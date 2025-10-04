Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Kizárólag erős idegzetűeknek: hódít a tevepata-manikűr

Shutterstock - Nesru Markmedia
trend manikűr tevepata
Nagy Kata
2025.10.04.
Amikor azt hittük, hogy mindent láttunk már, jön a tevepata-manikűr és páros lábbal rúgja rá az ajtót minden trendkedvelőre!

A tevepata-manikűr talán elsőre furán hangzik, de hidd el: akkor sem lesz több értelme, ha meglátod élőben. 

Fiatal lány tevepata-manikűrön gondolkozik
A tevepata-manikűr meglepő, de legalább csúnya is. 
Forrás: Shutterstock

Tevepata-manikűrrel sokkolnak a körmösök

A trendek esetében próbálunk nyitottak maradni, de be kell valljuk, hogy nem mindig sikerül: az ősz új körömtrendjénél, a tevepata-manikűrnél is ez helyzet, mivel akárhogy keressük, nem találjuk meg benne a szépséget.

 A különleges körömformák már egy ideje hódítanak, de azért a kreativitásnak is van határa: ez a ketté hasított, csúf fazon tényleg nem tudjuk, hogy ki számára lenne megfelelő.

 Ráadásul nem is tűnik túl praktikusnak: lelki szemeink előtt már előre vizualizáljuk, hogy valamibe beleakad és tőből tépi le a körmünket. 

A csodálatos tevepata-manikűr. 
Forrás:  Facebook 

Ha mindezek ellenére mégis megkívántad ezt az extrém fazont, akkor kérd a körmösödtől, hogy egy körömfúró tűs végével készítsen egy vágatot a körmöd közepére, majd reszelje le a széleket. Miután pedig kiröhögte magát, az egész csúfságot zárja le egy masszív fedőlakkal. 

A sziluett a szakértők szerint közepes hosszúságú, ovális körmökkel mutat a legjobban (mondjuk rövid körmön nem is igazán tudjuk elképzelni a megvalósítását). 

