Éveket fiatalodhatsz Ázsia új szépítő szuperfoodjával: a konjac jelly Európát is letarolta

Zselé, ami nem cukros, nem hizlal és még a bőröd is megszépíti? Igen, jól olvastad. Az ázsiai szépségipar új sztárja nem egy újabb csodakrém, hanem egy... zselé. Pontosabban: konjac jelly. Ez a különleges állagú, enyhén rágós, átlátszó kis kocka vagy csomagolt snack már letarolta Japánt, Dél-Koreát, majd a TikTokot. Most pedig úgy néz ki, Európa szépségfanatikusai felé vette az irányt.

A konjac jelly vagy magyul leopárdkontyvirág már teljesen letarolta a TikTokot.

Forrás: Shutterstock

Konjac jelly: Ázsia új szépítő superfoodja, amit te is imádni fogsz

A konjac jelly alapja a konjac növény, hivatalos nevén Amorphophallus konjac - vagy magyarul leopárdkonytvirág - amit leginkább Japánban, Kínában és Koreában termesztenek. A növény gyökeréből nyerik ki a konjac lisztet, amit vízzel összekeverve zselés állagúvá alakítanak.

A végeredmény: egy kalóriában szinte nulla, de rostban (főleg glükomannánban) nagyon gazdag jelly, amit diétázók, vegánok és most már a skincare-rajongók is boldogan kanalaznak.

Na de hogyan lesz ebből szépségápolás? Glükomannán, a bőrápolás új hőse

A konjac jelly fő hatóanyaga a glükomannán, egy vízben oldódó élelmi rost, amely egyrészt támogatja az emésztést, másrészt segíti a bélflóra egyensúlyát. És most jön a szépségfaktor. Egyre több kutatás utal arra, hogy a bélrendszer egészsége közvetlen kapcsolatban áll a bőr állapotával. Ha odabent rend van, kívül is szebb minden - írja a WebMD.

Ráadásul a glükomannán hidratáló hatású is. Nemcsak belülről, de külsőleg is alkalmazzák kozmetikumokban. Szóval ha te is a „szépség belülről kezdődik” elvet vallod, a konjac jelly tökéletes szövetségesed lehet.

Csináld otthon: konjac jelly recept házilag

Igen, lehet kapni boltban is, de ha szereted tudni, mi van a nasidban, íme egy otthoni verzió:

Hozzávalók (4 adaghoz):

2 teáskanál konjac por (bio boltokban vagy online beszerezhető)

500 ml víz

2-3 evőkanál eritrit vagy stevia (ízlés szerint)

1/2 teáskanál természetes aroma (pl. eper, mangó, zöld tea)

Elkészítés:

1. Egy edényben keverd el a konjac port a vízzel, kevergetve melegítsd fel, amíg sűrűsödni nem kezd.

2. Add hozzá az édesítőt és az aromát, majd alaposan keverd el.