Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 7., kedd Amália

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
rúzs

Csókálló rúzsok, amelyek a leghevesebb pillanatokban sem hagynak cserben

Getty Image - Plume Creative
rúzs smink szépség
Vízálló, és kibírja az étkezést, sőt a csókolózást is! Összegyűjtöttük a legjobb tartós rúzsokat, vagy mondhatnánk úgy is, hogy a csókálló rúzsokat!

A hétköznapi sminkelés egyik legnagyobb buktatója a vízállóság lehet, hiszen napközben étkezünk, iszunk és talán még csókolózunk is. Erre a problémára született meg a tartós rúzs formulája, amely egyetlen applikálás után órákig makulátlan marad. Hogy melyiket válaszd? Nem kell tovább keresgélned, összegyűjtöttük a legjobb, bombabiztos csókálló rúzsokat!

tartós rúzs, vízálló rúzs
Vízálló rúzsok, amelyek az egész napot kibírják
Forrás:  Getty Image

Tartós rúzsok, amelyeknek semmi sem szab határt

A csókálló rúzsok általában mattra száradó formulával készülnek, amely hosszantantóságot biztosító. Ma már létezik hosszan tartó ajakceruza formátum is, amely megkönnyíti az ajkak formázását és kontúrozását is. Csak képzeld el, hogy a tökéletes ajaksminked ugyan úgy néz ki a nap végén, mint ahogyan azt reggel felkented. Ez többé nem álom!

 Kiválogattuk a legjobb termékeket, amelyekkel makulátlan marad a sminked!

tartós rúzsok, ajakceruza
1. notino.hu NYX Professional Makeup Shine Loud High Shine Lip Color folyékony rúzs magasfényű 3505,-Ft 2. maccosmetics.hu Retro Matte Liquid Lipcolour 11,400,- 3. dm.hu Szájkontúrceruza, Lifter Liner 3 099,-Ft 4. ekozmetikum.hu Duck Plump Liner - Fill Em' In 3.239,-Ft 5. lancome.hu L'Absolu Rouge Drama Ink 18 100,- Ft 6. marionnaud.hu ESTEE LAUDER DOUBLE WEAR 13 900,- Ft 

Így használd a tartós rúzsokat

  1. Első lépésként micellás vízzel töröld át az ajkaidat, majd egy törölközővel lapogasd le, hogy ne maradjon nedves.
  2. Használj tartós ajakceruzát kontúrozáshoz. Enyhén tovább rajzolhatod az ajkad legfelső pontját, ha optikailag teltebb megjelenést szeretnél.
  3. Jöhet a tartós folyékony rúzs: először használj kevesebbet a formulából. Ezek a termékek magasan pigmentáltak, így kevéssel is kifestheted magad. Ez azért fontos mert a túl vastagon felkent formula könnyen kirepedezhet.
  4. Fogj egy papír zsebkendőt, és finomat tapogasd át vele az ajkaidat, így megszabadulsz a feleslegtől.
  5. Ha kész vagy a lépésekkel, várj pár percet, amíg teljesen megszárad a szád, és csak azután egyél, igyál vagy dörzsöld össze az ajkaidat. 

Szépségtitkok Marilyn Monroe-tól — Így lehetsz te is tündöklően gyönyörű

Hihetetlen hírnév, elképesztő szépség és egy tragikus vég. Marilyn Monroe halálának 53. évfordulóján elhoztuk a szépségikon beautytitkait és sminkmesterének különleges tippjeit.

Szirénszájfények, amikkel kábíthatsz idén nyáron! Megmutatjuk a legjobb termékeket!

Nézd meg a legjobb szájfényeket!

Olyan lesz az ajkad, mintha feltöltötték volna: ezzel a trükkel mindenkit becsaphatsz

Így lehet érzékien szép ajkad bármelyik nap!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu