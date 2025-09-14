Hazai csodaszerek: magyar szépségápolási márkák, amikre igazán büszkék lehetünk

A magyar szépségipar ma már komoly riválisa a külföldi brandeknek – biztosan te is találkoztál már ezekkel a nevekkel, de most közelebbről is megismerheted őket. Tudjuk, hogy a tudatos vásárlás nem mindig egyszerű, különösen akkor, amikor a szépségünkről van szó. Hiszen egyáltalán nem mindegy, milyen terméket kenünk az arcunkra. Éppen ezért összegyűjtöttünk 5 hazai márkát, amelyek nemcsak kimagasló eredményeket értek el, de minőségben is bátran felveszik a versenyt a legnagyobbakkal. Ezek a brandek bebizonyítják, hogy a magyar szépségápolás nemzetközi színtéren is megállja a helyét – és lehet, hogy épp a következő kedvenc terméked kerül ki közülük!
Ezeket a szépségápolási termékeket nemcsak hazai vonatkozásuk miatt, hanem környezetbarát hozzáállásuk, női hátterük és kreatív kivitelezésük miatt is imádni fogod.
Az ANITATOTH márka organikus, finomítatlan növényi összetevőkre épül, minden termékük vegán és állatkísérlet-mentes, illetve parabén- és PEG-mentes formulákat kínálnak.
A PomPom egy kíváló hazai natúrkozmetikai márka, amely kizárólag élelmiszer-minőségű olajokat és 100 %-ban tiszta illóolajokat használ. Termékeik nagy része vegán és állatkísérlet-mentes és a Naturix minősítés is garantálja tudatosságukat.
A luxusminőségű budapesti Omorovicza a termálvizek erejét ötvözi modern bőrápolási tudománnyal: termékeik állatkísérlet-mentesek, Leaping Bunny minősítéssel rendelkeznek, azonban nem 100 %-ban vegán a márka, néhány termék például méhviaszt vagy karmint is tartalmaz.
A Geek&Gorgeous az igazi bőrápolási geekeknek készült, hiszen klinikailag bizonyított hatóanyagokra épül, illat-, színezék- és alkoholmentes, állatkísérlet-mentes termékeket találhatunk kínálatukban és egyértelműen a cruelty-free listán szerepel.
A PHINICHE kozmetikum története 2015-re nyúlik vissza, mint magyar prémium natúr kozmetikai márka, célja pedig a tudományosan hatékony és természetes összetevők ötvözése, mindezt minimális ökológiai lábnyommal és állatbarát elkötelezettséggel. Érződik a filozófiájából, hogy nem egy tömegtermék, hanem valódi törődés, a modern nő szépségéért.
