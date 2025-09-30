Kevés dolog tudja annyira feldobni az összképet, mint egy friss, csillogó manikűr. Azonban sokan tapasztalják, hogy a körömlakk pár nap alatt lepattogzik, mattul vagy egyszerűen elveszíti a szépségét. Jó hír, hogy néhány apró trükkel sokkal tartósabbá teheted a manikűrödet, így akár hetekig is élvezheted a tökéletes körmöket.

3 tipp, hogy a manikűröd hetekig tökéletes maradjon

Forrás: Shutterstock

Mi kell a tartós manikűrhöz?

Az első és talán legfontosabb lépés a megfelelő előkészítés. Mielőtt bármilyen színt felvinnél, gondoskodj arról, hogy a körömfelület tiszta és zsírmentes legyen. A felesleges olaj és krémmaradvány akadályozza a lakk tapadását, ezért érdemes egy körömlakklemosóval áttörölni a körmöket. Emellett ne felejtsd el a körömreszelést és a kutikula finom visszatolását sem, mert a rendezetlen körömágy a legszebb lakkozást is tönkreteheti.

A második trükk a rétegezés művészete. Soha ne hagyd ki az alaplakkot, mert nemcsak védi a körömlemezt az elszíneződéstől, hanem segít a színnek tartósabban megmaradni. A színes réteget mindig vékonyan vidd fel, akár két-három egymás utáni rétegben, így a lakk nem pattogzik le olyan könnyen. A legvégén pedig jöhet a fedőlakk, ami extra fényt ad, és lezárja a festést. Egy apró tipp: érdemes minden pár napban újra felvinni egy réteg fedőlakkot, hogy meghosszabbítsd a manikűr élettartamát.

A kész körmökkel nincs vége az ápolásnak

Végül a mindennapi ápolás is kulcsfontosságú. A körmök és a lakk is hálásak lesznek, ha kerülöd a forró vízben való áztatást és a vegyszerekkel való érintkezést. A házimunka közben használt gumikesztyű például csodát tesz a manikűr megőrzésében. Emellett a körömolaj és a kézkrém rendszeres használata nemcsak a bőrt tartja puha és ápolt állapotban, hanem a körmöket is erősíti, így kisebb az esélye annak, hogy letörjenek vagy megrepedjenek.

A hosszú élettartamú manikűr tehát nem feltétlenül luxus kérdése, sokkal inkább a tudatos odafigyelésen múlik. Ha betartod ezeket a lépéseket, a körmeid hetekig úgy fognak ragyogni, mintha frissen a szalonból léptél volna ki.