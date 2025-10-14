Csipkebogyóolaj-köröm: az ősz legromantikusabb manikűrje

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Shutterstock - Saley Yanny
Tudjuk, hogy minden napra jut egy új körömtrend, de hidd el, ez tényleg más, mint a többi! A csipkebogyóolaj manikűr ugyanis egyszerre visszafogott, látványos, ugyanakkor nagyon praktikus.

Ha egy olyan manikűrre vágysz, amivel nem kell kéthetente a körmöshöz rohangálnod, akkor eljött a te időd! 

manikűr
Csipkebogyóolaj-manikűr a legújabb trend
Forrás: Credit @gelcare.official

A minimalista lányok új kedvence a csipkebogyóolaj manikűr

A körömtrendek jönnek-mennek, de a natúr, minimalista körmök örökké divatosak maradnak, nem véletlenül: mindenhez passzolnak, és nem is kell olyan gyakran cserélni őket, mint a feltűnőbb társaikat. 

Bár ezek a manikűrök egyszerűnek és talán kicsit egysíkúnak is tűnhetnek, mindig lehet őket egy kicsit cifrázni, mint például a szépséges csipkebogyóolaj körömszínnel, ami olyan hatást nyújt, mintha a gyümölcsből sajtolt olajat csorgattál volna a körmeidre. 

Ez egy nagyon finom, áttetsző szín, ami olyan, mint a saját körmöd, csak felturbózva: rózsás-barackos egy kis zselészerű csillogással megkoronázva. 

Az eredmény elképesztően előkelő és stílusos, és egyaránt jól mutat hosszú és rövidebb körmökön is.

 Ha pedig szeretnél egy kicsit extrázni, nem kell a natúr színekhez ragaszkodnod: zöldes és barnás árnyalatokban is megtalálod ezt a hatást. 

@gelcare Did someone say OIL CAPSULE? We did! Meet Rosehip Oil from the Oil Capsule launching September 14th 🪷 #oil #gel #lipgloss #naturalnails #nailtutorial ♬ original sound - tyler

A csipkebogyóolajat évszázadok óta aktívan használják a szépségápolásban, ugyanis nyugtató és erősítő hatással rendelkezik, ami miatt egészséges és ragyogó megjelenést kölcsönöz a bőrnek. 

Míg eddig a manikűrözés utolsó folyamata volt a körömágy csipkebogyóolajjal való ápolása, most már inspirációként is megjelenik. 

 

