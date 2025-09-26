Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 26., péntek Jusztina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
tipp

Itt az új TikTok-trend, a vanilla girl: kápráztass el mindenkit az illatoddal

E+ - domoyega
tipp trend vanília illat TikTok-trend
Vanília fagyi és habos süti — mámorítóan édes illat! Ismerkedj meg az új, TikTokon terjedő vanilla girl rutinnal, amivel te is kábítóan érzéki illatot fogsz árasztani magadból.

A vanília illat a nők egyik kedvenc választása parfümök, testápolók, testpermetek és minden más szépségápolási termékek kiválasztásakor. A Tiktokon terjedő vanilla girl kifejezés és trend rávilágított, milyen egy tökéletesen rétegezett vanília rutin, amitől egész nap kábulni fog a környezeted, természetesen a jó értelemben. Megmutatjuk a legjobb tippeket és termékeket, hogy elmerülhess a vanília illatban!

tiktok vanília trend
Tiktok vanillia girl rutin
Forrás:  Getty Image

Tiktok-trend: vanilla girl rutin

Keress rá TikTokon a vanilla girl routine kifejezésre, és téged is sokkolni fog a látvány, hiszen rengeteg nagyon részletes videót láthatsz fürdőrutinokról, bőrápolásról és illattrendekről. A vanilla girl kiefejezés az elmúlt két évben folyamatosan trendingel, és a trend egy egész divatesztétikává nőtte ki magát. A vaníliacsajok esztétikája lágy bézs és krém színekből áll, és olyan pihe-puha anyagokból, mint a kasmír és a selyem. Ha imádod a minimalizmust akkor a vaníliaesztétika tökéletes lesz számodra. Ha érdekel a TikTok szerint tökéletes és helyes bőrápolás, akkor ebben a cikkünkben olvashatsz róla bővebben. 

@peachyymina_ ‎♡₊ ultimate vanilla girl body care routine ₊✧ Products deets : @EcoTools dry brush @Dove Beauty & Personal Care soap bar, exfoliate, body wash @Truly Beauty shave butter + aftershave oil @Josie Maran body cream @arianagrande perfume @Burberry perfume @Gisou hair perfume Wearing ; @cosettediames set 🪽 @Emi Jay @diptyque Paris @Victoria’s Secret @SELÓR | Hair Claw Clips #gurwm #asmr #nightroutine #bows #haircare #romantic #pinkprincess #pinkpilatesprincess #pinkcore #pinkaesthetic #vanilla #cleangirl #pink #aesthetic #itgirl #thatgirl #pintrestaesthetic #softgirl #hair #skincare #cute #cutehairstyles #summer #grwm #bodycare #vanillagirl #showerroutine #vanilla ♬ original sound - Mina Alexis

Miért pont vanília?

A nők egyik általánosan favorizált, évszaktól független illata a vanília, de vajon miért? Talán a titok abban rejlik, hogy a nők a legtöbb dicséretet erre az illatra kapják, főleg a másik nemtől. A férfiak többsége valamiért teljesen elveszti az eszét egy jól kiválasztott vanília illatú parfümtől, így nem meglepő, hogy rengeteg nő titkos fegyvere a vanilla girl rutin.

Mutatjuk a legjobb termékeket a vanilla girl aurához!

vanília parfüm
Notino.hu Korres Vanilla & Cinnamon 3170 Ft, yves-rocher.hu Kézkrém- Bourbon Vanília 1999 Ft, notino.hu Victoria's Secret Bare Vanilla 10 180 Ft, the-body-shop.hu Karamell-vanília ajakápoló 2690 Ft, douglas.hu Sol de Janeiro Cheirosa 62 Mist 10390 Ft, dm.hu Testpermet Lovely Vanilla, érzéki vanília illattal 1399 Ft, dm.hu Tápláló testradír "Pina Colada" 1999 Ft, lush.com Sticky Dates Ajándékcsomag 16690 Ft

Beauty-tippek a vanília esztétikához

  • Párosítsd össze az illataidat, ha szereted a vaníliát, csempéssz egy kis karamell- és vattacukor-illatú terméket a rutinodba, hogy kiemelje az édes és mámorító illatot. 
  • 2025 egyik legnagyobb szépségápolási trendje, a szilárd parfüm tökéletes utazótársad lehet, és már elérhető édes vanília illatban is. 
  • Használj ugyanolyan illatcsoportba tartozó termékeket.
  • Minden alkalommal használj parfümöt közvetlenül testápolózás után, így tartósabb lesz az illatod napközben.
  • Használj parfümöt a ruhádra is, így ha elpárolog a bőrödről az illat, akkor is fennmarad a vanília illatú aurád.

Eddig rosszul használtad a testápolót! Megmutatjuk a legjobb bőrápolási rutint!

Így lehet tökéletes a bőrápolási rutinod!

A 2025 nyár legjobb beautytippje: próbáld ki te is a szilárd parfümöt!

Utazáshoz, fesztiválra vagy egy könnyed csajos estére – a szilárd parfümök bárhová elkísérnek.

A hajad megmutatja, ha szerelmes vagy? A TikTok szerint igen!

Ismerkedj meg a hajteória TikTok trenddel!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu