Nem Isten keze van a dologban, hanem a tiéd − Az 5 legjobb kézkrém a hűvös napokra

Akinek érzékenyebb a bőre, szinte azonnal megérzi, ha a hőmérséklet 15 fok alá csökken. A bőrfeszülésen, az égő érzésen és a kézszárazságon csakis a legjobb kézkrémek segíthetnek. Most azt gondolod, hogy egy arckrém vagy egy jobb minőségű testápoló is képes felvenni a harcot a száraz, repedezett bőrrel, de ki kell ábrándítsunk: a kéz bőre ősztől kiemelt ápolást igényel, hiszen itt a bőr sokkal vékonyabb, mint a combodon vagy a hasadon. De melyiket válaszd, és hogyan találd meg a legjobb kézkrémet a bőség zavarában? Segítünk.

Először tisztázzuk: milyen tulajdonságokkal rendelkeznek a legjobb kézkrémek?

Elsősorban enyhülés nyújtanak a száraz, feszülő vagy ekcémára hajlamos bőrfelületnek, nem tartalmaznak szervezetre káros összetevőket és hatásuk hosszú órákon át érezhető. Amikor kézkrémet választasz, tegyél belőle egy kicsit a kézfejedre, dörzsöld el. Pár pillanat múlva már meg tudod állapítani, hogy a krém ragacsos érzetet kelt-e. Amennyiben igen, tedd szépen vissza a bolt polcára, és keress egy másikat. Nem lehet általánosítani, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy a magasabb árkategóriájú kézkrémek hatékonyabbak és kíméletesebbek a bőrhöz, ráadásul olyan különleges összetevőket is tartalmaznak, amelyeket egy olcsóbb árfekvésű termék aligha.

És most következzen az 5 legjobb kézkrém, amelynek hatékonysága önmagáért beszél

Chanel simító kézápoló krém − Le Lift

Ez a különleges kézkrém pontosan azt nyújtja, amit ígér: simító hatású és órákon át védi a kezet. Simán kibír 1-2 enyhébb kézmosást. A titka a lucerna koncentrátumban és a természetes édesgyökér kivonatban rejlik, a kettő fényesítő és hidratáló tulajdonsága ötvöződik ebben az előkelő kézkrémben. Gyorsan felszívódik, egyáltalán nem ragad, és minden bőrtípuson alkalmazható.

Az egyik legjobb kézkrém: Chanel simító kézápoló Le Lift 31 630 Ft/50 ml

L'occitane Shea vajas immortelle bőrfiatalító kézkrém a hibiszkusz szupererejével

Ebben az elegáns aranyszínű tubusban illóolajok keverednek tápláló shea vajjal és a hibiszkusz virágának savaival. Segít csökkenteni az öregedés jeleit a kézfejen, amit teltebbé, egyenletesebb tónusúvá teszi. Kevés is elég belőle, és ha naponta használod, a csípős idő sem tud fogást találni rajtad.