Ha így kened fel az alapozót az olyan lesz, mintha egy profi sminkes csinálta volna: egyszerű trükk, látványos eredmény

Az alapozó célja mindig ugyanaz, egységes, sima bőrfelszínt adni, amelyre később felépülhet az egész smink. Mégis előfordul, hogy a végeredmény nem annyira hibátlan, mint szeretnénk. Néha túl vastag lesz a réteg, máskor foltosan ül meg, és van, hogy pár óra múlva már szinte eltűnik az arcról. Most viszont kiderült egy trükk, ami teljesen megváltoztathatja a sminked minőségét. Ez az apróság annyira egyszerű, hogy elsőre talán nem is gondolnád, mennyit számít, de tényleg képes profibbá varázsolni a végeredményt.

Az alapozó titka a tökéletes technika.

Forrás: Shutterstock

Hogyan lehet tökéletes az alapozó?

A technika lényege az, hogy nem szabad rögtön nagy mennyiséget az arcra kenni. Ahelyett, hogy egyszerre vinnél fel egy vastag réteget, inkább több apró pontban dolgozz, és rétegezd. Ez azt jelenti, hogy először csak egy vékony réteget oszlass el, és hagyd, hogy szinte belesimuljon a bőrödbe. Ezután, ha szükséges, oda építs még, ahol pirosság, bőrhiba vagy karika van. Így nem lesz az arcod maszkhatású, sokkal természetesebbnek tűnik majd, mégis egységes. A titok tehát a rétegezés és a türelem. A profik sem egyetlen mozdulattal fednek el mindent, hanem lassan, lépésről lépésre építik fel a sminket.

De nemcsak a mennyiség számít, hanem az is, hogyan dolgozod el az alapozót. Ha szivacsot használsz, ne húzd, hanem ütögető mozdulatokkal dolgozd a bőrbe. Ez segít abban, hogy szinte beleolvadjon az arcbőrödbe, így nem ül meg a pórusokban, nem lesz foltos, és sokkal tovább tart majd. Az ecsetnél is fontos, hogy ne túl erősen nyomd, hanem finoman, körkörös mozdulatokkal oszlasd el. Ha pedig az ujjaidat használod, a hő hatására szépen felmelegszik a termék, és szinte krémesebbé válik, ami könnyebben beolvad a bőrbe.

A bőrápolás is nagyon fontos

A másik kulcspont az előkészítés. Hiába a legjobb alapozó és a legprofibb technika, ha a bőröd nincs hidratálva, akkor nem fog szépen mutatni. Ezért mindig használj hidratáló krémet, sőt, ha van rá időd, egy könnyű primert is. Ez segít kisimítani a bőrfelszínt, így az alapozó egyenletesebben fekszik fel. Sokszor az apró száraz foltok miatt tűnik foltosnak a smink, ezért nem érdemes kihagyni ezt a lépést.