2025. szept. 13., szombat

Új TikTok-trend hozza vissza nagyanyáink szépségrutinját

A vintage imádata újabb szintet lépett. Ha láttál már régi, klasszikus filmeket vagy régi fotókat, akkor a következő beauty-jelenség neked is ismerős lesz.

Nem titok, hogy a divat- és a szépségipar folyton ismétli önmagát, de most egy olyan szépségtrend került előtérbe, amely teljesen visszahozza az 50-es és 60-as éveket. A TikTok, vagy leszűkítve Beautytok tippjei és trükkjei olyan trendeket fogalmaznak meg, amelyek világszerte meghatározóvá válnak. A TikToknak köszönhetően, ezúttal nagyanyáink imádott szépségápolási rutinja tért vissza. 

Egy TikTok-trend, ami a múltba nyúlik vissza
A fenti fotó 1958-ból származik. Akkor még senki sem gondolta, hogy a képen szereplő nő egy közösségimédia-platformon fog visszatérni, és most mégis itt vagyunk. Képzeld el, hogy egy matcha latte van a kezedben, a kedvenc otthoni szettedben (plusz pont, ha köntösben) leülsz egy jól kivilágított pipere asztalhoz, ahol elvégezheted a 10 lépcsős szépségápolási rutinodat vagy a kedvenc sminktrendedet. Nos, lényegében erről a mozzanatról van szó, és ha te is az a csajszi vagy, aki késésben a mosdókagyló felett görnyedve próbál tusvonalat húzni, miközben csak a fél lábán van zokni, akkor ez a trend lehet a beauty-világod megmentője!

Vanity Time, a TikTok-trend

Az 50-es és 60-as években a nők számára meghatározó volt a pipereasztalnál töltött idő. Majdnem minden háztartásban volt egy tükrös, egyes esetekben kivilágított fésülködő asztal, ami azt a célt szolgálta, hogy a nők önmagukkal töltsenek egy kis időt. 

Ezt a momentumot hozzák most vissza a TikTok felhasználói. Modern csavarral láthatunk hercegnős, vintage, retro, minimalista stílusú pipereasztalokat, amelyek tökéletesek lehetnek a mindennapokra. Csak képzeld el, hogy egy helyen tárolhatod a kedvenc sminkjeidet, a szépségápolási termékeidet és mindent, ami csajos. A Vanity Time nemcsak a szépségiparról és a szépségideálokról szól, hanem a női énünkkel való kapcsolódásról, az énidőről és a játékosságról. 

Mert minden csajnak szüksége van egy pipereasztalra

Az, hogy hogyan dekorálod, csak rajtad múlik, vannak, akik különböző parfümös üvegekkel díszítik, mások fényképekkel és ékszerekkel turbózzák fel a fésülködőasztalukat. 

Szerencsések lehetünk, hogy a TikTok újra felelevenítette ezt a retro női rutint, hiszen így mi is részesei lehetünk annak a varázslatos, királynői érzésnek, hogy a tükör előtt ülhetünk. 

Ha eddig nem tudtad, mi hiányzik az otthonodból, akkor itt a válasz! Váltsd valóra a kislánykori álmaidat, és alakíts ki a saját kis szentélyedet! 

