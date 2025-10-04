Kizárólag erős idegzetűeknek: hódít a tevepata-manikűr

A tevepata-manikűr talán elsőre furán hangzik, de hidd el: akkor sem lesz több értelme, ha meglátod élőben.
A trendek esetében próbálunk nyitottak maradni, de be kell valljuk, hogy nem mindig sikerül: az ősz új körömtrendjénél, a tevepata-manikűrnél is ez helyzet, mivel akárhogy keressük, nem találjuk meg benne a szépséget.
A különleges körömformák már egy ideje hódítanak, de azért a kreativitásnak is van határa: ez a ketté hasított, csúf fazon tényleg nem tudjuk, hogy ki számára lenne megfelelő.
Ráadásul nem is tűnik túl praktikusnak: lelki szemeink előtt már előre vizualizáljuk, hogy valamibe beleakad és tőből tépi le a körmünket.
Ha mindezek ellenére mégis megkívántad ezt az extrém fazont, akkor kérd a körmösödtől, hogy egy körömfúró tűs végével készítsen egy vágatot a körmöd közepére, majd reszelje le a széleket. Miután pedig kiröhögte magát, az egész csúfságot zárja le egy masszív fedőlakkal.
A sziluett a szakértők szerint közepes hosszúságú, ovális körmökkel mutat a legjobban (mondjuk rövid körmön nem is igazán tudjuk elképzelni a megvalósítását).
