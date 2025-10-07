Nem áll jól a sminked? Egy alap make-up titok az oka, amit mindenki elfelejt

Ma már szinte minden sminktermékből léteznek újabb és újabb formulák és applikátorok. Azonban nem minden sminktermék illik a meglévő kedvenceidhez, illetve nem mindegyik lesz kompatibilis a bőröddel. A legtöbben elkövetjük azt a hibát, hogy nem vesszük figyelembe egy-egy termék bázisát, ami kirepedezéshez, elfolyáshoz és rossz megjelenéshez is vezethet. Nézd meg, miért elengedhetetlen ez az alapvető make-up tipp!

Egy make-up tipp, amit mindenki figyelmen kívül hagy

Forrás: Shutterstock

Az alapvető make-up tipp, amit mindenki elfelejt

Ha te is tapasztaltad már az elfolyt, kirepedezett sminket, akkor ne aggódj, nem vagy egyedül. Az egymással összeférhetetlen alapú termékek, például a vízbázisú alapozó és a szilikonbázisú primer keverése azok szétválasztódásához vezet, hasonlóan ahhoz, ahogyan az olaj és a víz sem keveredik össze. Sokan nincsenek tisztában vele, de az alapozónak, primernek, korrektornak, sminkfixálónak mind ugyan olyan bázisúnak kell lennie ahhoz, hogy rendesen mutassanak és összeálljanak. A leggyakoribb formulák a vízbázisú és a szilikonbázisú sminktermékek.

Hogyan lehet megmondani, hogy egy kozmetikai termék vízbázisú vagy szilikonbázisú?

A kozmetikai cégek egy nagyon praktikus módszert alkalmaznak, amikor az összetevőket azok hatékonysága szerint sorolják fel a készítmény hátulján. Tehát minél magasabb helyen szerepel az összetevő a címkén, annál többet tartalmaz a termék. Ahhoz, hogy megtudjuk, egy termék vízbázisú vagy szilikonbázisú, csak az első 5 összetevőre kell figyelnünk.

Az első dolog, amit valószínűleg észrevehetsz, hogy a víz (water) mindenben benne van, a szilikon pedig semmiben. Utóbbi helyett azt kell megnézned, hogy az első 5 összetevő között nincs-e szilikon. A leggyakoribb szilikonformulák a -CONE és -XANE szótagokkal végződnek. Ha ezek közül egyik sem szerepel az első 5 összetevő között, akkor valószínűleg feltételezheted, hogy vízalapú a formula. Valószínűleg olyan hidratáló összetevőket fogsz látni, mint az aqua és a glicerin.

Ezt a sminkbakit szinte mindannyian elkövetjük, pedig az egyik legalapvetőbb módszere a jó smink elkészítésének. Érdemes a meglévő sminkjeidet átnézned és összepárosítanod, így garantált lesz a makulátlan, hosszan tartó smink.