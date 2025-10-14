Csipkebogyóolaj-köröm: az ősz legromantikusabb manikűrje

Ha egy olyan manikűrre vágysz, amivel nem kell kéthetente a körmöshöz rohangálnod, akkor eljött a te időd!

Csipkebogyóolaj-manikűr a legújabb trend

Forrás: Credit @gelcare.official

A minimalista lányok új kedvence a csipkebogyóolaj manikűr

A körömtrendek jönnek-mennek, de a natúr, minimalista körmök örökké divatosak maradnak, nem véletlenül: mindenhez passzolnak, és nem is kell olyan gyakran cserélni őket, mint a feltűnőbb társaikat.

Bár ezek a manikűrök egyszerűnek és talán kicsit egysíkúnak is tűnhetnek, mindig lehet őket egy kicsit cifrázni, mint például a szépséges csipkebogyóolaj körömszínnel, ami olyan hatást nyújt, mintha a gyümölcsből sajtolt olajat csorgattál volna a körmeidre.

Ez egy nagyon finom, áttetsző szín, ami olyan, mint a saját körmöd, csak felturbózva: rózsás-barackos egy kis zselészerű csillogással megkoronázva.

Az eredmény elképesztően előkelő és stílusos, és egyaránt jól mutat hosszú és rövidebb körmökön is.

Ha pedig szeretnél egy kicsit extrázni, nem kell a natúr színekhez ragaszkodnod: zöldes és barnás árnyalatokban is megtalálod ezt a hatást.

A csipkebogyóolajat évszázadok óta aktívan használják a szépségápolásban, ugyanis nyugtató és erősítő hatással rendelkezik, ami miatt egészséges és ragyogó megjelenést kölcsönöz a bőrnek.