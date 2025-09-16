A férjem családi ebédjén jelentettem be, hogy viszonyom van valakivel

A sors kegyetlen, és nem mindig igazságos. Van, hogy a gonosz elnyeri a méltó büntetését, de sokszor inkább azokat bünteti, akiknek már amúgy is van elég bajuk. De ha tanulunk a hibáinkból – vagy éppen mások hibáiból - akkor megúszhatjuk, hogy keresztül kelljen mennünk olyan helyzeteken, mint amilyenbe a mai történetünk főszereplője került. Egy frissen elvált nő ugyanis elmesélte a szakítása történetét, amely egy kirúgással kezdődött. Ezután volt itt minden: pénzügyi válság, erkölcstelen viszony, családi balhé, egy rövid affér, majd pofára esés. Eláruljuk a részleteket.

Egy boldogtalan nő a férje családi összejövetelén vallotta be, hogy viszonya volt egy kollégájával

Nem gondolkoztam, csak kirobbant belőlem, hogy viszonyom van

A nem mindennapi szituációba keveredő hölgy a Mirrornak árult el részleteket arról, hogy hogyan hozta a férje tudtára a megcsalást. Ezután elmesélte azt is, hogy milyen következményeket tartogatott neki a karma az esetet követően.

A férjemet kirúgták a munkahelyéről, mert részegen ment be dolgozni. Ezután azonban nem keresett munkát, inkább 8 hónapon keresztül volt munkanélküli és otthon videójátékozott egész nap. Közben én duplaműszakot vállaltam egy étteremben, hogy fizetni tudjuk a számlákat. Egy idő után azt vettem észre, hogy boldogtalan vagyok és nem tudok rá férfiként tekinteni. Aztán az egyik kollégámmal összemelegedtem a túlórák végeláthatatlan soraiban, és lefeküdtünk egymással. Ezt minél hamarabb a férjem tudtára akartam hozni, azonban végül egy családi ebéden robbant ki belőlem.

– kezdte beszámolóját a feleség. A nő elmondta, hogy a férje rokonságához mentek látogatóba, amikor az egyik unokatestvér rákérdezett, hogy hogy áll a férfi a munkakereséssel.

A férjem képes volt azt hazudni, hogy nagyon jól halad vele és hamarosan lesz új munkája. Ezzel szemben három hónapja még csak a jelentkezését se küldte el sehova. Ekkor eldurrant az agyam, felpattantam és azt mondtam: elég a színlelésből! Viszonyom van egy kollégámmal és elhagylak. Neki legalább van rendes munkája, és céljai az életben. Ezután az anyósom elzavart, de nem bántam, hazamentem, összeszedtem a cuccaimat és elköltöztem.

– árulta el a nő. A karma azonban váratlan meglepetéseket tartogatott a hűtlen feleség számára. Nem sokkal később ugyanis kiderült, hogy az új partnere nemcsak vele került közelebbi kapcsolatban a munkahelyen, hanem egy fiatal pincérlánnyal is, és végül őt választotta a két hölgy közül a csalfa férfi.

Tudtam, hogy nem vagyok számára az egyetlen, de naivan azt feltételeztem, hogy majd összeköltözünk és boldogan élünk a kollégámmal. Ehelyett ott álltam lakás és párkapcsolat nélkül. Néhány hónappal később pedig még az is kiderült, hogy a volt férjem egy barátja kamionos cégénél kapott állást, és büszkén hirdette, hogy új teherautókkal dolgozhat. Ezt érdemeltem, vagy rosszul döntöttem, hogy megcsaltam és elhagytam a férjemet?

- tette fel költői kérdését a hölgy.