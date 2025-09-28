Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 28., vasárnap Vencel

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
manikűr

Margot Robbie körmeit akarja mindenki: ez az új minimalista trend

Margot Robbie manikűr trendet teremtett!
Shutterstock - Fred Duval
manikűr körmök Margot Robbie
Life.hu
2025.09.28.
A Barbie sztárja a baby rose manikűr megszállottja. Ezzel pedig trendet is teremtett.

Amikor Margot Robbie megjelent legutóbb a vörös szőnyegen, nemcsak az estélyi ruhájával vagy a sminkjével, hanem a körmeivel is nagyot szólt. A baby rose manikűr, azaz a szelíd, finom rózsaszín árnyalat és a visszafogott, ápolt körmök kapcsán újra feléledt a minimalizmus varázsa a körömtrendek világában. Ez nem csak divat, hanem stílus, elegancia és egyszerűség.

A baby rose trend elképesztően népszerű idén.
A baby rose trend elképesztően népszerű idén. 
Forrás: Shutterstock

Trendteremtő a Barbie sztárja

A trend egyik lényege, hogy nem feltétlenül hosszúak a körmök, Margot Robbie manikűrje például rövidebb, négyzetes, de kerekített sarkú forma, amely kényelmes és sokkal hordhatóbb a mindennapokban, mint az éles változatok. A púderszínű, halvány rózsaszín átmenet átlátszó, így természetes hatást kelt. A körömágy, a kéz és a bőr tónusa összhangban van a lakk színével, így együtt még harmonikusabb a látvány.

Miért vágyunk rá?

A túlzó díszítések, az extrém hosszúság és a harsány színek után igazi felüdülés ez a finom, letisztult stílus. Az életünk tele van ingerekkel, vizuális túlkapásokkal, legyen az reklám, divat, vagy smink. Éppen ezért, egy olyan manikűr, amely diszkrét, ápolt és mégis kiemeli a személyiséget, megnyugtató. Emellett praktikus: nem akad bele ruhába, nem törik könnyen le, megfelel minden alkalomra, például munkába, randira, hétvégi programra is.

Hogyan készítsd el otthon könnyedén?

Az első lépés a körömágy ápolása, a hidratálás, körömágyolaj, szükség esetén kis turpisság a reszelővel, hogy sima legyen a felület, és a körmök egyformák legyenek. A második a formára reszelés, méghozzá rövid, négyzetes, de lekerekített sarkokkal, mert ettől lesz barátságos a felületeket illetően - nem akad majd bele semmibe, na és karbantartható. A harmadik: jöhet az alaplakk, ami erősítő és ápoló, mert a sima lakk önmagában soha nem elég, ám ez a verzió védi a körmöt, simítja, segít, hogy ragyogjon. Utána jöhet egy vékony réteg babarózsaszín lakk, méghozzá átlátszó hatással, ha nagyon “nude” hatást szeretnél, csak egy rétegben. Végül fedőlakk, hogy meglegyen a fény is. 

@printbysam sheer pink gel nails, natural but with a brighter pink hue #nails #gelnails #gels #gelcolour #gelcolor #nailinspo #biab #softgel #gel #pinknails #nudenails #naturalnails #softsquarenails ♬ original sound - Hillel Barak

Ha legközelebb manikűrre mész, vagy otthon fested a körmöd, próbáld ki a baby rose-t: válassz finom színt, ápolt körömformát, védelmet az alapoktól egészen a fedésig. Legyen a kezed olyan, mintha természetesen is tökéletes lenne, nem azért, mert feltűnően dekoratív, hanem mert visszafogottan elegáns. Ez a trend azt mutatja, hogy a szépség nem mindig a feltűnésen múlik, hanem azon, hogy mennyire tudod hordani, élni vele, és mégis jól érezni magad benne.

Selena Gomez új körömszíne a tökéletes átmenet a nyár és az ősz között

Selena Gomez egy igazi divatikon, aki a ruháival és a sminkmárkájával már teljesen levette a lábáról a divatvilágot. Most a körmeivel is meghódította az internetet: ez a piszkos rózsaszín körömlakk a tökéletes átmenet a nyárból az őszbe.

5 dolog, amivel kikergeted a műkörmösöd a világból

Ezekkel a szokásokkal kihozhatod a sodrából a műkörmösöket.

A Beetlejuice-körömmel rémisztően trendi lehetsz idén ősszel

Vészesen közeledik az ősz, ezzel pedig búcsút mondhatunk a neon, csillogós körmöknek, de aggodalomra semmi ok, mert az új évszak olyan frissítő manikűrtrendekkel vár, hogy öröm nézni! Kezdjük mindjárt a Beetlejuice körömmel, amit mostanában minden it girl kér a körmösétől.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu