Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 26., vasárnap Dömötör

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
kézápolás

Nem Isten keze van a dologban, hanem a tiéd − Az 5 legjobb kézkrém a hűvös napokra

őszi kézápolás
Shutterstock - Pheelings media
kézápolás kézápoló prémium
Jónás Ágnes
2025.10.26.
Te is azok közé tartozol, akit amint az első őszi fuvallat megérint, legszívesebben kesztyűt húzna, nehogy kiszáradjon a keze? Először inkább nézd át a kézkrémek kínálatát − segítségül elhoztuk neked az 5 legjobb kézkrémet, méghozzá a prémium kategóriából.

Akinek érzékenyebb a bőre, szinte azonnal megérzi, ha a hőmérséklet 15 fok alá csökken. A bőrfeszülésen, az égő érzésen és a kézszárazságon csakis a legjobb kézkrémek segíthetnek. Most azt gondolod, hogy egy arckrém vagy egy jobb minőségű testápoló is képes felvenni a harcot a száraz, repedezett bőrrel, de ki kell ábrándítsunk: a kéz bőre ősztől kiemelt ápolást igényel, hiszen itt a bőr sokkal vékonyabb, mint a combodon vagy a hasadon. De melyiket válaszd, és hogyan találd meg a legjobb kézkrémet a bőség zavarában? Segítünk. 

legjobb kézkrém
Segítünk, hogy megtaláld  a legjobb kézkrémet a bőség zavarában
Forrás: Shutterstock

Először tisztázzuk: milyen tulajdonságokkal rendelkeznek a legjobb kézkrémek? 

Elsősorban enyhülés nyújtanak a száraz, feszülő vagy ekcémára hajlamos bőrfelületnek, nem tartalmaznak szervezetre káros összetevőket és hatásuk hosszú órákon át érezhető. Amikor kézkrémet választasz, tegyél belőle egy kicsit a kézfejedre, dörzsöld el. Pár pillanat múlva már meg tudod állapítani, hogy a krém ragacsos érzetet kelt-e. Amennyiben igen, tedd szépen vissza a bolt polcára, és keress egy másikat. Nem lehet általánosítani, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy a magasabb árkategóriájú kézkrémek hatékonyabbak és kíméletesebbek a bőrhöz, ráadásul olyan különleges összetevőket is tartalmaznak, amelyeket egy olcsóbb árfekvésű termék aligha. 

És most következzen az 5 legjobb kézkrém, amelynek hatékonysága önmagáért beszél

Chanel simító kézápoló krém − Le Lift

Ez a különleges kézkrém pontosan azt nyújtja, amit ígér: simító hatású és órákon át védi a kezet. Simán kibír 1-2 enyhébb kézmosást. A titka a lucerna koncentrátumban és a természetes édesgyökér kivonatban rejlik, a kettő fényesítő és hidratáló tulajdonsága ötvöződik ebben az előkelő kézkrémben. Gyorsan felszívódik, egyáltalán nem ragad, és minden bőrtípuson alkalmazható. 

legjobb kézkrém
Az egyik legjobb kézkrém: Chanel simító kézápoló Le Lift  31 630 Ft/50 ml
Forrás: vivantis.hu

L'occitane Shea vajas immortelle bőrfiatalító kézkrém a hibiszkusz szupererejével 

Ebben az elegáns aranyszínű tubusban illóolajok keverednek tápláló shea vajjal és a hibiszkusz virágának savaival. Segít csökkenteni az öregedés jeleit a kézfejen, amit teltebbé, egyenletesebb tónusúvá teszi. Kevés is elég belőle, és ha naponta használod, a csípős idő sem tud fogást találni rajtad. 

legjobb kézkrém
Shea vajas immortelle bőrfiatalító kézkrém 10 900 Ft / 75 ml
Forrás: loccitane.com

Shiseido Ultimune Power Infusing kézkrém a kasmír puhaságú kezekért

Segít visszanyerni bőröd egészséges, üde megjelenését, és kasmír puhaságú érzetet biztosít. Luxusosan gazdag textúrája miatt szinte azonnal beszívódik és egyáltalán nem ragad. Közel 3 hónapig kitart, ha az előírt mennyiséget használod, Élvezd minden nap relaxáltató virágos illatát!

legjobb kézkrém
Shiseido Ultimune Power Infusing kézkrém : 12 240 Ft/ 75 ml  Forrás: notino.hu

Dior Prestige La Crème Mains de Rose, a kézkrémek királynője

Ez a csoda a Granville rózsa erejét használja annak rózsaviaszával és olajával. A kézfej bőrébe masszírozva bársonyos fátyollá alakul és táplál egészen a körmök tövéig. Természetes eredetű összetevőket tartalmaz, és alkalmazhatod könyéken és lábfejen is. 

legjobb kézkrém
 Dior Prestige La Crème Mains De Rose kézkrém  32 490 Ft / 50 ml 
Forrás: douglas.hu

Elizabeth Arden Eight Hour kézkrém, amiből Erzsébet királynő is mindig betárazott

Ez a krém volt II. Erzsébet királynő kedvence, és ez már önmagában garancia a minőségre. Megkönnyebbülést jelent a hideg időjárással megterhelt kezeknek, azonnal beszívódik, enyhíti a bőrfeszülést, és ahogy a neve is jelzi, valóban 8 órán át hidratálja a bőrt. 

legjobb kézkrém
Elizabeth Arden Eight Hour 9050 Ft/75 ml 
Forrás: notino.hu

Egy igazán jó, tápláló, vitaminokban gazdag kézápoló krém beszerzése korántsem pénzkidobás. A legjobb kézkrémek hónapokon át szolgálnak, és úgy feltöltik kezedet, mintha minden egyes nap kézápoló kezelésen vettél volna részt egy wellness szállodában.  

Toasty makeup, az igazi bronzálom — Hozd vissza a nyarat a legnépszerűbb TikTok-sminktrenddel

Így lehetsz bronzistennő pillanatokon belül!

Abrakadabra: 5 varázslatos termék a szem alatti karikákra

Vedd fel a harcot a sötét karikákkal szemben!

Így sminkel a brit királynő, a 93 éves II. Erzsébet

Eláruljuk kedvenc színét is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu