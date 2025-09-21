Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 21., vasárnap Máté, Mirella

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
ősz

Ide mindent, ami pumpkin spice: ezekkel szépségápolási termékekkel hangolódhatsz az őszre

Moment RF - SBenitez
ősz testápolás szépségápolás
Beköszöntött az ősz, és vele együtt a vanília és fűszeres illatok időszaka is. A pumpkin spice illatjegy idén különös figyelmet kapott a szépségápolásban és testápolásban egyaránt. Összegyűjtöttük a legjobb termékeket, amelyek rétegezésével az őszi illat megtestesítője lehetsz!

Ha ősz, akkor jöhetnek az isteni finom fűszeres illatok. A pumpkin spice fűszerkeverék és illat az évszak egyik védjegyévé vált. A füstös, tökös és gourmand illat nők ezreit csábította el, és ma már nem csak a kedvenc lattédat, hanem a teljes testápolási rutinodat is megfűszerezheti. Nem kell tovább keresgélned, összegyűjtöttük a legjobb szépségápolási termékeket, amelyekkel méltón hangolódhatsz az új évszakra!

pumpkin spice illat
Ezekkel a pumpkin spice termékekkel igazi őszi illatod lesz!
Forrás:  Getty Image

Minden, amit a pumpkin spice illatról tudnod kell

A pumpkin spice fűszerkeverék az utóbbi években az ősz egyik megrendíthetetlen szimbóluma lett. Elég csak beleszippantani, és máris egy kötött pulcsiban, színes falevelek között, gőzölgő lattéval a kezünkben képzeljük el magunkat. A pumpkin spice kifejezés az Egyesült Államokból származik, és eredetileg az ott népszerű sütőtökös pite fűszermixét nevezték így. Az 1950-es évektől kapható fűszer, nagy népszerűsége a 2000-es években futott fel, amikor több nagy kávéház is megalkotta a pumpkin spice latte termékét. Azóta pedig nem létezik igazi ősz enélkül az ízkombó nélkül.

Mi van a szenzációs fűszerkeverékben?

A klasszikus mixben a főszerepet a fahéj játssza, ami meleg, otthonos aromájával gazdagítja az egyveleget. Ezen kívül elengedhetetlen hozzá a szerecsendió, a gyömbér, szegfűbors és a szegfűszeg füstös ízvilága. A karakteres, csípős, borsos íz kompozíció testesíti meg az őszi hangulatot. Ma már a pumpkin spice a szépségápolásban és testápolásban is teret hódított, hiszen sokan erre a meleg, süteményes, édeskés hangulatra vágynak a személyes illatuk kiválasztásakor is.

Ha te is egy ízig vérig őszi aromát keresel, akkor ezekkel a termékekkel nem lőhetsz mellé:

1. Super Milk Testpermet 15 500,00 Ft 2. Testradír, Spice latte, 250 ml 1 999 Ft 3. Korres Vanilla & Cinnamon 2460Ft 4. Sticky Dates Tusfürdő 12 390,00 Ft 5.Tápláló testápoló "Sütőtök" 3650 Ft 6. The Library of Fragrance Gingerbread  7450Ft 7. VICTORIA'S SECRET Pink Basic Pumpkin 8 890 Ft 8. PUMPKIN Testpermet 100ML 5 890 Ft 
Forrás: lush.com, dm.hu, notino.hu, alza.hu, body-shop.hu

Miért állnál meg egynél?

A maximális hatást a különböző termékek rétegezésével érheted el. Egy gourmand tusfürdő, egy karamellás bőrradír és egy fűszeres testápoló egyesítésével fokozhatod az eredeti fűszerkeverék ínycsiklandó érzetét. A testpermetek és parfümök tökéletesek arra, hogy napközben is fenntartsák az illatot, míg a testvajak és olajok a mélyebb párolgást biztosítják.  

Eddig rosszul használtad a testápolót! Megmutatjuk a legjobb bőrápolási rutint!

Így lehet tökéletes a bőrápolási rutinod!

Így készíts bőrbarát pumpkin spice lattét - RECEPT

Az ősz hivatalos itala visszatért, de most nem kalóriákkal dúsítva, hanem egy diétakompatibilis, bőrbarát verzióval. Íme a pumpkin spice latte kalóriabarát változatban!

Személyiségteszt: espresso, cappuccino, vagy latte? Ezt árulja el rólad kedvenc kávéd a viselkedés szakértő szerint

Nem is gondolnánk, de az a kávé, amit a leggyakrabban választunk, sokat elárulhat a személyiségünkről. Miért pont azt a fajtát szeretjük? Lehet, hogy nem is véletlen!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu