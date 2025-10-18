Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Szépségápolási kellékek, amelyek minden It girl csajnak kötelezőek

beauty szépségápolás makeup
Ma már szinte minden nőnek van szépségápolási rutinja, amit aztán a sminkrutinjával folytat. Ezeknek a folyamatoknak a támogatására és a hétköznapok megkönnyítésére egyre több szépségápolási kellék születik. Nézd meg, közülük melyek egy csajos csaj kötelező termékei!

A get ready with me és makeup tutorial-videók az elmúlt években elárasztották a közösségi médiát. A sminkelős, arcápolási rutinokról készült tartalmak nők generációit varázsolták  el, így ma már szinte mindenki tisztában van a legjobb technikákkal és a legújabb trendekkel is. A szépségápolási rutinok rengeteg időt vesznek el a hétköznapjainkból, ezért ezek könnyítésére egyre több kelléket és kiegészítőt találtak fel. Nézd meg, miket használnak a világ beautygurui!

szépségápolás, sminkelés, makeup
Szépségápolási kellékek, amelyekkel kimaxolhatod a rutinodat
Szépségápolási kellékek, amelyekre minden nőnek szüksége van

A szépségápolási rutinok szinte kultikussá váltak a TikTokon és az Instagramon. Ezek a tartalmak nemcsak a sminkelésben és a bőrápolásban segítenek, hanem praktikus tippeket is adnak. Az elmúlt években egyre több szépségápolási kellék és kiegészítő vált virálissá, olyan szinten, hogy nők milliói használják ugyanazokat a sminkszivacsokat vagy arcmasszírozókat. A következőkben összegyűjtöttük a legtrendibb kellékeket, amelyek nemcsak megkönnyítik a hétköznapokat, de segítenek abban is, hogy a lehető legtöbbet hozd ki magadból. 

Ezekre a kiegészítőkre van szüksége minden csajos csajnak!

1. douglas.hu Mini Blender Kit Travel Sminkszivacs - 3 590 Ft
2. housebrand.com Szett: hajpánt és hajcsatok - 2 295 Ft 
3. dm.hu  Púderpamacs háromszög, LOV. U, 1 db - 1 399 Ft
4. douglas.hu  Scalp Brush Fejbőrápolás - 4 390 Ft 
5. notino.hu Zoë Ayla Face & Body Gua Sha Set masszázs segédeszköz arcra és testre - 2650 Ft 
6. sinsay.com Kozmetikai szett: csuklópántok és fejpánt - 1 295 Ft
7. emag.hu Jéghenger arcmasszázshoz, Wisolt, szilikon, újrafelhasználható, rózsaszín - 4.616 Ft
8. 2.hm.com Microfibre hair wrap - 1 995 Ft
 9. notino.hu Brushworks Assorted Complexion szempilla göndörítő csipesz - 2000Ft 

Makeup kiegészítők

Az év egyik kedvenc sminkeszköze a powder puff, amely egy háromszög alakú sminkszivacs, amihez nem kell víz. Textúrájának és kialakításának köszönhetően makulátlanul viszi fel a púderes sminkformulákat az arcra. A csepp alakú sminkszivacsokat szinte már mindenki ismeri, ezek tökéletesek a folyékony termékek eloszlatásához, de fontos, hogy nedvesen használd őket. Továbbá nagyon népszerűek a törölköző anyagú sminkhajpántok, amelyek segítenek arcmosás, és sminkelés közben tisztán tartani a hajadat. 

Arcápolási kiegészítők

A gua sha egy kristályból készült arcmasszírozó. A naponta pár perc masszírozás segít, beindítani a nyirokkeringést, és ezáltal az arc puffadása és vizessége megszűnik. Sokan arról számoltak be, hogy egy hónap használat után arcuk formásabb és kontúrosabb lett. Az arcodat jegeléssel is felkészítheted a sminkre. TikTokon népszerűvé váltak a rúd alakú jégformák, amelyeket kifejezetten az arcra alakították ki. Pár perc jegezéssel serkentheted a véráramlást és megszüntetheted a reggeli puffadást.

Hajápolási kiegészítők

A microfibre törölközők a hajra specializálódtak. Ezek sokkal finomabbak, mint a durva frottír, így minimalizálják a haj sérülését hajmosás után. Amikor vizes még a hajad, érdemes egy microfibre törölközőbe csavarnod, és 10-15 percig a hajadon hagynod. A hajmosáskor sokan nem mossák eléggé erőteljesen a fejbőrüket, ami a pórusok eltömítését eredményezheti. Ezért sokan egy fejbőrre kialakított, rücskös fejbőrmasszírozót használnak, amelynek szilikon fogai kellő képen tisztítják meg a kívánt területet.  

Ide mindent, ami pumpkin spice: ezekkel szépségápolási termékekkel hangolódhatsz az őszre

Vidd bele a pumpkin spice aromát a hétköznapjaidba is!

Meghökkentő! Ezek a csajos dolgok eredetileg a pasiknak készültek

Férfiaknak készültek, de a nők hozták ki ezekből a dolgokból a maximumot.

Nem áll jól a sminked? Egy alap make-up titok az oka, amit mindenki elfelejt

Egy sminkelési baki, amit szinte mindenki elkövet!

 

