Nincs mit szégyellned - Így változik a női test az évek előrehaladtával

A változókor nem egy mumus, amitől félni kell, és nem is szégyenletes dolog, hogy titkoljuk. Ez az önelfogadásból fakadó önbizalom időszaka. Sajnos azonban arról csak kevesen beszélnek nyíltan, hogyan változik ilyenkor a női test, miközben ez az élet természetes velejárója. Itt az ideje, hogy méltósággal fogadjuk az öregedés jeleit, közösen és erősen.

A női test akkor is lehet szép, ha látszanak rajta a természetes öregedés jelei.

Forrás: Shutterstock

A hormonváltozásokra is reagál a női test

A negyvenes éveinket elérvén, testünk természetes és egészséges átalakuláson megy keresztül, amit nagyrészt a hormonok játékának köszönhetünk. A változókor nem csupán átmenet, ez egy új élethelyzet. A női test máshogy reagál, hiszen az olyan hormonok, mint az ösztrogén és progeszteron szintje fokozatosan elkezd csökkenni, ami többek között hatással van bőrünk rugalmasságára és alakunk változására. Ezek természetes folyamatok, és egyáltalán nem bölcs dolog szégyent éreznünk miattuk.

A cél: méltósággal öregedni

Az öregedés sok nőnél szakítja meg az önbizalom fonalát, hiszen a külső változások és a belső énkép elkezd távolodni egymástól. Ha ilyenkor még mindig a tökéletes női testet hajszoljuk, determinálva lesz a csalódottságunk. 40 felett az életünk ne a tökéletes méretekről szóljon, inkább arról, hogy megpróbáljunk a lehetőségeinkhez mérten minél egészségesebben élni, és megszeretni testünk minden változását. Ezt jelenti méltósággal öregedni. Ahogy a YourTango szakértője is írja, a változókorral megkezdődik a test átalakulása. Az ösztrogén csökkenésével például több hasi zsír rakódhat le, és a fogyásért is többet kell tennünk. A hormonális változások miatt új, ismeretlen szőrszálak jelenhetnek meg, méghozzá a legfurcsább helyeken az arcon és a test más részein egyaránt. Ez nem az elbanyásodás, csupán a természetes öregedés jele. Nem kell velük együtt élni, ha nem akarunk, de szégyellni teljesen felesleges őket.

A változókori önbizalom egyik titka az egészséges életmód beleértve a rendszeres mozgást.

Forrás: Shutterstock

Fontos megtalálni a belső harmóniát

A változókor nem a végállomás, csupán egy új fejezet, amiben a női test távolról sem az ellenségünk - bár a hormonok hullámvasútszerű hullámzására érdemes felkészülni. 40 felett sokat segíthet a rendszeres testmozgás, a kiegyensúlyozott és egészséges táplálkozás, valamint a megfelelő bőrápolás. A cél ne az indokolatlan szépészeti beavatkozások hajszolása legyen, inkább a belső harmóniánk megtalálása. Ez ugyanis kifelé is sugárzik. Önszeretet, önelfogadás és önbizalom a kulcs, hiszen egy életvidám ráncos arc pedig mindig szebb lesz egy önmagával folyamatosan elégedetlenkedő ránctalannál.