Selena Gomez esküvői körmeit akarja most mindenki: klasszikus elegancia egy kis csavarral

manikűr Selena Gomez esküvő Benny Blanco köröm
Gyüre Bernadett
2025.09.29.
A színésznő tündökölt a nagy napján, de nemcsak a ruhája volt figyelemre méltó. Selena Gomez és Benny Blanco szombaton keltek egybe, és a híresség maga volt a megtestesült elegancia, nem véletlen, hogy megjelenésének minden részlete felkeltette az emberek figyelmét, így a körmei is.

Selena Gomez Instagramra posztolt képeket az esküvőjéről, ami világszerte akkora lelkesedést váltott ki az emberekből, hogy mindössze fél óra alatt 2 millióan kedvelték a tizenöt fényképből álló válogatást. A fél világ találgat, hogy vajon kik lehettek ott az eseményen, a másik fele pedig Gomez körmeire figyelt, ami egyszerre volt klasszikus, visszafogott és trendi!

Selena Gomez esküvője

2025. szeptember 27-én szombaton, Santa Monicában rendezték Selena Gomez és Benny Blanco esküvőjét, ami az egyik legjobban várt esemény volt a sztárvilágban. Már korábban is voltak találgatások az időpontot illetően, és a pletykák végül igaznak bizonyultak. A pontos helyszínről azonban még a vendégek sem tudtak semmit egészen a nagy napig, hiszen mindent a lehető legtitkosabb módon szerettek volna lebonyolítani. A színésznő a ruhájával és a frizurájával is az igazi klasszikus menyasszonyi stílust idézte, és a szemfülesek észrevehették, hogy a márciusi Oscar-gálán Gomez ugyanolyan stílusú hajjal jelent meg, mint az esküvője napján. Minket azonban a körmei varázsoltak el a legjobban, amelyek hihetetlenül elegánsak voltak.

Pörkölt árnyalatú körmök

Az idei ősz legnagyobb körömdivatja a toasted nails, ami magyarul pörkölt árnyalatú körmöket jelent. A megalkotója, Tom Bachik, már évek óta olyan hírességekkel dolgozik együtt, mint Selena Gomez vagy Margot Robbie. A körmös ezúttal egy olyan technikát alkalmazott, aminek a középpontjában nem egy jellegzetes minta vagy egy feltűnő szín áll, hanem a lágyabb effektekre épül. Az alapja többnyire egy nude vagy rózsaszínes árnyalat, amire semleges színű krómport húz, amivel irizáló, szatén hatást ér el.

Selena az esküvője előtt már látható volt hasonló körmökkel, ami valószínűleg annyira elvarázsolta a színésznőt, hogy emellett tette le a voksát a nagy napon is.

A klasszikus esküvői köröm egy kis csavarral

Ugyan még nem tudjuk, hogy Bachik pontosan milyen árnyalatot használt Gomez esküvői körmeire, de legnagyobb örömünkre az újdonsült férj, Benny Blanco megosztott egy közeli képet a színésznő kezéről, ahol jobban szemügyre tudtuk venni az alkotást. A nude, pirospozsgás rózsaszín manikűr enyhe csillogásával és visszafogottságával a következő időszak kedvence lesz, amit mindannyian le szeretnénk majd utánozni.

Gomez egy hegyesebb, mandulaformát választott, ami kicsit eltér a már tőle megszokott, teljesen rövid körmöktől.

Selena Gomez egy gyönyörű, kifinomult körmöt választott az esküvője napjára
Forrás: Instagram / itsbennyblanco

Hogyan lehet elérni ezt a hatást?

A pörkölt árnyalatú körmöknél a legfontosabb lépés az előkészítés, hiszen a nude árnyalatok miatt az esetleges hibák sokkal feltűnőbbek lehetnek:

  • Első lépésként reszeljük meg a körmeinket és gondoskodjunk a körömágyunkról is, hogy minél ápoltabb végeredményt kaphassunk.
  • Ha az előkészületekkel megvagyunk, akkor érdemes alapozólakkot használni, mielőtt még felvinnénk az általunk kiválasztott színt.
  • A tényleges színt minden esetben két rétegben vigyük fel, amire opcionálisan mehet a krómpor.
  • Érdemes a sort egy magasfényű fedőlakkal zárni, hogy minél ragyogóbb legyen a végeredmény.

Selena Gomez az Instagramon is megmutatta ragyogó manikűrjét:

Bachik többször is megemlítette, hogy érdemes kísérletezni az árnyalatokkal és a színekkel, hiszen ez a technika nincs kőbe vésve, inkább egy formula. Selena Gomez esküvői körmeinél a klasszikus vonalon szerettek volna maradni, amit megspékeltek egy kis lazasággal, ami tökéletesen tükrözi a gyönyörű művésznő stílusát.

