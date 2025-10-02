Abrakadabra: 5 varázslatos termék a szem alatti karikákra

A szemkörnyék az egyik legérzékenyebb terület az arcunkon: itt a bőr jóval vékonyabb, mint bárhol máshol. Ezért is látszik meg könnyebben a szemünkön a fáradság, a stressz vagy az életmódunk felborulása. A sötét szem alatti karikák és puffadás nemcsak álmos külsőt adnak, de éveket is öregíthetnek az arcunkon. Ne aggódj, összegyűjtöttük a legjobb bőrápolási termékeket erre a gyakori problémára!

Bőrápolási termékajánló a szem alatti karikák eltüntetésére

Forrás: Getty Image

A szem alatti karikák eltüntetése

Szerencsére ma már rengeteg szemkörnyékápoló közül választhatunk, amelyek célzott hatóanyagokkal segítenek visszahozni a ragyogó tekintetet. Bár minden ránctalanító formula kicsi más, de összegyűjtöttük a legfontosabb hatóanyagokat, amelyekre érdemes odafigyelned:

Koffein: a koffein serkenti a mikrokeringést, csökkenti a duzzanatokat és ami legfontosabb, hogy segíti a folyadékpangás mérséklését. Ideális választás, ha gyakran ébredsz puffadt szemekkel.

Hialuronsav: ez a szuper hidratáló molekula megtartja a vizet a bőrben, így teltebbé teszi a szem alatti sötét foltokat. Rendszeres használata segíthet halványítani a finom ráncokat is.

C-vitamin: ez az egyik legerősebb antioxidáns, amely nemcsak védi a bőrt, hanem halványítja a pigmentfoltokat is.

Peptidek: támogatják a kollagéntermelést, erősítik a bőr feszességét és segítenek megelőzni a bőr megereszkedését.

Retinol: kis koncentrációban a szemkörnyékre is alkalmazható. Serkenti a sejtmegújulást, halványítja a ráncokat. Érzékeny bőr esetén érdemes óvatosan, fokozatosan bevezetni az arcápolási rutinodba.

Próbáld ki a kiválogatott termékeinket!

1.notino.hu/ Cosrx The Peptide Collagen Hydrogel Eye Patch 8405Ft 2..koreashop.hu AXIS-Y Vegan Collagen Eye Serum - Szemkörnyéki Szérum 5.990 Ft 3.notino.hu a Roche-Posay Pigmentclar élénkítő szemkrém a szem alatti sötét karikákra 12 970Ft 4..douglas.hu Advanced Snail Peptide Eye Cream Szemránckrém 11 842 Ft 5.glowlab.hu Haruharu Wonder – Black Rice Bakuchiol Eye Cream – Szemkörnyékápoló Krém 4690 Ft 6.yves-rocher.hu Fáradtság elleni golyós szemkörnyékápoló Elixir Botanique 4245 Ft

Forrás: shutterstock

Extra tippek