Szépségápolási kellékek, amelyek minden It girl csajnak kötelezőek

A get ready with me és makeup tutorial-videók az elmúlt években elárasztották a közösségi médiát. A sminkelős, arcápolási rutinokról készült tartalmak nők generációit varázsolták el, így ma már szinte mindenki tisztában van a legjobb technikákkal és a legújabb trendekkel is. A szépségápolási rutinok rengeteg időt vesznek el a hétköznapjainkból, ezért ezek könnyítésére egyre több kelléket és kiegészítőt találtak fel. Nézd meg, miket használnak a világ beautygurui!

Szépségápolási kellékek, amelyekkel kimaxolhatod a rutinodat

Forrás: Getty Image

Szépségápolási kellékek, amelyekre minden nőnek szüksége van

A szépségápolási rutinok szinte kultikussá váltak a TikTokon és az Instagramon. Ezek a tartalmak nemcsak a sminkelésben és a bőrápolásban segítenek, hanem praktikus tippeket is adnak. Az elmúlt években egyre több szépségápolási kellék és kiegészítő vált virálissá, olyan szinten, hogy nők milliói használják ugyanazokat a sminkszivacsokat vagy arcmasszírozókat. A következőkben összegyűjtöttük a legtrendibb kellékeket, amelyek nemcsak megkönnyítik a hétköznapokat, de segítenek abban is, hogy a lehető legtöbbet hozd ki magadból.

Ezekre a kiegészítőkre van szüksége minden csajos csajnak!

1. douglas.hu Mini Blender Kit Travel Sminkszivacs - 3 590 Ft

2. housebrand.com Szett: hajpánt és hajcsatok - 2 295 Ft

3. dm.hu Púderpamacs háromszög, LOV. U, 1 db - 1 399 Ft

4. douglas.hu Scalp Brush Fejbőrápolás - 4 390 Ft

5. notino.hu Zoë Ayla Face & Body Gua Sha Set masszázs segédeszköz arcra és testre - 2650 Ft

6. sinsay.com Kozmetikai szett: csuklópántok és fejpánt - 1 295 Ft

7. emag.hu Jéghenger arcmasszázshoz, Wisolt, szilikon, újrafelhasználható, rózsaszín - 4.616 Ft

8. 2.hm.com Microfibre hair wrap - 1 995 Ft

9. notino.hu Brushworks Assorted Complexion szempilla göndörítő csipesz - 2000Ft

Makeup kiegészítők

Az év egyik kedvenc sminkeszköze a powder puff, amely egy háromszög alakú sminkszivacs, amihez nem kell víz. Textúrájának és kialakításának köszönhetően makulátlanul viszi fel a púderes sminkformulákat az arcra. A csepp alakú sminkszivacsokat szinte már mindenki ismeri, ezek tökéletesek a folyékony termékek eloszlatásához, de fontos, hogy nedvesen használd őket. Továbbá nagyon népszerűek a törölköző anyagú sminkhajpántok, amelyek segítenek arcmosás, és sminkelés közben tisztán tartani a hajadat.

Arcápolási kiegészítők

A gua sha egy kristályból készült arcmasszírozó. A naponta pár perc masszírozás segít, beindítani a nyirokkeringést, és ezáltal az arc puffadása és vizessége megszűnik. Sokan arról számoltak be, hogy egy hónap használat után arcuk formásabb és kontúrosabb lett. Az arcodat jegeléssel is felkészítheted a sminkre. TikTokon népszerűvé váltak a rúd alakú jégformák, amelyeket kifejezetten az arcra alakították ki. Pár perc jegezéssel serkentheted a véráramlást és megszüntetheted a reggeli puffadást.