termékük vegán és állatkísérlet-mentes, illetve parabén- és PEG-mentes formulákat kínálnak.

PomPom

A PomPom egy kíváló hazai natúrkozmetikai márka, amely kizárólag élelmiszer-minőségű olajokat és 100 %-ban tiszta illóolajokat használ. Termékeik nagy része vegán és állatkísérlet-mentes és a Naturix minősítés is garantálja tudatosságukat. 

Omorovicza

A luxusminőségű budapesti Omorovicza a termálvizek erejét ötvözi modern bőrápolási tudománnyal: termékeik állatkísérlet-mentesek, Leaping Bunny minősítéssel rendelkeznek, azonban nem 100 %-ban vegán a márka, néhány termék például méhviaszt vagy karmint is tartalmaz.

szépségápolás
1. MINIMALISTA ARCÁPOLÁSI SZETT 24.900 Ft 2. Smart-aging csomag érett bőrre 10 330 Ft 3.The Gift Kit Sale price €24.75 4. GREEN COFFEE & CAFFEINE szemkörnyékápoló 9.990 Ft 5. Queen Age Duo 56.500 Ft
Forrás: anitatoth.com, pom-pom.hu, phiniche.hu, omorovicza.eu, geekandgorgeous.com

Geek&Gorgeous

A Geek&Gorgeous az igazi bőrápolási geekeknek készült, hiszen klinikailag bizonyított hatóanyagokra épül, illat-, színezék- és alkoholmentes, állatkísérlet-mentes termékeket találhatunk kínálatukban és egyértelműen a cruelty-free listán szerepel.

PHINICHE kozmetikum 

A PHINICHE kozmetikum története 2015-re nyúlik vissza, mint magyar prémium natúr kozmetikai márka, célja pedig a tudományosan hatékony és természetes összetevők ötvözése, mindezt minimális ökológiai lábnyommal és állatbarát elkötelezettséggel. Érződik a filozófiájából, hogy nem egy tömegtermék, hanem valódi törődés, a modern nő szépségéért.

Szépségtitkok Marilyn Monroe-tól — Így lehetsz te is tündöklően gyönyörű

Hihetetlen hírnév, elképesztő szépség és egy tragikus vég. Marilyn Monroe halálának 53. évfordulóján elhoztuk a szépségikon beautytitkait és sminkmesterének különleges tippjeit.

 

8 ártalmatlannak tűnő szépségápolási szokás, amely növelheti a rák kockázatát

Van, amit a szépségért nem éri meg kockáztatni. A túlzásba vitt szépségápolás ugyanis káros a szervezetedre.

Szépségápolási rutin a nyakadra! Tüntesd el te is a lágy ráncvonalakat – Termékekkel, árakkal

Így tűnnek el az öregedés jelei a nyakról!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu