Itt az új TikTok-trend, a vanilla girl: kápráztass el mindenkit az illatoddal

A vanília illat a nők egyik kedvenc választása parfümök, testápolók, testpermetek és minden más szépségápolási termékek kiválasztásakor. A Tiktokon terjedő vanilla girl kifejezés és trend rávilágított, milyen egy tökéletesen rétegezett vanília rutin, amitől egész nap kábulni fog a környezeted, természetesen a jó értelemben. Megmutatjuk a legjobb tippeket és termékeket, hogy elmerülhess a vanília illatban!
Keress rá TikTokon a vanilla girl routine kifejezésre, és téged is sokkolni fog a látvány, hiszen rengeteg nagyon részletes videót láthatsz fürdőrutinokról, bőrápolásról és illattrendekről. A vanilla girl kiefejezés az elmúlt két évben folyamatosan trendingel, és a trend egy egész divatesztétikává nőtte ki magát. A vaníliacsajok esztétikája lágy bézs és krém színekből áll, és olyan pihe-puha anyagokból, mint a kasmír és a selyem. Ha imádod a minimalizmust akkor a vaníliaesztétika tökéletes lesz számodra. Ha érdekel a TikTok szerint tökéletes és helyes bőrápolás, akkor ebben a cikkünkben olvashatsz róla bővebben.
A nők egyik általánosan favorizált, évszaktól független illata a vanília, de vajon miért? Talán a titok abban rejlik, hogy a nők a legtöbb dicséretet erre az illatra kapják, főleg a másik nemtől. A férfiak többsége valamiért teljesen elveszti az eszét egy jól kiválasztott vanília illatú parfümtől, így nem meglepő, hogy rengeteg nő titkos fegyvere a vanilla girl rutin.
