A Sakáltanya energiája a hálószobába költözik: így legyél magabiztos coyote girl

Az interneten időről időre felbukkan egy-egy új trend, ami hirtelen mindenki figyelmét felkelti. Most éppen a „coyote girl” energia az, ami TikTokon, Instagramon és párkapcsolati beszélgetésekben is fel-felbukkan. De mielőtt azt hinnéd, hogy ez valami bonyolult hálószobai mutatvány, megnyugtatunk: a lényeg sokkal egyszerűbb, mint hinnéd.

Nem kell hozzá Sakáltanya, hogy coyote girl legyél!

Forrás: Northfoto

A „coyote girl" energia titka: hogyan legyél magabiztos és játékos az ágyban

Nem konkrét technikákról, hanem hangulatról, testbeszédről és önbizalomról szól.

Egy kis merészség és humor sokkal többet számít, mint a tökéletes koreográfia.

A „coyote girl” valójában egy hangulat, amit a 2000-es évekbeli Sakáltanya című filmből ismerhetünk A nevét is innen kapta, ugyanis a film eredeti címe Coyote Ugly. Ez egyfajta magabiztos, kicsit vad, kicsit játékos női energiára utal, ami azt üzeni: jól érzem magam a bőrömben, és nem félek ezt megmutatni. Pont, mint a filmbeli lányok, akik a pulton táncoltak és egyáltalán nem féltek a férfi figyelemtől, sőt, mondhatni éheztek rá.

A magabiztosság az alap

A „coyote girl” attitűd első szabálya, hogy nem kér bocsánatot a saját vágyaiért. Ez nem azt jelenti, hogy valaki domináns vagy harsány kell legyen – inkább azt, hogy tisztában van azzal, mi esik jól neki.

A domináns személyiség a gyakorlatban néha egészen apró dolgokban nyilvánul meg. Például abban, hogy mered kezdeményezni az intimitást, vagy egyszerűen csak te irányítod a tempót. A magabiztos testbeszéd, a szemkontaktus vagy egy játékos mosoly sokszor többet mond minden szónál.

A szarkazmus sokkal szexibb, mint gondolnád

A romantikus filmekkel ellentétben a való életben a hálószoba nem mindig tökéletesen koreografált jelenet. És pontosan itt jön be a „coyote girl” egyik titka: nem veszi túl komolyan a dolgokat. Egy kis nevetés, egy spontán pillanat vagy egy vicces megjegyzés gyakran oldja a feszültséget.

Az a nő, aki képes lazán kezelni a helyzetet, sokkal vonzóbbnak hat, mint az, aki minden mozdulatát túlgondolja.

A kezdeményezés új szintje

A „coyote girl” energia egyik legfontosabb eleme a kezdeményezés. Ez lehet egy váratlan csók, egy mozdulat vagy akár az, hogy te döntöd el, mikor kezdődik az este igazán érdekes része.