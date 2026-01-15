A TikTok tekintetet hangsúlyozó szemsminkje téged is sokkolni fog

Egyre népszerűbbek a hideg tónusú sminkek. A szürkés, matt make-up a szemeken a '90-es éveket idézik meg. Az edgy stílus most a színes szempillaspirál-formulákat is megihlette. A TikTok beautygurui szerint a szürke szempillaspirál minden szemszínt kihangsúlyoz és izgalmat visz a hétköznapi sminkekbe. Nézd meg a szezon legdivatosabb szemsminkjét!

'90-es éveket ihlető szürke szemsmink a TikTokról.

Forrás: TikTok / @grazdominique

Szürke szempillaspirál Minden szemszínhez és sminkhez illik

Nyíltabb tekintetet kölcsönöz

Tökéletes alternatíva hétköznapokra

Az év legújabb szemsmink ötlete

Az elmúlt 2 éveben hatalmas divatja van a színes szempillaspiráloknak. Ma már rengetegen használnak burgundi, barna vagy lila spirált a tradicionális fekete helyett. Ellentétben a feketével, ezek az árnyalatok természetesebb, finomabb megjelenést kölcsönöznek. A burgundi szempillaspirál a zöld szeműeknek különösen ajánlott, a barna pedig tökéletes lehet mindenki számára. A szürke szempillaspirál nemcsak, hogy tökéletes minden szemszínhez, de optikailag is nyitottabbá varázsolja a tekintetet.

Az idei őszi/téli divatban népszerűvé váltak a hideg tónusú, szürkés szemhéjsminkek. Ez a '90-es évekbeli festési stílus szinte leváltotta az egyszerű nude színeket. Sokan azért kezdtek el szürke szempillaspirált használni, mert az jobban harmonizált a szemsminkjükkel, ellentétben a fekete színnel. Bár elsőre soknak, sőt futurisztikusnak tűnhet a szürke szempilla, de tökéletes alternatíva lehet a hétköznapokra. A végeredmény nem hivalkodó, csak enyhén különbözik a fekete színtől, de ez a kis árnyalatváltozás teszi olyan különlegessé.

A TikTok kedvencé vált szürke szempillaspirál.

Forrás: TikTok/@jacquefoss

Így használd a szürke szempillaspirált

Készítsd el a szokásos hétköznapi sminkedet. Ha teheted használj hidegebb tónusú kontúrt és mellőzd a bronzosítót. A szemhéjadat hagyhatod smink nélkül, de kipróbálhatod magad az acélszürke szemhéjfestékek világában is. A vízvonalaidat húzd ki fehér szemceruzával és egy kis pontot tegyél a belső szemzugodhoz is. Így a szemeid nagyobbnak és csillogóbbnak fognak tűnni. Használj szempilla-göndörítőt és szempilla primert is a makulátlan eredményért. Amikor elkezded felfesteni a szürke szempillaspirált, koncentrálj a szempillák legvégére, ugyanis a legtöbbünknek ott a legvilágosabbak a szállai. Minél világosabb a természetes szempillád, annál erőteljesebb lesz a szín. Az ajkaidra használhatsz csillogó szájfényt vagy nude színű matt rúzst is, de tartózkodj az erőteljes színektől. Az egész sminkednek könnyűnek, frissnek és minimalistának kell tűnnie. A szürke szempillaspirál célja az éteri ragyogás elérése, nem az intenzív glam.