Itt az új TikTok-trend, a vanilla girl: kápráztass el mindenkit az illatoddal

A vanília illat a nők egyik kedvenc választása parfümök, testápolók, testpermetek és minden más szépségápolási termékek kiválasztásakor. A Tiktokon terjedő vanilla girl kifejezés és trend rávilágított, milyen egy tökéletesen rétegezett vanília rutin, amitől egész nap kábulni fog a környezeted, természetesen a jó értelemben. Megmutatjuk a legjobb tippeket és termékeket, hogy elmerülhess a vanília illatban!

Keress rá TikTokon a vanilla girl routine kifejezésre, és téged is sokkolni fog a látvány, hiszen rengeteg nagyon részletes videót láthatsz fürdőrutinokról, bőrápolásról és illattrendekről. A vanilla girl kiefejezés az elmúlt két évben folyamatosan trendingel, és a trend egy egész divatesztétikává nőtte ki magát. A vaníliacsajok esztétikája lágy bézs és krém színekből áll, és olyan pihe-puha anyagokból, mint a kasmír és a selyem. Ha imádod a minimalizmust akkor a vaníliaesztétika tökéletes lesz számodra. Ha érdekel a TikTok szerint tökéletes és helyes bőrápolás, akkor ebben a cikkünkben olvashatsz róla bővebben.

Miért pont vanília?

A nők egyik általánosan favorizált, évszaktól független illata a vanília, de vajon miért? Talán a titok abban rejlik, hogy a nők a legtöbb dicséretet erre az illatra kapják, főleg a másik nemtől. A férfiak többsége valamiért teljesen elveszti az eszét egy jól kiválasztott vanília illatú parfümtől, így nem meglepő, hogy rengeteg nő titkos fegyvere a vanilla girl rutin.

Notino.hu Korres Vanilla & Cinnamon 3170 Ft, yves-rocher.hu Kézkrém- Bourbon Vanília 1999 Ft, notino.hu Victoria's Secret Bare Vanilla 10 180 Ft, the-body-shop.hu Karamell-vanília ajakápoló 2690 Ft, douglas.hu Sol de Janeiro Cheirosa 62 Mist 10390 Ft, dm.hu Testpermet Lovely Vanilla, érzéki vanília illattal 1399 Ft, dm.hu Tápláló testradír "Pina Colada" 1999 Ft, lush.com Sticky Dates Ajándékcsomag 16690 Ft

