Ide mindent, ami pumpkin spice: ezekkel szépségápolási termékekkel hangolódhatsz az őszre

Ha ősz, akkor jöhetnek az isteni finom fűszeres illatok. A pumpkin spice fűszerkeverék és illat az évszak egyik védjegyévé vált. A füstös, tökös és gourmand illat nők ezreit csábította el, és ma már nem csak a kedvenc lattédat, hanem a teljes testápolási rutinodat is megfűszerezheti. Nem kell tovább keresgélned, összegyűjtöttük a legjobb szépségápolási termékeket, amelyekkel méltón hangolódhatsz az új évszakra!
A pumpkin spice fűszerkeverék az utóbbi években az ősz egyik megrendíthetetlen szimbóluma lett. Elég csak beleszippantani, és máris egy kötött pulcsiban, színes falevelek között, gőzölgő lattéval a kezünkben képzeljük el magunkat. A pumpkin spice kifejezés az Egyesült Államokból származik, és eredetileg az ott népszerű sütőtökös pite fűszermixét nevezték így. Az 1950-es évektől kapható fűszer, nagy népszerűsége a 2000-es években futott fel, amikor több nagy kávéház is megalkotta a pumpkin spice latte termékét. Azóta pedig nem létezik igazi ősz enélkül az ízkombó nélkül.
A klasszikus mixben a főszerepet a fahéj játssza, ami meleg, otthonos aromájával gazdagítja az egyveleget. Ezen kívül elengedhetetlen hozzá a szerecsendió, a gyömbér, szegfűbors és a szegfűszeg füstös ízvilága. A karakteres, csípős, borsos íz kompozíció testesíti meg az őszi hangulatot. Ma már a pumpkin spice a szépségápolásban és testápolásban is teret hódított, hiszen sokan erre a meleg, süteményes, édeskés hangulatra vágynak a személyes illatuk kiválasztásakor is.
Ha te is egy ízig vérig őszi aromát keresel, akkor ezekkel a termékekkel nem lőhetsz mellé:
A maximális hatást a különböző termékek rétegezésével érheted el. Egy gourmand tusfürdő, egy karamellás bőrradír és egy fűszeres testápoló egyesítésével fokozhatod az eredeti fűszerkeverék ínycsiklandó érzetét. A testpermetek és parfümök tökéletesek arra, hogy napközben is fenntartsák az illatot, míg a testvajak és olajok a mélyebb párolgást biztosítják.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.