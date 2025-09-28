Margot Robbie körmeit akarja mindenki: ez az új minimalista trend

Amikor Margot Robbie megjelent legutóbb a vörös szőnyegen, nemcsak az estélyi ruhájával vagy a sminkjével, hanem a körmeivel is nagyot szólt. A baby rose manikűr, azaz a szelíd, finom rózsaszín árnyalat és a visszafogott, ápolt körmök kapcsán újra feléledt a minimalizmus varázsa a körömtrendek világában. Ez nem csak divat, hanem stílus, elegancia és egyszerűség.
A trend egyik lényege, hogy nem feltétlenül hosszúak a körmök, Margot Robbie manikűrje például rövidebb, négyzetes, de kerekített sarkú forma, amely kényelmes és sokkal hordhatóbb a mindennapokban, mint az éles változatok. A púderszínű, halvány rózsaszín átmenet átlátszó, így természetes hatást kelt. A körömágy, a kéz és a bőr tónusa összhangban van a lakk színével, így együtt még harmonikusabb a látvány.
A túlzó díszítések, az extrém hosszúság és a harsány színek után igazi felüdülés ez a finom, letisztult stílus. Az életünk tele van ingerekkel, vizuális túlkapásokkal, legyen az reklám, divat, vagy smink. Éppen ezért, egy olyan manikűr, amely diszkrét, ápolt és mégis kiemeli a személyiséget, megnyugtató. Emellett praktikus: nem akad bele ruhába, nem törik könnyen le, megfelel minden alkalomra, például munkába, randira, hétvégi programra is.
Az első lépés a körömágy ápolása, a hidratálás, körömágyolaj, szükség esetén kis turpisság a reszelővel, hogy sima legyen a felület, és a körmök egyformák legyenek. A második a formára reszelés, méghozzá rövid, négyzetes, de lekerekített sarkokkal, mert ettől lesz barátságos a felületeket illetően - nem akad majd bele semmibe, na és karbantartható. A harmadik: jöhet az alaplakk, ami erősítő és ápoló, mert a sima lakk önmagában soha nem elég, ám ez a verzió védi a körmöt, simítja, segít, hogy ragyogjon. Utána jöhet egy vékony réteg babarózsaszín lakk, méghozzá átlátszó hatással, ha nagyon “nude” hatást szeretnél, csak egy rétegben. Végül fedőlakk, hogy meglegyen a fény is.
Ha legközelebb manikűrre mész, vagy otthon fested a körmöd, próbáld ki a baby rose-t: válassz finom színt, ápolt körömformát, védelmet az alapoktól egészen a fedésig. Legyen a kezed olyan, mintha természetesen is tökéletes lenne, nem azért, mert feltűnően dekoratív, hanem mert visszafogottan elegáns. Ez a trend azt mutatja, hogy a szépség nem mindig a feltűnésen múlik, hanem azon, hogy mennyire tudod hordani, élni vele, és mégis jól érezni magad benne.
