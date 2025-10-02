5 mindennapi dolog, amiről nem is tudtad, hogy gyorsítja az öregedést

Az idő vasfoga mindenkit megrág, de egyes mindennapi, ártatlannak tűnő szokások meggyorsíthatják az öregedés folyamatát. Ma már mindenki tudja, hogy az elegendő vízfogyasztás és az egészséges ételek és a keresztrejtvény fejtés segítenek lassítani a folyamatot, de mi van, ha más szokások is befolyásolják, hogy meddig tudjuk megőrizni a fiatalságunkat? Gondoltad volna, hogy az arcmosás és a túl sok képernyőnézés is öregíti a bőrt?

A sminkelés is gyorsítja az öregedést

Forrás: Shutterstock

A következő 5 dolog felerősíti az öregedés jeleit

1, Arcmosás

A túlzásba vitt arcmosás szárazsághoz és érzékeny, irritált bőrhöz vezethet. A vízzel könnyen lemoshatjuk ugyanis a természetes védőburkát, amely a dehidratáltságtól hivatott védeni. Az, hogy mi a túl sok, az egyénileg változó, de a szakértők szerint napi kétszeri arcmosás az optimális.

2, Smink

A túlzásba vitt és a túl sokáig fennhagyott smink dehidratálja és öregíti a bőrt. Habár a sminket a nők azért használják, hogy fiatalabbnak és vonzóbbnak nézzenek ki, ironikus, hogy akár gyorsítani is tudja az arcbőr öregedését, ha rosszul használják. Sokan egész egyszerűen elfelejtik a sminket letörölni a szemük közeléből, ami különösen feltűnő ráncokat eredményez ezen az érzékeny területen.

3, Túl sok izoláció

Mind imádunk zenét hallgatni útközben, de ennek csúnyán megfizetjük az árát. A túl sok fülhallgató használat ugyanis túlstimulálhatja az agyat és koncentrációs zavarokhoz vezethet. Ezen felül a WHO 2022-ben kijött kutatása szerint a 12 és 35 év közöttieknek nem kell megvárniuk az időskori hallásromlást, mivel a többségüknek már most veszélyben van a hallása a hosszan tartó, hangos zenehallgatás miatt.

4, Túl sok képernyő előtt eltöltött óra

Egy kutatás szerint a kijelzők által kibocsájtott kékfény öregíti az arcbőrt, mert hatására a sejtek működéséhez elengedhetetlen vegyianyagok szintje megváltozik. De nem csak a túl sok monitorhasználat fokozza a ráncok kialakulását, hanem a túl sok ülés és a görnyedt testtartás is.

5, Keresztrejtvényfejtés

Mindenki úgy tudja, hogyha minden nap keresztrejtvényt fejtesz, azzal az agyadat is tornáztatod. Nos, egy régebbi tanulmány szerint ez nem egészen így van: ha már rutinná vált ez a hobbi, akkor már nem jelent elég stimulációt az agynak és elkezd ellustulni, aminek a tünetei a csökkent kreativitás és a lassabb gondolkodás. Az agyunk és a testünk akkor tud fejlődni, ha folyamatosan újabb és újabb kihívásokkal találja szembe magát. Szóval legközelebb ha a reggeli keresztrejtvényed fölé görnyedsz, ne felejts el egy nehezebb feladványt keresni, vagy valami teljesen más aktivitás után nézni.