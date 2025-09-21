Ide mindent, ami pumpkin spice: ezekkel szépségápolási termékekkel hangolódhatsz az őszre

Ha ősz, akkor jöhetnek az isteni finom fűszeres illatok. A pumpkin spice fűszerkeverék és illat az évszak egyik védjegyévé vált. A füstös, tökös és gourmand illat nők ezreit csábította el, és ma már nem csak a kedvenc lattédat, hanem a teljes testápolási rutinodat is megfűszerezheti. Nem kell tovább keresgélned, összegyűjtöttük a legjobb szépségápolási termékeket, amelyekkel méltón hangolódhatsz az új évszakra!

Ezekkel a pumpkin spice termékekkel igazi őszi illatod lesz!

Forrás: Getty Image

Minden, amit a pumpkin spice illatról tudnod kell

A pumpkin spice fűszerkeverék az utóbbi években az ősz egyik megrendíthetetlen szimbóluma lett. Elég csak beleszippantani, és máris egy kötött pulcsiban, színes falevelek között, gőzölgő lattéval a kezünkben képzeljük el magunkat. A pumpkin spice kifejezés az Egyesült Államokból származik, és eredetileg az ott népszerű sütőtökös pite fűszermixét nevezték így. Az 1950-es évektől kapható fűszer, nagy népszerűsége a 2000-es években futott fel, amikor több nagy kávéház is megalkotta a pumpkin spice latte termékét. Azóta pedig nem létezik igazi ősz enélkül az ízkombó nélkül.

Mi van a szenzációs fűszerkeverékben?

A klasszikus mixben a főszerepet a fahéj játssza, ami meleg, otthonos aromájával gazdagítja az egyveleget. Ezen kívül elengedhetetlen hozzá a szerecsendió, a gyömbér, szegfűbors és a szegfűszeg füstös ízvilága. A karakteres, csípős, borsos íz kompozíció testesíti meg az őszi hangulatot. Ma már a pumpkin spice a szépségápolásban és testápolásban is teret hódított, hiszen sokan erre a meleg, süteményes, édeskés hangulatra vágynak a személyes illatuk kiválasztásakor is.

Ha te is egy ízig vérig őszi aromát keresel, akkor ezekkel a termékekkel nem lőhetsz mellé:

1. Super Milk Testpermet 15 500,00 Ft 2. Testradír, Spice latte, 250 ml 1 999 Ft 3. Korres Vanilla & Cinnamon 2460Ft 4. Sticky Dates Tusfürdő 12 390,00 Ft 5.Tápláló testápoló "Sütőtök" 3650 Ft 6. The Library of Fragrance Gingerbread 7450Ft 7. VICTORIA'S SECRET Pink Basic Pumpkin 8 890 Ft 8. PUMPKIN Testpermet 100ML 5 890 Ft

Forrás: lush.com, dm.hu, notino.hu, alza.hu, body-shop.hu

Miért állnál meg egynél?

A maximális hatást a különböző termékek rétegezésével érheted el. Egy gourmand tusfürdő, egy karamellás bőrradír és egy fűszeres testápoló egyesítésével fokozhatod az eredeti fűszerkeverék ínycsiklandó érzetét. A testpermetek és parfümök tökéletesek arra, hogy napközben is fenntartsák az illatot, míg a testvajak és olajok a mélyebb párolgást biztosítják.