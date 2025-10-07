Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 7., kedd

Nem áll jól a sminked? Egy alap make-up titok az oka, amit mindenki elfelejt

Shutterstock - Dmytro Buianskyi
titok formula sminktermék
Hiába a luxussminktermékek és az applikálási tippek, ha ezt az egy make-up hibát elköveted, a sminked sosem fog elég jól állni.

Ma már szinte minden sminktermékből léteznek újabb és újabb formulák és applikátorok. Azonban nem minden sminktermék illik a meglévő kedvenceidhez, illetve nem mindegyik lesz kompatibilis a bőröddel. A legtöbben elkövetjük azt a hibát, hogy nem vesszük figyelembe egy-egy termék bázisát, ami kirepedezéshez, elfolyáshoz és rossz megjelenéshez is vezethet. Nézd meg, miért elengedhetetlen ez az alapvető make-up tipp!

make-up, smink
Egy make-up tipp, amit mindenki figyelmen kívül hagy
Forrás: Shutterstock

Az alapvető make-up tipp, amit mindenki elfelejt

Ha te is tapasztaltad már az elfolyt, kirepedezett sminket, akkor ne aggódj, nem vagy egyedül. Az egymással összeférhetetlen alapú termékek, például a vízbázisú alapozó és a szilikonbázisú primer keverése azok szétválasztódásához vezet, hasonlóan ahhoz, ahogyan az olaj és a víz sem keveredik össze. Sokan nincsenek tisztában vele, de az alapozónak, primernek, korrektornak, sminkfixálónak mind ugyan olyan bázisúnak kell lennie ahhoz, hogy rendesen mutassanak és összeálljanak. A leggyakoribb formulák a vízbázisú és a szilikonbázisú sminktermékek. 

Hogyan lehet megmondani, hogy egy kozmetikai termék vízbázisú vagy szilikonbázisú?

A kozmetikai cégek egy nagyon praktikus módszert alkalmaznak, amikor az összetevőket azok hatékonysága szerint sorolják fel a készítmény hátulján. Tehát minél magasabb helyen szerepel az összetevő a címkén, annál többet tartalmaz a termék. Ahhoz, hogy megtudjuk, egy termék vízbázisú vagy szilikonbázisú, csak az első 5 összetevőre kell figyelnünk.

Az első dolog, amit valószínűleg észrevehetsz, hogy a víz (water) mindenben benne van, a szilikon pedig semmiben. Utóbbi helyett azt kell megnézned, hogy az első 5 összetevő között nincs-e szilikon. A leggyakoribb szilikonformulák a -CONE és -XANE szótagokkal végződnek. Ha ezek közül egyik sem szerepel az első 5 összetevő között, akkor valószínűleg feltételezheted, hogy vízalapú a formula. Valószínűleg olyan hidratáló összetevőket fogsz látni, mint az aqua és a glicerin.

Ezt a sminkbakit szinte mindannyian elkövetjük, pedig az egyik legalapvetőbb módszere a jó smink elkészítésének. Érdemes a meglévő sminkjeidet átnézned és összepárosítanod, így garantált lesz a makulátlan, hosszan tartó smink. 

Viszlát sminkfoltok: ezzel a TikTok-trükkel akkor is fehér marad a pólód, ha sminkelés után veszed fel

Hiszed vagy sem, de többé nem kell választanod a sminked és a pólód épsége között! A TikTok népe szerint ugyanis bőven elég egy szatyor, ami megvéd a sminkfoltoktól – és az ideg-összeroppanástól is!

Így találhatod meg a tökéletes alapozót 6 lépésben

Találd meg a bőrtónusodat 6 egyszerű lépésben!

Alkoholos filctollal sminkelnek a nők – Újabb egészségre veszélyes TikTok-trend terjed

A szakemberek határozottan óva intenek az új veszélyes TikTok-trendtől, mivel az alkoholos filctollak olyan összetevőket tartalmaznak, amelyek károsíthatják a szervezetet.

 

