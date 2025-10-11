Túlzásba vitt bőrápolás: az arckrémek tették tönkre egy pár kapcsolatát

Krémek, szérumok, maszkok és speciális hatóanyagok segítenek abban, hogy bőrünk egészségesebbnek és fiatalosabbnak tűnjön. Ma már szinte mindenkinek van valamilyen arcápolási rutinja, ami bizonyos keretek között szuper dolog. De mi történik akkor, ha a szépségápolás már nem csak a tükör előtt, hanem a párkapcsolatainkban is főszereplővé válik?

Forrás: Shutterstock

A szakítás oka: arcápolási rutin

Egy férfi a Redditen osztotta meg megdöbbentő történetét, amely annyira megviseli, hogy muszáj volt kiírnia magából. Barátnőjével mindketten a harmincas éveikben járnak, és 8 hónappal ezelőttig minden rendben volt. Sőt, három év után a férfi már az eljegyzést tervezgette. Ám közbejött a nő új hobbija, ami fokozatosan toxikus függőséggé alakult.

A barátnő eleinte csak néhány alap bőrápolási terméket használt, de az arcápolási rutin lassan átvette az uralmat a lakásban és a kapcsolatukban is. Mivel a nő otthonról dolgozik, már nem csak este és reggel, de gyakorlatilag egész nap krémek és szérumok borították az arcát. Különösen aggódik a nap káros hatásai miatt, így rengeteg fényvédőt használ, sőt, még a lakásban sem tűri meg a fényt, gyakran húzza le a redőnyöket. A kétségbeesett férfi számára már ez is épp elég lehangoló, ám pár hónappal ezelőtt a helyzet még súlyosabbá vált.

Barátnője ugyanis az arcápolási rutinjába bevett egy vényköteles gyógyszertári készítményt is, amitől azt várta, hogy bőre simább, ráncai pedig kevésbé látványosak lesznek. A férfi szerint amióta ezt a terméket használja, teljesen megszűnt közöttük az intimitás. Azt írja, hogy a nő arcbőre egyenesen undorító lett, ráadásul hiperérzékennyé vált. Emiatt már meg sem csókolhatja úgy igazán a barátnőjét, mert azonnal kiütések jelennek meg a szája körül – ennek megfelelően az intim pillanataik száma is nullára redukálódott.

Azt mondta, csak a lágy csókokra korlátozzuk a dolgokat, csak semmi szenvedély.

A férfi nem hagyta annyiban a dolgot, utánanézett ennek az új bőrápolási terméknek, a tretinoin krémnek. Mindenhol azt olvasta, hogy hámlást és bőrproblémákat okozhat. Amikor megemlítette ezt a barátnőjének, ő csak legyintett, és azóta is használja.

Tretinoin készítményeket az Egyesült Államokban gyakran írnak fel aknék és pattanások kezelésére – 2023-ban közel 2,5 millió receptet adtak ki –, csakhogy mellékhatásként bőrpírt, hámlást és érzékenységet okozhat. A tretinoint gyakran használják az UV-sugárzás miatti bőröregedés ellen is. Mindkét panasz esetén nagyon hatékony, fontos azonban, hogy bőrirritáció esetén csökkenteni kell a használat gyakoriságát vagy akár be is kell szüntetni, ráadásul a retinolokhoz hasonlóan bizonyos összetevőkel együtt nem szabad alkalmazni. Magyarországon vény nélkül is kapható, de ezek nagy részében a hatóanyag bőven 1 százalék alatt van, így sokkal biztonságosabban lehet használni.

„Őszintén szólva hiányzik az ÉLET anélkül, hogy folyton a bőre miatt kellene aggódni.”

A felhőtlen, spontán együttléteket a nő érzékeny bőrén túl az is tovább nehezíti, hogy éjszakára sűrű krémeket és vazelint használ, amitől egyáltalán nem érzi magát szépnek és kívánatosnak, így a férfi próbálkozásai rendre kudarcba fulladnak.