Selena Gomez esküvői körmeit akarja most mindenki: klasszikus elegancia egy kis csavarral

Selena Gomez Instagramra posztolt képeket az esküvőjéről, ami világszerte akkora lelkesedést váltott ki az emberekből, hogy mindössze fél óra alatt 2 millióan kedvelték a tizenöt fényképből álló válogatást. A fél világ találgat, hogy vajon kik lehettek ott az eseményen, a másik fele pedig Gomez körmeire figyelt, ami egyszerre volt klasszikus, visszafogott és trendi!

Selena Gomez az utóbbi hónapokban több eseményen is megjelent olyan frizurával és körömmel, amiket végül az esküvőn is viselt

Forrás: WireImage

Selena Gomez esküvője

2025. szeptember 27-én szombaton, Santa Monicában rendezték Selena Gomez és Benny Blanco esküvőjét, ami az egyik legjobban várt esemény volt a sztárvilágban. Már korábban is voltak találgatások az időpontot illetően, és a pletykák végül igaznak bizonyultak. A pontos helyszínről azonban még a vendégek sem tudtak semmit egészen a nagy napig, hiszen mindent a lehető legtitkosabb módon szerettek volna lebonyolítani. A színésznő a ruhájával és a frizurájával is az igazi klasszikus menyasszonyi stílust idézte, és a szemfülesek észrevehették, hogy a márciusi Oscar-gálán Gomez ugyanolyan stílusú hajjal jelent meg, mint az esküvője napján. Minket azonban a körmei varázsoltak el a legjobban, amelyek hihetetlenül elegánsak voltak.

Pörkölt árnyalatú körmök

Az idei ősz legnagyobb körömdivatja a toasted nails, ami magyarul pörkölt árnyalatú körmöket jelent. A megalkotója, Tom Bachik, már évek óta olyan hírességekkel dolgozik együtt, mint Selena Gomez vagy Margot Robbie. A körmös ezúttal egy olyan technikát alkalmazott, aminek a középpontjában nem egy jellegzetes minta vagy egy feltűnő szín áll, hanem a lágyabb effektekre épül. Az alapja többnyire egy nude vagy rózsaszínes árnyalat, amire semleges színű krómport húz, amivel irizáló, szatén hatást ér el.

Selena az esküvője előtt már látható volt hasonló körmökkel, ami valószínűleg annyira elvarázsolta a színésznőt, hogy emellett tette le a voksát a nagy napon is.

A klasszikus esküvői köröm egy kis csavarral

Ugyan még nem tudjuk, hogy Bachik pontosan milyen árnyalatot használt Gomez esküvői körmeire, de legnagyobb örömünkre az újdonsült férj, Benny Blanco megosztott egy közeli képet a színésznő kezéről, ahol jobban szemügyre tudtuk venni az alkotást. A nude, pirospozsgás rózsaszín manikűr enyhe csillogásával és visszafogottságával a következő időszak kedvence lesz, amit mindannyian le szeretnénk majd utánozni.