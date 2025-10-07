Csókálló rúzsok, amelyek a leghevesebb pillanatokban sem hagynak cserben

A hétköznapi sminkelés egyik legnagyobb buktatója a vízállóság lehet, hiszen napközben étkezünk, iszunk és talán még csókolózunk is. Erre a problémára született meg a tartós rúzs formulája, amely egyetlen applikálás után órákig makulátlan marad. Hogy melyiket válaszd? Nem kell tovább keresgélned, összegyűjtöttük a legjobb, bombabiztos csókálló rúzsokat!

Vízálló rúzsok, amelyek az egész napot kibírják

Forrás: Getty Image

Tartós rúzsok, amelyeknek semmi sem szab határt

A csókálló rúzsok általában mattra száradó formulával készülnek, amely hosszantantóságot biztosító. Ma már létezik hosszan tartó ajakceruza formátum is, amely megkönnyíti az ajkak formázását és kontúrozását is. Csak képzeld el, hogy a tökéletes ajaksminked ugyan úgy néz ki a nap végén, mint ahogyan azt reggel felkented. Ez többé nem álom!

Kiválogattuk a legjobb termékeket, amelyekkel makulátlan marad a sminked!

1. notino.hu NYX Professional Makeup Shine Loud High Shine Lip Color folyékony rúzs magasfényű 3505,-Ft 2. maccosmetics.hu Retro Matte Liquid Lipcolour 11,400,- 3. dm.hu Szájkontúrceruza, Lifter Liner 3 099,-Ft 4. ekozmetikum.hu Duck Plump Liner - Fill Em' In 3.239,-Ft 5. lancome.hu L'Absolu Rouge Drama Ink 18 100,- Ft 6. marionnaud.hu ESTEE LAUDER DOUBLE WEAR 13 900,- Ft

Így használd a tartós rúzsokat