Az ősi indián szellemek elárulták: ebbe a törzsbe tartozol a személyiségteszt alapján

Vajon melyik területre húz a szíved? Az északi hegyvidékekre? A lapos síkságra? Az erdős tájakra? A személyiségteszt most felfedi az igazságot a benned élő indiánnal kapcsolatban!
Személyiségteszt: elő az ululáló kiáltással!
Kelta horoszkópokról már biztosan hallottál, de mi van az indiánokkal? Bár az indián törzsek és az észak-amerikai történelem távolabb áll tőlünk, mint az európai történetek, attól még kétségtelenül imádjuk az amerikai őslakosokat.
Te is Pocahontason nőttél fel? Rajongtál Az utolsó mohikánért? Őrülten beleszerettél Kevin Costnerbe a Farkasokkal táncolóban? Vagy csak egyszerűen megbabonáznak az indiánok? Akkor nem kell tovább várnod a válaszra: mi most eláruljuk, hogy az indián törzsek közül te melyikbe tartozol!
Mielőtt nagyon belelendülnél a tesztbe, azt azért fontos leszögeznünk, hogy rengeteg észak-amerikai őslakos volt – vagyis rengeteg különböző törzs is volt (és szerencsére van is még mindig). Vagyis nem csak a sztereotipikus, síksági törzsek léteztek, melynek tagjai óriási tollakat viseltek a fejükön és a klasszikus képeken valahogy mindig épp lóháton nyilaztak. A mi listánkba más törzsekből is érkeztek üzenetek a törzsfőnökök szellemeitől. Ideje kideríteni, hogy te melyikbe tartozol!
Az indián nagy szellem üzenete: melyik indián törzsbe tartozol?
1. Melyik környezetben érzed magad a leginkább otthon?
A) erdők, dombok és folyók közelében
B) végtelen sivatagi tájakon és napfényben
C) vad hegyek és sziklás vidékek között
D) az óceán partján, ködös erdők mellett
2. Hogyan oldasz meg egy nehéz helyzetet?
A) nyugodtan, diplomatikusan, mindenkit meghallgatva
B) logikusan és türelmesen végiggondolva
C) gyorsan és határozottan cselekedve
D) kreatívan, akár szokatlan megoldásokkal
3. Melyik tulajdonság jellemez leginkább?
A) bölcsesség
B) kitartás
C) bátorság
D) kreativitás
4. Melyik állat áll hozzád a legközelebb?
A) szarvas
B) sas
C) farkas
D) orca vagy bálna
5. Milyen szerepet vállalnál egy közösségben?
A) tanácsadó és béketeremtő
B) tudásőrző és tanító
C) védelmező és vezető
D) mesélő és hagyományőrző
6. Melyik tevékenység vonz leginkább?
A) hosszú beszélgetések és történetmesélés
B) tanulás, megfigyelés, felfedezés
C) kalandok és kihívások
D) kézművesség, művészet, alkotás
Személyiségteszt megoldása
Ha a legtöbb válaszod A: cserokik (cherokee)
A személyiséged a cseroki indián törzs szelleméhez passzol, akik az Egyesült Államok délkeleti részén voltak a legnagyobb számban megtalálhatók. Híresek voltak a közösségi gondolkodásukról, diplomáciájukról és fejlett társadalmi rendszerükről, a nők pedig kulcsszerepet játszottak a mindennapi életben. Ha ez az eredmény jött ki, akkor valószínűleg te is olyan béketeremtő, empatikus és bölcs személyiség vagy, mint a cserokik.
Ha a legtöbb válaszod B: navahók (navajo)
A navahók az USA délnyugati területén élnek – sőt, magasföldi kanyonokban is megtalálhatók voltak. A navahó indiánok kultúrájában fontos a harmónia, az egyensúly és a tudás. Ha ez az eredmény jött ki, akkor te is épp ennyire türelmes, kitartó és mélyen gondolkodó ember vagy.
Ha a legtöbb válaszod C: apacsok (apache)
Az apacsok szintén Észak-Amerika délnyugati részén éltek, ők viszont már igazán harcias indiánok voltak. Nomád életmódot folytattak, és évszázadokon át ellenálltak az őket érintő terjeszkedésnek. Ha ezt kaptad, akkor te is kalandvágyó és határozott személyiség vagy, sőt, még az is lehet, hogy belőled is legendás harcos válna!
Ha a legtöbb válaszod D: Kwakwakaʼwakw indiánok
A Csendes-óceán északnyugati partvidékén élnek a Kwakwakaʼwakw indiánok. Az ő kultúrájukban kiemelkedő szerepe volt a művészetnek, a faragásnak és a történetmesélésnek, vagyis te magad is ilyen kreatív és érzékeny vagy, aki erősen kötődik a kultúrához és a hagyományokhoz.
Ezt tanulhattad a tesztünkből
Végre azt is megtudhattad, hogy te melyik amerikai őslakos törzsét erősítetted volna! Még nem késő! Látogass el a spirituális köteléked színhelyére, hiszen indiánrezervátumok a mai napig léteznek, sőt, telis-tele vannak hagyományőrző és büszke indiánokkal.
