Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 15., csütörtök Loránd, Lóránt

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Golden Globe 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
trend

A TikTok tekintetet hangsúlyozó szemsminkje téged is sokkolni fog

Getty Images North America - Cindy Ord
trend szempillaspirál smink
Mindegy milyen a szemszíned, mert az új szempillaszín minden tekintetet kiemel. A TikTokon most mindenki a szürke szempillaspirálra esküszik. Nézd meg a tél legmeghatározóbb szemsminkjét!

Egyre népszerűbbek a hideg tónusú sminkek. A szürkés, matt make-up a szemeken a '90-es éveket idézik meg. Az edgy stílus most a színes szempillaspirál-formulákat is megihlette. A TikTok beautygurui szerint a szürke szempillaspirál minden szemszínt kihangsúlyoz és izgalmat visz a hétköznapi sminkekbe. Nézd meg a szezon legdivatosabb szemsminkjét!

Szürke szemsmink
'90-es éveket ihlető szürke szemsmink a TikTokról. 
Forrás: TikTok / @grazdominique

 

 

Szürke szempillaspirál

  • Minden szemszínhez és sminkhez illik
  • Nyíltabb tekintetet kölcsönöz
  • Tökéletes alternatíva hétköznapokra

Az év legújabb szemsmink ötlete

Az elmúlt 2 éveben hatalmas divatja van a színes szempillaspiráloknak. Ma már rengetegen használnak burgundi, barna vagy lila spirált a tradicionális fekete helyett. Ellentétben a feketével, ezek az árnyalatok természetesebb, finomabb megjelenést kölcsönöznek. A burgundi szempillaspirál a zöld szeműeknek különösen ajánlott, a barna pedig tökéletes lehet mindenki számára. A szürke szempillaspirál nemcsak, hogy tökéletes minden szemszínhez, de optikailag is nyitottabbá varázsolja a tekintetet. 

Az idei őszi/téli divatban népszerűvé váltak a hideg tónusú, szürkés szemhéjsminkek. Ez a '90-es évekbeli festési stílus szinte leváltotta az egyszerű nude színeket. Sokan azért kezdtek el szürke szempillaspirált használni, mert az jobban harmonizált a szemsminkjükkel, ellentétben a fekete színnel. Bár elsőre soknak, sőt futurisztikusnak tűnhet a szürke szempilla, de tökéletes alternatíva lehet a hétköznapokra. A végeredmény nem hivalkodó, csak enyhén különbözik a fekete színtől, de ez a kis árnyalatváltozás teszi olyan különlegessé. 

A TikTok kedvencé vált szürke szempillaspirál.
A TikTok kedvencé vált szürke szempillaspirál. 
Forrás: TikTok/@jacquefoss

Így használd a szürke szempillaspirált

Készítsd el a szokásos hétköznapi sminkedet. Ha teheted használj hidegebb tónusú kontúrt és mellőzd a bronzosítót. A szemhéjadat hagyhatod smink nélkül, de kipróbálhatod magad az acélszürke szemhéjfestékek világában is. A vízvonalaidat húzd ki fehér szemceruzával és egy kis pontot tegyél a belső szemzugodhoz is. Így a szemeid nagyobbnak és csillogóbbnak fognak tűnni. Használj szempilla-göndörítőt és szempilla primert is a makulátlan eredményért. Amikor elkezded felfesteni a szürke szempillaspirált, koncentrálj a szempillák legvégére, ugyanis a legtöbbünknek ott a legvilágosabbak a szállai. Minél világosabb a természetes szempillád, annál erőteljesebb lesz a szín. Az ajkaidra használhatsz csillogó szájfényt vagy nude színű matt rúzst is, de tartózkodj az erőteljes színektől. Az egész sminkednek könnyűnek, frissnek és minimalistának kell tűnnie. A szürke szempillaspirál célja az éteri ragyogás elérése, nem az intenzív glam.

Az alábbi TikTok-videón több mint 2 millió nézettség van és majdnem 1 millió kedvelés. 

@jacquefoss grey mascara🩶 i’ve been wearing this color almost everyday!! i think it’s my new favvv!!!! @Thrive Causemetics #blondelashes #blondebrows #greymascara #mascara #mascarareview ♬ original sound - jacque♡

5 szuper csillogós szájfény, ami téged is téli istennővé varázsol

Csillogás és hidratálás egyben. Összegyűjtöttük a legjobb csillogós szájfényeket, amelyekkel igazi dívaként ragyoghatsz a téli szürkeségben. Az alábbi szájsminkeket neked is ki kell próbálnod!

Vakító csillogás: visszatért a '70-es évek diszkósminkje

Vedd elő a flitteres ruháidat és a platformos cipőidet, mert a '70-es évek visszatért, legalábbis a make-up guruk szerint. A csillogó diszkósmink újra aranykorát éli — nézd meg a legfrissebb inspirációkat!

A '80-as évek sminktrendjei, amelyek idén váratlanul visszatértek

Üdv újra a múlt században! Az idei sminktrendekben erőteljesen jelen van a '80-as évek stílusa, az élénk színek, a túl sok pirosító, a füstös szem és még a buja szemöldök is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu