Abrakadabra: 5 varázslatos termék a szem alatti karikákra

bőrápolás szem alatti karikák arcápolás
Hozd ki a legtöbbet a tekintetedből! A szem alatti karikák eltüntetése komoly kihívás, amivel majdnem minden nő küzd. Kiválogattuk a legjobb szemkörnyék ápoló, bőrápolási termékeket, amikkel leküzdheted a sötét karikákat!

A szemkörnyék az egyik legérzékenyebb terület az arcunkon: itt a bőr jóval vékonyabb, mint bárhol máshol. Ezért is látszik meg könnyebben a szemünkön a fáradság, a stressz vagy az életmódunk felborulása. A sötét szem alatti karikák és puffadás nemcsak álmos külsőt adnak, de éveket is öregíthetnek az arcunkon. Ne aggódj, összegyűjtöttük a legjobb bőrápolási termékeket erre a gyakori problémára!

szem alatti karikák eltüntetése
Bőrápolási termékajánló a szem alatti karikák eltüntetésére
A szem alatti karikák eltüntetése 

Szerencsére ma már rengeteg szemkörnyékápoló közül választhatunk, amelyek célzott hatóanyagokkal segítenek visszahozni a ragyogó tekintetet. Bár minden ránctalanító formula kicsi más, de összegyűjtöttük a legfontosabb hatóanyagokat, amelyekre érdemes odafigyelned:

  • Koffein: a koffein serkenti a mikrokeringést, csökkenti a duzzanatokat és ami legfontosabb, hogy segíti a folyadékpangás mérséklését. Ideális választás, ha gyakran ébredsz puffadt szemekkel.
  • Hialuronsav: ez a szuper hidratáló molekula megtartja a vizet a bőrben, így teltebbé teszi a szem alatti sötét foltokat. Rendszeres használata segíthet halványítani a finom ráncokat is.
  • C-vitamin: ez az egyik legerősebb antioxidáns, amely nemcsak védi a bőrt, hanem halványítja a pigmentfoltokat is. 
  • Peptidek: támogatják a kollagéntermelést, erősítik a bőr feszességét és segítenek megelőzni a bőr megereszkedését.
  • Retinol: kis koncentrációban a szemkörnyékre is alkalmazható. Serkenti a sejtmegújulást, halványítja a ráncokat. Érzékeny bőr esetén érdemes óvatosan, fokozatosan bevezetni az arcápolási rutinodba. 

Próbáld ki a kiválogatott termékeinket!

1.notino.hu/ Cosrx The Peptide Collagen Hydrogel Eye Patch 8405Ft 2..koreashop.hu AXIS-Y Vegan Collagen Eye Serum - Szemkörnyéki Szérum  5.990 Ft 3.notino.hu a Roche-Posay Pigmentclar élénkítő szemkrém a szem alatti sötét karikákra 12 970Ft 4..douglas.hu Advanced Snail Peptide Eye Cream Szemránckrém 11 842 Ft 5.glowlab.hu Haruharu Wonder – Black Rice Bakuchiol Eye Cream – Szemkörnyékápoló Krém 4690 Ft 6.yves-rocher.hu Fáradtság elleni golyós szemkörnyékápoló Elixir Botanique  4245 Ft  
Extra tippek

  1. Tartsd hűtőben a szemkörnyékápoló rollered, illetve érdemes a szérumokat is hidegen tartanod. A hideg fokozza a keringést, és segít lehozni a puffadást.
  2. Ne feledkezz meg a fényvédelemről: a szemkörnyék bőre ugyanúgy károsodhat az UV-sugárzástól, ami fokozza a pigmentációt.
  3. Természetesen, ami a legfontosabb, hogy figyelj oda az alvási szokásaidra, maradj hidratált, építs ki egy kiegyensúlyozott étrendet, és végezz stresszoldó tevékenységeket. Mert a krémek és szérumok mellet az a alapok a leglényegesebbek. 

